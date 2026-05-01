コーヒーリキュール「カルーア」、“大人のまどろみ時間”を楽しむ「深夜喫茶 カルーア」を大阪市内で3店舗常設オープン

サントリー株式会社

サントリー（株）は、コーヒーリキュール「カルーア」のブランドコミュニケーションの一つとして、夜のレトロ喫茶店での体験施策「深夜喫茶 カルーア」を大阪市内の３店舗で5月初旬から常設オープンします。レトロでノスタルジックな雰囲気の喫茶店で“大人のまどろみ時間”を楽しめる体験は、2024年に実施した3日間の限定イベントをはじめ、2025年の東京都内での店舗展開においても多くの体験者の方から高い評価をいただいておりました。そしてこの度、さらに多くの方々に“まどろみ時間”を楽しんでいただけるように、大阪市内での常設店舗展開を決定しました。

◼︎「深夜喫茶 カルーア」 Instagram：https://www.instagram.com/shinyakissa_kahlua/

※最新情報を随時更新しております。

◼︎「深夜喫茶 カルーア」 常設店ウェブサイト：https://mobile.suntory.co.jp/cpn/liquor/kahlua/20250901/

※5月上旬に大阪常設店舗の情報が反映される予定です。

「カルーア」は、良質なアラビカ種のコーヒー豆を１００％使用した、コクのある甘みが特長のコーヒーリキュールです。ミルクで割った定番のカクテル「カルーアミルク」などが多くのお客様からご支持いただいております。

「深夜喫茶 カルーア」は、レトロ喫茶店でしか味わえない「カルーア」を使用したオリジナルカクテルを通じて、大人が自分らしくくつろぐ時間に寄り添い、「カルーア」ブランドの魅力を継続的に発信する取り組みです。店内では、特別にデザインされたロゴやグラス、コースターなどのビジュアルツールが空間を彩り、ブランドの世界観に没入できる体験を提供します。

本施策を通じて、日本独自の喫茶店文化の魅力を広く伝えるとともに、新たな来店者の創出や、喫茶店文化のさらなる活性化に貢献してまいります。

■喫茶店数日本一の大阪エリアで提供する”大人のまどろみ時間”

今回常設店を新たにオープンする大阪府は全国のなかでも最も喫茶店が多く（*）、日々の生活の中に喫茶店文化が深く根付いたエリア。老若男女から愛される大阪市内の喫茶店を舞台に、「カルーア」が“大人のまどろみ時間”を味わえる新たな体験を届けます。

＊出典：総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」

◼︎店舗情報

深夜喫茶 カルーア in 丸福珈琲店

所在地：大阪市中央区千日前1-9-1

電話番号：06-6211-3474

営業時間：8:00-23:00（22:30 L.O.）

※深夜喫茶営業時間：19:00-23:00（22:30 L.O.）

※深夜喫茶スペシャルメニューは店舗にてご確認ください

深夜喫茶 カルーア in Le Premier Cafe

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-28 ビギ1stビル 3F

電話番号：06-6253-2567

営業時間：月・火・水・木・日・祝10:00 - 23:30（23:00 L.O.）

金・土10:00 - 24:00（23:30 L.O.）

※深夜喫茶は営業時間中利用可能

※深夜喫茶スペシャルメニューは店舗にてご確認ください

深夜喫茶 カルーア in ジャンセン

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-10

電話番号：06-6211-7756

営業時間：17:00-26:00（25:30 L.O.）

※日・祝日定休日

※深夜喫茶営業時間：17:00-24:00（23:30 L.O.）

※深夜喫茶スペシャルメニューは店舗にてご確認ください

■「深夜喫茶 カルーア」の楽しみ方ーーまどろみのすゝめ

「カルーア」が提案する「深夜喫茶」は、忙しい日常から離れ、心がじんわりとほころぶひとときをお楽しみいただくために、 “まどろみのすゝめ”という特別ガイドをご用意しております。

深夜喫茶の時間帯では、「深夜喫茶 カルーア」の卓上ライトが、小さな明かりを灯し、まどろみ時間へ誘います。

特別メニューは「深夜喫茶 カルーア」でしか飲めない、「カルーア」を使用したこだわりのオリジナルカクテルや、「カルーア」を調味料やトッピングとして使用した、店舗ごとのスイーツメニューをご提供します。

さらに、匿名制の交換日記帳「或る夜のまどろみ日記」をご用意しており、ふとしたつぶやき、秘めている心のささやきを自由に記入することができ、誰かの書き込みに返信することもできます。名前も顔も知らないまま、言葉で繋がるやわらかな時間をご体験いただけます。

店舗ごとに異なるデザインのコースターはドリンクと共にご提供し、深夜喫茶加盟店のコレクション要素としてもお楽しみください。

■商品概要

商品名、容量、希望小売価格（税別）、アルコール度数

カルーア コーヒーリキュール

２００ml、７９０円、２０％

３５０ml、１,１００円、２０％

７００ml、１,５２０円、２０％

１,０００ml、２,０１０円、２０％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません。

▼発売地域：全国

▼品目：リキュール

▼「カルーア」ホームページ：

https://www.kahlua-net.com/

▼本件に関するお客様からの問い合わせ先：

サントリーお客様センター

https://www.suntory.co.jp/customer/