May J.さん、保育園ポポラー保育士らと初の本格キッズソングを制作　子どもたちの日常から着想を得た楽曲が誕生

株式会社タスク・フォース

保育園ポポラー（運営会社/株式会社タスク・フォース）は、アーティストMay J.さんとコラボレーションし、オリジナル楽曲「はいふぁいぶ！」を制作。本楽曲は2026年5月1日12時、May J. LALA SONG YouTube Channelにてミュージックビデオとして公開されました。

本楽曲は、May J.さん初となる本格キッズソング。 May J.さん自ら保育現場を訪れ、子どもたちと保育士の関わりを体感。その体験に加え、ポポラーの600名以上の保育スタッフや保護者から募集した「保育の中で印象的だった言葉やエピソード」をもとに、歌詞が生まれました。

作詞・作曲はMay J.さんと数々のヒット曲をプロデュースしてきた今井了介さんが手掛けています。

ミュージックビデオURL：https://youtu.be/cOBGfSNqA3w

メイキング動画URL：https://youtu.be/zig1cVScnoQ

■ 制作背景 ― 子どもにとって“本当によい音楽”とは何か

May J.さんは2023年に第1子を出産し、母として子どもと向き合う中で、「子どもたちにとって本当によい音楽とは何か」を問い直し、知育キッズソングYouTubeチャンネル『LaLa Song』2025年5月に立ち上げました。

一方、ポポラーは、「‘やれる！’と信じ、‘やりたい！’を‘できた！’に」という保育理念のもと、子どもの“やりたい”を中心に据えた保育を実践しています。

「子どもにとって本当に意味のある体験をつくりたい」という両者の想いが重なり、今回の楽曲制作が実現しました。

■保育現場の想いをもとに生まれた歌詞

最大の特徴は、楽曲が保育現場の想いをもとに制作されている点です。

本楽曲は、保育士が子どもたちとの日々の中で感じた想いと、May J.さんが音楽を通じて前向きな気持ちを届けたいという意志が重なり、制作されました。

ポポラーでは、保護者・保育スタッフから、子育てや保育の中で印象的だった言葉やエピソードを募集。また、May J.さんもポポラー運営の保育園に足を運んでいただき、実際に園児たちとコミュニケーションを取りながら言葉を集めていきました。

こうして集まった、子どもとの日常の中で生まれたリアルな言葉をもとに、May J.さんが歌詞を制作しました。

■ 子どもが“参加したくなる”楽曲設計

「はいふぁいぶ！」は、

・思わず口ずさみたくなるリズム

・「パラッパ」という耳に残るフレーズ

・ハイタッチを取り入れた動き

など、子どもが自然に参加したくなる設計がされています。

また、ダンスの振付は、May J.さんの多くの作品を手掛けるMIMIさん (studio METRO)が担当。子供の身体能力の基礎となる要素を取り入れつつ、誰もが直感的に楽しめる躍動感あふれるダンスとなっております。

■ May J.さんコメント

どんなことでもチャレンジして欲しいという想いを込めて作りました。

子供達が何かつまづいてしまった時、自信を無くした時にこの曲を思い出して、前に進む力になってくれたらと思っています。

そして、子供だけでなく、大人の皆さんも挑戦することが怖かったり、遠のいてしまうことがあると思います。そんな大人の皆様にも勇気をあげられるような楽曲なってくれたら嬉しいです。

■ ポポラー担当者コメント

「子どもたちの何気ない言葉や行動の中にこそ、“やってみたい”の芽があります。

今回の楽曲は、その瞬間をすくい取り、形にした取り組みです。

歌を通じて、子どもたちが自分から動き出すきっかけになればと考えています。」

■ 楽曲動画について

本楽曲は、May J.さんの知育ソングチャンネル『LaLa Song』にて公開されています。

子どもたちが思わず体を動かしたくなるリズムや動き、楽曲の世界観を動画でご覧いただけます。

動画URL：https://youtu.be/cOBGfSNqA3w

■ 楽曲概要

2026.05.01 ReleaseDigital Single 『はいふぁいぶ！』

作詞：May J.、Rose Blueming、今井了介

作曲：今井了介、May J.

編曲：今井了介



▼配信URL

https://big-up.style/zM0jR5hEcP

■May J.さんプロフィール

May J.（メイジェイ）

日本、イラン、トルコ、ロシア、スペイン、イギリスのバックグラウンドを持ち、幼児期よりダンス、ピアノ、オペラを学び、作詞、作曲、ピアノの弾き語りをもこなす。圧倒的な歌唱力とパワフルかつ澄んだ繊細な歌声、そして前向きでポジティブなメッセージが共感を呼び、幅広い世代から支持を受けている。2014年公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌（エンドソング）を担当し、同年の第65回紅白歌合戦に初出場。カバーアルバム・シリーズは、累計100万枚を超える大ヒットを記録。2021ミュージカル「ボディガード」に初主演。

テレビ、ラジオ、舞台、YouTubeなど、多彩なフィールドで活動を広げている。

■ 保育園ポポラーについて

保育園ポポラーは、「やってみたい！」という子どもの気持ちを大切にする保育を軸に、全国で59園を展開しています。

「“やれる！”と信じ、“やりたい！”を“できた！”に。」を保育理念とし、子ども一人ひとりの主体性を尊重した体験型の保育を実践しています。

日々の保育では、子どもを丁寧に観察し、その気持ちや行動から発想することを重視しています。今回の楽曲制作も、そうした現場から生まれた取り組みの一つです。

■ 保育士採用について

ポポラーでは、子ども一人ひとりの「やりたい」に向き合い、ともに環境や体験をつくっていく保育士を募集しています。

本取り組みに共感いただける方は、ぜひ採用ページをご覧ください。

新卒採用ページ：https://rabi-popo-pro.com/

中途採用ページ：https://www.taskforce-pr.co.jp/chuto-hoikushi-lp/

ポポラーはこれからも、子どもたちが日常の中で自然に楽しみ、関わり、表現する機会を広げてまいります。

■会社概要

タスク・フォースグループ

株式会社タスク・フォース及びグループ会社の株式会社タスク・フォース ミテラは、個人・法人を問わず、子育て支援と、就労支援を目的に、直営保育園の運営、ベビーシッター業務をはじめとする5つの事業を展開しています。

「教育と体験が人をつくる」をテーマにどこにもない教育サービスをつくることを企業理念として掲げ、緊張感と責任感を持って、子ども達の命、可能性、未来を守って参ります。

ホームページ：https://www.taskforce-pr.co.jp

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

株式会社タスク・フォース ブランドコミュニケーション部

担当者：綿野、横尾、松矢

メールアドレス：pr@taskforce-pr.co.jp

電話番号：06-4795-6090（直通）