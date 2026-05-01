建築模型から見る暮らし展と、つぎの暮らしを考えるミーティングを開催

株式会社ヤマホン

株式会社ヤマホン（本社：岡山県玉野市、代表取締役：山本佳彦）が展開する住宅ブランドHARELYA premium（ハレルヤ プレミアム） は、岡山市表町に新たに誕生する空間「omotecho HOUSE B（オモテチョウ ハウスビー）」 にて、建築模型から見る暮らし展と、つぎの暮らしを考えるミーティングを組み合わせたプレオープニングイベントを開催いたします。

建築模型から見る、新しい暮らしの選び方

本イベントでは、2025年に開催された「瀬戸内国際建築デザイン実施コンペ」に応募された総数244点の中から選ばれた住宅プラン の中より、10点の住宅模型作品（実際に建築購入できるモデルプラン） を展示します。

来場者は模型を通して建築家の思想に触れながら、「どんな家に住むか」ではなく「どんな暮らしを選ぶか」という視点から住まいを考えることができます。

建築家と対話する「暮らしのミーティング」

期間中は、HARELYA premiumに参画する建築家によるトークセッション・対話型イベントを開催します。

建築家の思考や設計思想に触れながら、これからの暮らしの在り方を考える場を提供します。

ミーティング #1

2026年5月17日（日）16:00～18:30

登壇：

- 板谷 優志（板谷優志建築設計事務所）- 神家 昭雄（神家昭雄建築研究室）- 木村 吉成（木村松本建築設計事務所）

ファシリテーター：弥田 俊男

ミーティング #2

2026年5月23日（土）13:00～17:30

テーマ：「私について、作品について」

登壇：

ミーティング #3

- 角谷 純（角谷純建築設計室）- 園田 泰文（苫建築設計研究所）- 佐藤 悠馬（koto architecture lab）- 山根 侑己（山根貞彦一級建築士事務所）

2026年5月30日（土）11:00～17:00

登壇：

オープニングパーティー開催

- 山本 佳彦（株式会社ヤマホン 代表取締役）- 矢津 吉隆（美術家 / kumagusuku代表）- 木村 吉成（木村松本建築設計事務所）

2026年5月17日（日）19:00～20:30

建築家・来場者・関係者が交流するオープニングレセプションを開催予定です。

イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157071/table/12_1_a055e6a652337fc3719d55b29d60bd70.jpg?v=202605021251 ]

建築模型から見る暮らし展（Architect Exhibition）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157071/table/12_2_45af3602b15980268d51add90da82fa2.jpg?v=202605021251 ]

本イベントの位置づけ

本イベントは、岡山市表町に誕生する「omotecho HOUSE B」 のプレオープニング企画として開催されます。

同施設は、

- 建築家の住宅模型作品（実際に建築購入できるモデルプラン）- アートや空間体験- 建築家との対話

を通して、“暮らしの価値観から住まいを選ぶための体験空間”として展開していきます。

ブランド紹介｜HARELYA premium

2025年9月誕生。

「出会いがつくる、理想の家。」をテーマに、建築家と共創する自由設計住宅を展開。

独自構造「SUPER WIDE工法(TM)」により、木造住宅でありながら10m級の大開口を実現しています。

公式サイト：https://harelya-okayama.jp

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157071/table/12_3_7400b80b4b7746f1d9c45faef958cc6e.jpg?v=202605021251 ]