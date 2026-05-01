東川町内のアイヌ語地名やその由来を記した地図を2026年5月1日よりWEBサイトで公開！

北海道 東川町

アイヌ文化伝承者知里幸恵の生涯をモデルに、東川町が企画制作した映画「カムイのうた」が公開から２年。東川町民や北海道上川地域の方に、アイヌ文化へ改めて目を向けてもらうことを目的に、東川町内のアイヌ語地名やその由来を記した地図を5月1日より、カムイのうたの学校ホームページにて公開します。

地図には、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの高橋靖以客員研究員（言語学）や専門家の協力を得て文献調査を行い、最終的に32地点に記されていた34語を訳しています。

アイヌ語地名マップ

●実施概要

- 名称：シンレ（東川町アイヌ語地名マップ）- 公開日：2026年5月1日（金）よりカムイのうたの学校プロジェクトホームページで公開- 特設WEBページ https://moula.jp/LP/kamui/map/- 全体監修・北海道大学名誉教授 小野 有五・川村カ子トアイヌ記念館 館長 川村 晴道 、 副館長 川村 久恵・北海道大学アイヌ・先住民研究センター客員研究員 高橋 靖以- 参考文献・旭川市史編集委員会（1960） 『旭川市史 第四巻』 旭川市役所・山田秀三（1984） 『北海道の地名』 北海道新聞社

●本プレスリリースに関するお問い合わせについて

写真文化首都 北海道「写真の町」東川町 文化交流課

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FAX：0166-82-5111

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