【2026年5月8日12:00オープン】さくらももこ公式ファンクラブ始動

株式会社さくらプロダクション

株式会社さくらプロダクション（代表取締役社長：名畑 博夫／本社：東京都渋谷区）は、2026年5月8日（金）12:00より、「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」をオープンし、会員受付を開始いたします。

「さくらももこの世界が、そっと寄りそい、日常を豊かにしてくれる場所」

本ファンクラブは、『ちびまる子ちゃん』原作40周年という節目を機に、これまで長きにわたり作品を支えてくださったファンの皆さまと、これからも共に歩み続けていくための新たな場として開設いたしました。

■ 概要

オープン日時：2026年5月8日（金）12:00（予定）

会員受付開始：同時刻

公式サイト：https://sakura-momoko-fc.jp/

■ 早期入会特典（期間限定）

2026年5月8日（金）12:00 ～ 6月30日（火）23:59までにご入会いただいた方へ、早期入会特典をご用意しております。

この期間にご入会いただいた方には、さくらももこOFFICIAL FAN CLUBオリジナル会員証のプレミアム仕様版をお届けいたします。

■ 入会特典

・オリジナルデザインのファンクラブ会員証

・ファンクラブ限定キャラクター図鑑（豆本サイズ）

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございますのでご了承ください。※2026年6月30日（火）23:59までにご入会の方への入会特典は、8月中旬に発送予定です。7月1日（水）以降にご入会の方は、ご入会月の翌月の下旬以降に順次発送を予定しております。発送に関する詳細は、サイト内で都度ご案内差し上げますのでご確認いただきますようお願いいたします。

■ ファンクラブ特典

・ここでしか読めないオリジナル会報誌（年1回）

・オリジナルデザインのグリーティングカード（年1回）

・デジタル壁紙配布ほか、充実のデジタルコンテンツ（随時）

・会員限定イベントの優待（随時）

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 会費

入会費：1,100円（税込／初回のみ）

年会費：5,500円（税込／年）

お支払い方法：

・クレジットカード決済(JCB、MasterCard、VISA、Diners、American Express)

・PayPay決済

・コンビニ決済

・銀行振込(Pay-easy)

※一部内容が変更となる場合がございます。

※PayPay決済をご選択の場合、PayPayアプリにてオートチャージを有効にする必要があります。

※「コンビニ決済」「銀行振込(Pay-easy)」の場合、ご入金をもって会員登録完了となり、サイトの利用が可能になります。

■ ファンクラブについて

「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」は、作品の世界観を大切にしながら、ファンの皆さまとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティです。

ここでしか出会えないコンテンツや体験を通じて、作品の魅力をより身近に感じていただける場を目指してまいります。

■ さくらプロダクションからのメッセージ

原作40周年という節目に、これまで作品を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、

そしてこれからも共に歩んでいくための場所として、本ファンクラブを開設いたしました。

日常の中にある小さな幸せや、くすっと笑える瞬間を、これからも皆さまと分かち合っていけることを願っています。

■ さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB公式サイト

https://sakura-momoko-fc.jp/

■ さくらももこ プロフィール

1965年5月8日静岡県生まれ。

1984年「教えてやるんだありがたく思え！」でデビュー。

1986年「りぼん」で『ちびまる子ちゃん』連載開始。

1989年同作品で第13回講談社漫画賞受賞。

1990年作詞をした「おどるポンポコリン」が日本レコード大賞ポップス・ロック部門受賞。

1991年初エッセイ『もものかんづめ』がベストセラーに。

『さるのこしかけ』（1992年）で第27回新風賞受賞。

『スヌーピーブックス』シリーズでは翻訳を手がけるなど幅広く活躍した。

■ 会社概要

会社名 ：株式会社さくらプロダクション

代表者 ：代表取締役社長 名畑 博夫

所在地 ：東京都港区南青山6-1-24 南青6124ビル 3F

事業内容：さくらももこの作品に関する著作権管理業務

公式サイト：https://sakuraproduction.jp/

【取材報道に関するお問い合わせ先】

https://sakuraproduction.jp/contact