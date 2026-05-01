【新シリーズ登場】長野発・発酵で暮らしと心に余白をつくるブランドblue lid:KOJI。合言葉は「発酵してこう。」ーこれまでにない楽しみ方を提案する糀甘酒の新シリーズ登場ー

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ハローシステムエンジニアリング株式会社

blue lid:KOJIに新シリーズ誕生。

長野県南相木村（みなみ あいきむら）から糀甘酒・発酵調味料をお届けしているblue lid:KOJI。



この春、発酵の新たな楽しみ方をご提案する「糀ころころ」と「コージッシュ」が仲間入りしました。




フレーバーはプレーン・ゆず・チャイの３種類
糀ころころ　

濃縮タイプの甘酒をまるく凍らせた、


新しい甘酒。
ころん、とした丸いかたちがかわいらしい、
ひとくちサイズの甘酒です。
そのままアイスのようにパクッと。
グラスに入れて、ソーダやミルクに浮かべても。



9個入り　各702円　お買い物はこちら(https://koujistand.jp/collections/amazake)







抹茶ヘンププロテイン・季節の実（カシス）・ROAST玄米
コージッシュ

糀甘酒をオーツミルクとブレンドし、


まろやかで飲みやすい口当たりに。
冷凍庫から取り出し、やわらかくなったら
手で少し揉んで、そのまま ゴクゴク。
片手で手軽に楽しめる甘酒です。
お風呂上がりや暑い日のおやつにぴったり。



130ml　各648円　お買い物はこちら(https://koujistand.jp/collections/kouji)






これまでblue lid:KOJIは「Natural Energy Drink」というコンセプトのもと、手軽に楽しめる糀の魅力を発信してきましたが、今回を機に、発酵で暮らしと心に余白をつくるブランドとして再スタートします。合言葉は「発酵してこう。」です。



便利なものに溢れる現代。ふーっと呼吸する時間や、思わず微笑んでしまうような瞬間は、どのくらいあるでしょうか。忙しい日々の中にこそ、こうした「余白」が必要なのではないかと感じています。


発酵とは、時間をかけ、関わり合いながら、目には見えない変化を重ねていく営みです。私たち人間もまた、“発酵する時間”を持つことで、少しずつ心が満たされていくのだと思います。



頑張っている自分を労わったり、少し自分を好きになれたり。「発酵してこう。」という言葉には、そんな想いを込めました。今回の新商品シリーズは、その想いをかたちにしたものです。



あわせて、これらの商品をより分かりやすくご覧いただけるよう、公式オンラインストアもリニューアルいたしました。


商品ごとの楽しみ方や、季節に合わせたレシピなども


ご紹介しています。


公式Instagramでは、甘酒作りの様子や南相木村の様子など


を随時発信中です。



公式オンラインストアはこちら(https://koujistand.jp)


公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/bluelidkoji)





合言葉は「発酵してこう。」

期間限定　母の日ギフト

2026/4/20～2026/5/5の期間限定で母の日のギフトセットを販売しております。
甘酒ベース2種と、木のぬくもりを感じるカーネーションを組み合わせた特別なセットは、
「感謝を贈る森の箱」をテーマに、大切な人へ想いを届ける贈り物としてご用意しました。



甘酒ベースはblue lid:KOJIの看板商品　静ととのい（プレーン）、和ほどく（ゆず）の2種。
こちらは濃縮タイプの甘酒です。気分や体調に合わせて様々な割り方でお楽しみいただけます。



母の日ギフトにご用意したお花は、長野県北相木村にあるキノハナkinanoさんの木製カーネーションです。木の温かみと手仕事のぬくもりが感じられる逸品です。



緩衝材には桐のかんな屑をお入れします。
南相木村の大工さんよりいただいたもので、森の副産物を有効活用したいという想いから、今回ギフトに使用させていただくこととなりました。



大切な方へのギフトにぜひどうぞ。
【母の日限定】感謝を贈る森の箱

販売期間：2026/4/20～2026/5/5(祝・火）


【内容】
甘酒ベース　静ととのい（プレーン）300ml


甘酒ベース　和ほどく（ゆず）300ml


キノハナkinano　木製カーネーション1本



5,400円（送料無料・ギフトラッピング込み）


母の日ギフトはこちら(https://koujistand.jp/products/26mothers-day)






今後の出店情報

blue lid:KOJIの商品は「糀Stand Vikko」の出店先でお楽しみいただけます。



2026/5/3-4（祝日・祝月）軽井沢グランフェスタ春　SDGs Marche @軽井沢発地市庭


2026/6/7（日）信州美食フィエスタ in Miyota　@MMop



糀Stand Vikkoは、FM軽井沢『旅するように。風のレシピ』の公式スポンサーです。