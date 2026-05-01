アーサー・ディ・リトル・ジャパン、パートナー内田博教、立野大輔、プリンシパル濱田研一、藪内優賀の4名がキャディ主催のウェビナーに登壇

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、日本代表：祖父江 謙介、以下「ADL」）は、キャディ株式会社が2026年5月20日（水）に開催するオンラインセミナー「工作・建設・農業機械の『生存戦略』～グローバルベンチマークから読み解く、ビジネスモデルの再定義～」に、ADLパートナーの内田 博教、立野 大輔、プリンシパルの濱田 研一、藪内 優賀の4名が登壇することをお知らせいたします。

工作・建設・農業機械を取り巻く市場構造は、米中対立の長期化、各国のインフラ・農業・エネルギー政策の転換、そして中国勢の急速な台頭により、「自社の技術力があれば戦える」という従来の前提が通用しない局面を迎えています。

一方で、エネルギーコスト高騰やカーボン規制への対応を、単なるコスト負担ではなく、競争優位に転換する具体策が経営層に求められるなか、断片的な情報が社内に散在し、経営判断の土台となる「共通言語」が整っていないことが多くの日系メーカーに共通する経営課題となっています。

こうした状況のなか本セミナーでは、グローバル主要プレイヤーの生存戦略ベンチマークと地域別の市場機会・リスク構造を体系的に整理し、海外展開・M&A・アライアンスといった複数の選択肢を比較するための「判断軸」を提示いたします。さらに、地政学リスクと競合構造の変化を「コスト」ではなく「競争優位」に転換する発想を起点に、日系機械メーカーが目指すべきビジネスモデルの再定義と、それを実装するための本社主導のデータガバナンス体制構築という、戦略と実行の両輪を経営層・事業責任者にお届けします。

【ウェビナー開催概要】

テーマ：工作・建設・農業機械の「生存戦略」

～グローバルベンチマークから読み解く、ビジネスモデルの再定義～

主催：キャディ株式会社

開催日時：2026年5月20日（水）11:00 ～ 12:00

開催会場：オンライン配信（※後日オンデマンド配信あり）

参加費：無料

アジェンダ：

１.：事業環境変化と地政学リスク

２.：グローバル主要企業の生存戦略ベンチマーク

３.：日本メーカーとしての戦略・トランスフォーメーションのあり方

４.：日系機械メーカーとしての目指すべき方向性

５.：経営者・事業推進者としての心構え・目指すべき方向性

詳細URL：https://caddi.com/ja-jp/resources/seminar/2026052011/

【登壇者(ADL登壇コンサルタント)紹介】

内田 博教（アーサー・ディ・リトル・ジャパン、パートナー）

建機・農機を含むモビリティを中心とした製造業に対する支援実績多数。

クライアント本社の事業戦略策定・実行支援に加え、13年の海外経験を通じた日系製造業の海外事業参入・拡大戦略、地場企業とのパートナーリング・M&A、およびローカル人材育成を含む自立化・競争力強化などを支援。

立野 大輔（アーサー・ディ・リトル・ジャパン、パートナー）

重工メーカー、総合電機メーカーを経てアーサー・ディ・リトルに参画。

重工業、総合電機、素材メーカーに対するポートフォリオ戦略・事業戦略・新規事業立案、事業変革に従事。

近年はカーボンニュートラル・AI・データエコノミー領域での新規事業・事業戦略や経営体制構築などを支援。

また、製造業関連企業に対するビジネスデューデリジェンスや、ターンアラウンド領域にも注力。

濱田 研一（アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル）

大手自動車メーカーにて燃料電池車の研究開発に従事した後、日系コンサル会社を経て現職。

建機・農機メーカー含む製造業における技術戦略・事業戦略構築や、R＆D部門の組織・プロセス改革等で15年以上コンサルティングに従事。昨今はSDV（Software Defined Vehicle）化や製造業のカーボンニュートラル化対応に向け官公庁・民間企業問わず支援。主な著書：「開発力白書2012」(出版文化社,2012年)、「カーボンニュートラル燃料の全て」(日経BP,2023年) 、「製品開発DX」（東洋経済新報社,2024年)

藪内 優賀（アーサー・ディ・リトル・ジャパン、プリンシパル）

重工・電機・機械メーカー等の製造業企業における中長期構想、事業戦略・新規事業戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンスに従事。

近年はカーボンニュートラル・サステナビリティ領域での新規事業戦略、事業化加速に向けた体制構築、生成AIを活用した新たなビジネスモデル創出などを支援。

<<「アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社」について>>

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社は、1886年にマサチューセッツ工科大学のアーサー・デホン・リトル博士によって設立され、ベルギー・ブリュッセルの本社に加えたヨーロッパ23拠点、アフリカ1拠点、アメリカ4拠点、南米3拠点、中東6拠点、アジア・オセアニア14拠点を構える世界最初の戦略コンサルティングファーム、アーサー・ディ・リトルの日本法人です。アーサー・ディ・リトルでは、600万人以上のイノベーター、起業家、技術者、学者とのネットワーク、知識、知見を活かし、自動車、金融、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー、化学、テレコム、IT、製造業、建設業、消費・流通業、運輸・旅行業、公共サービスに対して創造性と実効性を伴うオープンコンサルティングを提供しています。

会社名：アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

日本代表 ：祖父江 謙介

本社所在地：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター36階

URL：https://www.adlittle.com/jp-ja