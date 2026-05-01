『カバラの伝説』×TVアニメ『ブラッククローバー』待望のコラボ本日より開催！夢の共演がついに実現！

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2026年5月1日（金）より、『カバラの伝説』とTVアニメ『ブラッククローバー』の夢のコラボイベントがついに開幕！謎の「アビスの異象」により、『カバラの伝説』の世界へとやってきたアスタ、ユノ、ノエル。

アスタはその姿から悪魔と疑われながらも、ひるまない--「オレは黒の暴牛のアスタだ！将来は魔法帝になる男だ！」。 やがてアスタ、ユノ、ノエル三人は冒険者のプレイヤーたちと出会い、カバラの世界を脅かす悪魔の謎を追うことに。

『ブラッククローバー』の魔法が異世界の大地に轟く。「話して理解しあえれば、違う世界の者同士でも、分かりあえるはずだ！」--アスタの信念が、異なる世界を繋ぐ。二つの世界の絆が交わる、前代未聞のコラボがいま、幕を開ける。

登場相棒紹介

アスタ（CV：梶原岳人）

最果ての地に捨てられ下民として育つ。素直すぎる向こう見ずな熱血漢。

夢は、魔法騎士のトップ“魔法帝（まほうてい）”になること。誰もが魔法が使える世界で、まったく魔力を持たない。

「悪魔が棲む」といわれる“五つ葉のグリモワール”を持ち、魔力を斬り裂きはじき返す剣と、鍛え抜かれた肉体、絶対に諦めない強い心で強力な魔道士たちと渡り合う。

ユノ（CV：島崎信長）

アスタとともに最果ての地に捨てられ下民として育つ。アスタを生涯のライバルと決め、ともに魔法騎士のトップ“魔法帝”を目指す。

冷静だが内に闘志を秘めた負けず嫌いな性格。時折り生意気で毒舌を吐く。

センスも魔力の大きさも申し分ない天才魔道士。“風魔法”を使いこなし、初代魔法帝も授かったという選ばれし者だけが手にできる“四つ葉のグリモワール”を持つ。

相棒紹介 ノエル（CV：優木かな）

王族であるシルヴァ家の末妹。

膨大な魔力を持ちながら力をうまくコントロールできない。

兄姉が優秀なため、家族から「出来損ない」と蔑まれ、そのことがコンプレックスになっている。

一生懸命でやさしい性格なのだが、素直になれず、生意気で高飛車な態度ばかりとってしまう。

真っ直ぐなアスタのことが気になっているが…。

登場コラボアバターの紹介

「黒の暴牛」コラボアバターセット。男性用はゴーシュ、女性用はバネッサの衣装をモチーフにしている。

登場コラボペットの紹介

ユノの風創成魔法。攻撃力が高く、移動にも最適。

そして期間限定で開催中の『ブラッククローバー』コラボイベントでは、「魔法騎士団クエスト」や「魔宮の守衛に挑戦」、「パズルゲーム」など、多彩なコンテンツを楽しむことができます。

TVアニメ『ブラッククローバー』について

魔法がすべてのとある世界。クローバー王国に魔道士の頂点「魔法帝」を目指す二人の少年がいた。全く魔力を持たないアスタと天才的な魔法の能力を持つユノ。同じ日に教会に捨てられた2人は魔法帝直属の「魔法騎士団」に所属し、白夜の魔眼、ダイヤモンド王国の刺客、冥府を支配する悪魔…次々と訪れる危機から国民を護るために戦い続けてきた。_お互いを高めあいながら魔法帝への道を突き進む2人。しかしある日、悪魔の力を宿した漆黒の三極性（ダークトライアド）の急襲により、目の前でヤミとヴァンジャンスを連れ去られてしまう。_アスタとユノは囚われたヤミとヴァンジャンスを救うべく、さらなる修業を重ね、ついにスペード王国に乗り込むのであった―！

TVアニメ『ブラッククローバー』公式サイト: https://bclover.jp/

『カバラの伝説』について

この花と樹の世界を、守りたい。

数多くの花精霊の中からパートナーを選んで戦えるほか、多彩なジョブやアバターで自分だけの楽しみ方にカスタマイズ。ミニゲームも充実で、やり込み要素満載の自然系ファンタジーRPG。広大な世界観や花精霊との絆、手に汗握る戦いを、ぜひ体験してください。

公式サイト：https://cabala.arkgames.com/?from=pr21

公式Twitter：https://twitter.com/Cabala_JP

ジャンル：RPG

配信時期：2022年12月14日

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

Apple Store： https://bit.ly/3PEraiz

GooglePlay： https://bit.ly/4dimsAK

iOS推奨環境：iphone6s以上、ipad2017以上、IOS 9以上

Android推奨環境：Android4.3以上，CPU（Qualcomm Snapdragon）800以上，メモリ3GB以上

(C)田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

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