【AKRAPOVIC】Z900RS ’26モデル用等　アクラポビッチJMCA認証マフラー3モデルの販売開始！

株式会社プロト

アクラポビッチ正規輸入代理店 株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、Z900RS ’26用、MT-03＆YZF-R3用、TENERE700用アクラポビッチ JMCA認証マフラー3モデルの発売を開始いたしました。

Z900RS '26

特長的なネオレトロスタイルのエキゾーストシステムは、Z900RSのラインに調和し、スポーティで印象的な外観を演出しています。ブラックコーティングされた高品質ステンレススチール製のスリップオンサイレンサー2本だしのタイプを採用しています。

さらに細部へのこだわりも際立ち、マフラーとエンドキャップにレーザー刻印されたアクラポヴィッチのロゴがあしらわれ、ダイナミックな印象を与えるプリントが施されています。エキゾーストが生み出すスポーティなサウンドと見事に調和しています。

パフォーマンスも、レースで実証されたノウハウを活かすことで、純正よりも出力は8200rpmで0.8kW（1.1hp）、トルクは7900rpmで0.8Nm向上、1.4kgの軽量化を実現したマフラーは、軽快でありながら力強いレスポンスをもたらします。

アクラポビッチならではの品格あるサウンドに、あなたは満足すること間違いなし！

性能・軽量化・デザインのすべてを高次元で融合させた、アクラポビッチのマフラーを是非あなたの愛車へ。

JMCA認証マフラーなので、もちろん車検対応。安心・安全・快適なアクラポビッチ製JMCA認証マフラーを株式会社プロトが提供します。

商品詳細

適合：AKRAPOVIC スリップオンライン ステンレス ブラック JMCA Z900RS 2026

適合型式：適合型式：8BL-ZR902A

品番：S-K9SO13-HISSSJPP

価格（税込）：\194,700円

その他のラインナップ

適合：AKRAPOVIC スリップオンライン カーボン JMCA YZF-R25/R3,MT-25/03

適合型式：適合型式：8BK-RG74J・RG95J/8BL-RH21J・RH25J

品番：S-Y3SO5-HAPCJPP

価格（税込）：\137,500円

適合：AKRAPOVIC スリップオンライン チタン JMCA Tenere 700 23-24

適合型式：適合型式：8BL-DM13J/8BL-DM17J

品番：S-Y7SO5-HGJTJPP

価格（税込）：\202,400円

＊自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)：無し（純正触媒を使用する為、付属していません。）

株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/

プロトアクラポビッチサイト：https://www.plotonline.com/motor/akrapovic/