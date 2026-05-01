トレーディングカードの真贋鑑定およびグレーディングサービス「PSA」の日本法人COLLECTORS UNIVERSE JAPAN、新職務執行者社長就任のお知らせ

COLLECTORS UNIVERSE JAPAN合同会社

トレーディングカードの真贋鑑定およびグレーディングサービス「PSA」を提供するCOLLECTORS UNIVERSE JAPAN合同会社（本社：東京都大田区、以下「コレクターズ・ユニバース・ジャパン」）は、2026年4月1日付で、浅枝 大志（あさえだ ひろし）が職務執行者社長に就任いたしましたことをお知らせします。

■ 新任 職務執行者社長の氏名および略歴

氏名：浅枝 大志（あさえだ ひろし）

旧役職：ゼネラルマネージャー

新役職：ゼネラルマネージャー 職務執行者社長

就任日：2026年4月1日

今日の日本のトレーディングカード市場は、独創的なコンテンツを創出されるIPホルダーやメーカーの皆様、長きにわたり情熱を持って文化を育んでこられたコレクターやプレイヤーの皆様、そして流通の最前線で市場を支える販売店の皆様のたゆまぬ尽力によって築き上げられてきました。

それによって現在の業界はかつてない活況を呈しており、市場が拡大しコレクションの価値が国内外で再認識される中で、大切な作品や文化が持つ「真贋」や「状態」を客観的に証明する重要性は、かつてないほどに高まっています。鑑定・グレーディングに対する需要の急増は、日本におけるトレカ文化が、より高度で信頼性の求められる成熟したフェーズへ移行したことの証左であると捉えています。

この勢いを一過性の流行に留めることなく、次世代へ続く持続的な産業へと昇華させるためには、この急増する社会的要請に応え得る「供給体制の確立」と「日本市場におけるグレーディング文化の更なる浸透」が喫緊の課題です。

かかる転換期において、当社はIT・スタートアップ領域での豊富な経験とグローバルな事業知見を有する浅枝を経営の舵取りに据える新たな体制に移行することで、オペレーションの最適化やデジタルシフトを強力に推進し、グレーディング文化の浸透を加速させます。鑑定・グレーディングという側面から市場の信頼基盤を支え、日本市場の健全な発展に貢献していきます。

■ 新任 職務執行者社長の氏名および略歴

氏名：浅枝 大志（あさえだ ひろし）

旧役職：ゼネラルマネージャー

新役職：ゼネラルマネージャー 職務執行者社長

就任日：2026年4月1日

■ 浅枝 大志プロフィール

米国育ちのバイリンガル実業家・起業家・翻訳者、デジタルハリウッド大学特任准教授。2006年に仮想世界コンサルティング企業メルティングドッツ株式会社を設立し、代表取締役として日本最大級のメタバースコミュニティの運営や大手企業との協業、海外企業の日本市場参入支援などに携わる。

2012年に音楽スタートアップBeatrobo Inc.を創業、CEOを務める。その後、米国のスタートアップスタジオ、ミラティブ、メルカリを経て、2024年よりコレクターズ・ユニバース・ジャパンのゼネラルマネージャーに就任。

著書に『ウェブ仮想社会「セカンドライフ」ネットビジネスの新大陸』（ASCII）があり、ベン・ホロウィッツ著『What You Do Is Who You Are』、イラッド・ギル著『High Growth Handbook』などの日本語版翻訳も手掛ける。

青山学院大学経営学部卒業、デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツマネジメント修士。

■ 就任のご挨拶

「もっと楽しく、安全、安心なコレクター文化を」

このたび、コレクターズ・ユニバース・ジャパンのゼネラルマネージャー 職務執行者社長に就任いたしました浅枝 大志でございます。

近年、世界のトレーディングカード市場は急速な成長を遂げており、特に日本のコレクターの皆様の熱量は世界でも類を見ないものがあります。当社の展開するサービスPSAは2023年に日本の国内グレーディング施設を建設して以来、信頼性の高い鑑定・グレーディングサービスの提供を通じて、この市場の健全な発展に寄与してまいりました。

スタートアップとテクノロジー業界出身、幼少期よりスポーツカードを収集、そして現役のTCGプレイヤーであるという私の経験を活かし、オペレーションの効率化、デジタル技術の活用、お客様の体験改善に向けて全力を尽くし、強固な供給力と透明性を備えた、信頼されるインフラ構築を実現してまいります。これこそが、すべてのステークホルダーの皆様が共に築き上げてこられた素晴らしい作品や文化の価値を守り抜き、コレクションに携わる方々が安心・安全・信頼のもとで楽しさを享受できる環境を永続させる道であると信じております。

当社は、皆様のコレクションライフを支える誠実なパートナーとして、お客様により迅速かつ快適なサービス体験を提供できるよう尽力してまいります。日本のコレクター文化を世界へ発信し、業界全体のさらなる活性化と健全化、もっと楽しく、安全なコレクター文化の育成に貢献していく所存です。

今後とも、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

＜PSA Japanについて＞

PSA Japanは、2018年より日本でも展開を開始した世界最大かつ最も信頼される第三者トレーディングカード鑑定・グレーディングサービス「PSA (Professional Sports Authenticator)」の日本国内展開時の呼称です。1991年の創立以来、世界共通の“ものさし”として信頼される10段階のグレーディング基準を提供し、トレーディングカードを次世代へ継承すべき「文化」として保存するためのインフラを国内で展開しています。

日本市場においては、独自の「国内完結のグレーディング体制」を確立いたしました。これにより、輸送リスクを最小限に抑えつつ、世界標準の真贋鑑定とグレーディングを迅速に提供し、国内のコレクターや市場関係者の皆様をグローバルな評価基準で繋ぐ架け橋としての役割を担っています。また、医療用プラスチックと超音波溶接技術を用いた専用ホルダーは、大切な作品を物理的損傷から守り抜き、その資産価値を永続的に保全します。

私たちは公正中立な立場から市場の透明性を追求し、IPホルダー様、メーカー様、販売店様、そしてコレクターの皆様が「安心・安全・信頼」のもとでコレクションを享受できる環境構築に邁進してまいります。

＜COLLECTORS UNIVERSE JAPAN合同会社＞

企業名：COLLECTORS UNIVERSE JAPAN合同会社

所在地：東京都大田区平和島6丁目1-1東京流通センター物流ビルA棟5階

代表者：ゼネラルマネージャー 職務執行者社長 浅枝 大志

設立：2018年7月12日

事業内容：トレーディングカードの真贋鑑定・グレーディング

URL：https://www.psacard.com/ja-JP

【本件に関するお問い合わせ先】

COLLECTORS UNIVERSE JAPAN合同会社 PSA Japan マーケティングチーム

お問い合わせURL：https://www.psacard.com/ja-JP/support