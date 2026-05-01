広島カルチャーシーンを牽引して30年。「JAM MASSIVE 30TH ANNIVERSARY」ロングランプロジェクト始動

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広島を拠点に、音楽・ダンス・ストリートカルチャーの発信地として長年支持を集めてきた JAM MASSIVE（ジャムマッシブ） は、2026年に活動30周年を迎えます。

これを記念し、年間を通じたロングラン企画 「JAM MASSIVE 30TH ANNIVERSARY PROJECT」 を始動いたします。

30年の歴史を振り返るだけでなく、次世代へカルチャーをつなぐ新たな節目として、ライブイベント、コラボレーション企画、限定グッズ展開、地域連携施策など、複数のプロジェクトを順次展開してまいります。

広島から積み上げた30年のカルチャーヒストリー

JAM MASSIVEは1996年のスタート以来、広島を拠点にレゲエミュージックを軸としたイベント・サウンド活動を継続。

ジャンルや世代を超えた人々が集う場をつくり続け、広島のナイトカルチャー、クラブカルチャー、ストリートシーンの発展に貢献してきました。

その活動は単なるイベント主催にとどまらず、地元アーティストの育成、県外アーティストとの交流、地域店舗とのネットワーク形成など、多面的なコミュニティ形成へと広がっています。

シーン人口減少という課題に向き合う30周年企画

近年、全国的にライブハウス・クラブカルチャー・音楽コミュニティにおいて、若年層の参加機会減少や関係人口の縮小が課題となっています。

JAM MASSIVEは、この現状に対し、30周年を単なる記念行事ではなく、音楽シーンの裾野を広げる再スタートの機会 と位置づけています。

これまでシーンに関わってきた人々だけでなく、

- 子どもたち- 子育て世代の親御様- 音楽イベント未経験者- 地域住民の方々- 初めてレゲエカルチャーに触れる方々

にも安心して楽しんでいただける、新しい入口となるイベントづくりを目指します。

子ども連れ・ファミリーにも優しいイベント設計

30周年イベントでは、従来の音楽ファン層だけでなく、家族でも参加しやすい環境づくりを進めます。

- 小学生以下入場無料- 早い時間帯からの開催- 親子で楽しめる明るく開かれた会場空間- ダンス・音楽文化を身近に感じられる演出- 初来場者にも参加しやすい雰囲気づくり

「クラブイベントはハードルが高い」というイメージを超え、地域のお祭りのように誰でも楽しめるカルチャーイベント として開催いたします。

第一弾イベント開催決定

30周年プロジェクトの第一弾として、記念イベント 「JAM MASSIVE 30TH ANNIVERSARY VOL.1」 を開催いたします。

開催概要

豪華ゲストアーティストが集結

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182651/table/2_1_5c55b8daab8e615a95da55f7e95a570a.jpg?v=202605021251 ]- HAN-KUN from 湘南乃風- The BK Sound- TEE- Metis

さらに、

- DRIBBLA / Lu-LAR- STRONG BONDZ- STUDIO LINKS

など、多彩な出演者が30周年を祝福します。

ロングランプロジェクトとして年間展開

今回のVOL.1を皮切りに、JAM MASSIVE 30周年企画は今後も継続的に展開予定です。

- VOL.2以降のアニバーサリーイベント開催- 地元企業・ブランドとのコラボレーション- 限定アパレル／グッズ企画- 映像アーカイブ・ヒストリー企画- キッズ向けカルチャー体験企画- 若手アーティスト育成プロジェクト

30年の感謝を、広島の街全体へ還元していくプロジェクトとして進行してまいります。

主催コメント

「30周年は、昔から応援してくれている仲間たちへの感謝と同時に、これから出会う新しい世代へのメッセージでもあります。子どもたちや家族連れの方にも安心して来てもらい、“音楽って楽しい”“この空気感っていいね”と思ってもらえる場にしたい。広島のカルチャーを次世代へつないでいく一年にします。」

お問い合わせ先

JAM MASSIVE 30TH ANNIVERSARY 実行委員会

本件に関する取材・掲載のお願い

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182651/table/2_2_833ab8b9a159f3d43b06b559a4a9c7b8.jpg?v=202605021251 ]

30年続く広島カルチャーの節目であり、次世代へ向けた地域文化再活性化プロジェクトです。

ぜひ取材・ご掲載をご検討いただけますと幸いです。