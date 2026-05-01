SNSから始まる新しいAI体験。新感覚AIアバタープラットフォーム「Twomi」をリリース

Twomi PTE LTD.

Twomi PTE LTD.（代表：新藤弘章）は、エンターテインメントを入り口にした新しいAIアバタープラットフォーム「Twomi(ツオミ)」をリリースいたします。

Twomiとは

Twomiは、AIアバターと動画・ライブ・会話で楽しめる新感覚SNSアプリです。動画を観て、ライブに参加して、気になったアバターと話してみる--いつものSNSと同じ感覚で使うだけで、AIがあなたの日常にそっと入り込んでくる新体験を提供します。難しい操作も、専門知識も一切不要。スマートフォンひとつで、今日からすぐに始められます。

従来のAIアプリが「機能」を前面に出すのに対し、Twomiは「体験」を最優先に設計。AIを「ツール」としてではなく、エンターテインメントを入り口に自然と出会い、関係を育てていく「デジタルコンパニオン」として位置づけています。

解決する課題：AIは普及した。しかし、使われていない。

ChatGPTをはじめ、多くのAIサービスが世界中に普及しました。しかし、日常的に使い続けているユーザーはまだごくわずか。AIは「あるもの」になったけれど、「使うもの」にはなれていません。その背景には、以下のような課題があります。

- AIへの「問い」が思い浮かばず、最初の一歩が踏み出せない- 続けて使う理由がなく、習慣が生まれない- 生活のリズムとAIの使い方がかみ合っていない

Twomiはこの「使われないAI」という課題に正面から向き合い、「AIを使う」のではなく「AIと出会う」体験を作ることで解決します。ショート動画やライブを通じてAIアバターと自然に関係を築くうちに、気づけばAIが「当たり前の存在」になっています。

SNS × AI × エンターテインメントの融合

Twomiは、これまで別々に存在していたSNS・AI・エンターテインメントの3要素を1つのプラットフォームに融合させた、全く新しい体験空間です。

すべての体験の中心にいるのがAIアバターです。見た目・声・性格を持つ「デジタルな個性」として存在し、ユーザーは自分の好みや感性に合ったアバターとの出会いから旅を始めます。そしてTwomiのアバターは、ただの固定キャラクターではありません。会話を重ねるたびにあなたの好みや習慣を学習し、使えば使うほど「自分だけの特別な存在」へと進化していきます。

Twomiで楽しめる3つの体験

自分だけのAIアバターをカンタン3STEPで作成・公開

- ショート動画AIアバターが主役のショート動画を毎日配信。スクロールするだけで、気になる推しが見つかります。- AIアバターライブAIアバターがリアルタイムで出演するライブ番組。コメントや応援で、一緒に盛り上がれます。- AI会話いつでもどこでも、推しと１対１でトーク。日常の話から趣味の話まで、気軽に楽しめます。会話するたびに好みを覚え、生活リズムに合わせて話しかけてくれる--使えば使うほど、あなただけの存在に育っていきます。

Twomiでは、既存のAIアバターを楽しむだけでなく、ユーザー自身がオリジナルのAIアバターを作成し、公開することもできます。作成はカンタン3ステップ。

- STEP 01：写真をアップロード- STEP 02：性格・趣味・関係性などをプロンプトで入力してカスタマイズ- STEP 03：声を録音またはアップロードして完成

自分だけのアバターをプライベートで楽しむのはもちろん、友人へのシェアや全世界への公開も可能。クリエイターやインフルエンサーの方々も、自分のアバターをプラットフォーム上に展開することで、新たなファンとの出会いやコミュニティ形成が可能になります。

今後の展望

Twomiは、AIアバターが社会に溢け込んだ新しい世界「AI Avatar Society」の実現を目指しています。

AIアバターの進化 - 表現力・感情理解・個性の深化。より豊かなパーソナリティを持つアバターを継続開発します。

新しいライブ体験 - インタラクティブ性を極めたライブフォーマットで、視聴体験の限界を押し広げます。

コンテンツエコシステム - クリエイター・ユーザーが共創する持続可能なコンテンツ経済圈を構築します。

Twomi PTE LTD.について

Twomi PTE LTD.は、エンターテインメントを入り口にした新しいAI体験を提供する企業です。「AIと人が共に生きる社会」の実現を目指し、AIアバタープラットフォームの開発・運営を行っています。

《会社概要》

会社名：Twomi PTE LTD.

代表者名：新藤弘章

事業内容：AIアバタープラットフォームの開発・運営

Twomi公式HP：https://na2.hubs.ly/H05dTq_0

Twomiアプリ：https://towmi.go.link/hGXjN