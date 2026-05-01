【新シリーズ登場】長野発・発酵で暮らしと心に余白をつくるブランドblue lid:KOJI。合言葉は「発酵してこう。」ーこれまでにない楽しみ方を提案する糀甘酒の新シリーズ登場ー

blue lid:KOJIに新シリーズ誕生。

ハローシステムエンジニアリング株式会社

長野県南相木村（みなみ あいきむら）から糀甘酒・発酵調味料をお届けしているblue lid:KOJI。



この春、発酵の新たな楽しみ方をご提案する「糀ころころ」と「コージッシュ」が仲間入りしました。

フレーバーはプレーン・ゆず・チャイの３種類糀ころころ

濃縮タイプの甘酒をまるく凍らせた、

新しい甘酒。

ころん、とした丸いかたちがかわいらしい、

ひとくちサイズの甘酒です。

そのままアイスのようにパクッと。

グラスに入れて、ソーダやミルクに浮かべても。

9個入り 各702円 お買い物はこちら(https://koujistand.jp/collections/amazake)

抹茶ヘンププロテイン・季節の実（カシス）・ROAST玄米コージッシュ

糀甘酒をオーツミルクとブレンドし、

まろやかで飲みやすい口当たりに。

冷凍庫から取り出し、やわらかくなったら

手で少し揉んで、そのまま ゴクゴク。

片手で手軽に楽しめる甘酒です。

お風呂上がりや暑い日のおやつにぴったり。

130ml 各648円 お買い物はこちら(https://koujistand.jp/collections/kouji)

これまでblue lid:KOJIは「Natural Energy Drink」というコンセプトのもと、手軽に楽しめる糀の魅力を発信してきましたが、今回を機に、発酵で暮らしと心に余白をつくるブランドとして再スタートします。合言葉は「発酵してこう。」です。

便利なものに溢れる現代。ふーっと呼吸する時間や、思わず微笑んでしまうような瞬間は、どのくらいあるでしょうか。忙しい日々の中にこそ、こうした「余白」が必要なのではないかと感じています。

発酵とは、時間をかけ、関わり合いながら、目には見えない変化を重ねていく営みです。私たち人間もまた、“発酵する時間”を持つことで、少しずつ心が満たされていくのだと思います。

頑張っている自分を労わったり、少し自分を好きになれたり。「発酵してこう。」という言葉には、そんな想いを込めました。今回の新商品シリーズは、その想いをかたちにしたものです。

あわせて、これらの商品をより分かりやすくご覧いただけるよう、公式オンラインストアもリニューアルいたしました。

商品ごとの楽しみ方や、季節に合わせたレシピなども

ご紹介しています。

公式Instagramでは、甘酒作りの様子や南相木村の様子など

を随時発信中です。

公式オンラインストアはこちら(https://koujistand.jp)

公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/bluelidkoji)

期間限定 母の日ギフト

合言葉は「発酵してこう。」

2026/4/20～2026/5/5の期間限定で母の日のギフトセットを販売しております。

甘酒ベース2種と、木のぬくもりを感じるカーネーションを組み合わせた特別なセットは、

「感謝を贈る森の箱」をテーマに、大切な人へ想いを届ける贈り物としてご用意しました。

甘酒ベースはblue lid:KOJIの看板商品 静ととのい（プレーン）、和ほどく（ゆず）の2種。

こちらは濃縮タイプの甘酒です。気分や体調に合わせて様々な割り方でお楽しみいただけます。



母の日ギフトにご用意したお花は、長野県北相木村にあるキノハナkinanoさんの木製カーネーションです。木の温かみと手仕事のぬくもりが感じられる逸品です。

緩衝材には桐のかんな屑をお入れします。

南相木村の大工さんよりいただいたもので、森の副産物を有効活用したいという想いから、今回ギフトに使用させていただくこととなりました。



大切な方へのギフトにぜひどうぞ。【母の日限定】感謝を贈る森の箱

販売期間：2026/4/20～2026/5/5(祝・火）

【内容】

甘酒ベース 静ととのい（プレーン）300ml

甘酒ベース 和ほどく（ゆず）300ml

キノハナkinano 木製カーネーション1本



5,400円（送料無料・ギフトラッピング込み）

母の日ギフトはこちら(https://koujistand.jp/products/26mothers-day)

今後の出店情報

blue lid:KOJIの商品は「糀Stand Vikko」の出店先でお楽しみいただけます。

2026/5/3-4（祝日・祝月）軽井沢グランフェスタ春 SDGs Marche @軽井沢発地市庭

2026/6/7（日）信州美食フィエスタ in Miyota @MMop

糀Stand Vikkoは、FM軽井沢『旅するように。風のレシピ』の公式スポンサーです。