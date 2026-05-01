山田コンサルティンググループ×船井総研グループ、28卒向け合同会社説明会を5月9日に開催

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作）は、株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長グループCEO：中谷貴之）と合同で、2028年卒業予定のコンサルティング業界志望学生に向けた「山田コンサルティンググループ×船井総研グループ2社合同説明会」を2026年5月9日（土）に船井総研グループ東京本社にて開催いたします。国内独立系かつプライム上場コンサルティンググループの両社によるコラボ採用イベントとなります。

■本イベント開催の背景と目的

昨今の就職活動において、コンサルティング業界は非常に高い注目を集めています。将来のキャリアの選択肢を広げるための第一歩として「とりあえずコンサル（とりコン※１）」を志望する学生が増える一方で、私たち両社はこの仕事を、単なる通過点ではなく「生涯を懸けて追求できる奥深いキャリア」であると考えています。

日本企業の成長を長く支え続けてきた両社だからこそ伝えられる、コンサルタントという仕事の醍醐味を、志ある学生の皆様に真っ直ぐ届けたいという想いから本イベントを企画いたしました。

また、就職活動を行う大学生の新たなトレンドとして、かつてよりも興味のある特定の企業に絞って活動を行うという「ピンポイント就活化※２」が進む中、学生が広い視野を持って企業を比較・検討する機会は減少傾向にあります。

だからこそ、早い段階で同じ「国内独立系コンサルティング会社」ではありつつも、双方の文化や支援スタイルの違いを肌で感じ、さらにはサマーインターンに参加することによって、新たな発見を行い、また自分自身の志向性とじっくり向き合うことが、将来のキャリアミスマッチを防ぎ、納得感のあるキャリア選択に繋がると確信しています。

本イベントを通じて、学生の皆様がエース級コンサルタントの視点に触れ、自律的なコンサルタントキャリアを歩み出すきっかけを提供することを目指します。

※１ とりコン：「とりあえずコンサル」の略。将来の選択肢を広げる目的で、最初の就職先にコンサルティング業界を選択するキャリア志向を指します。

※２ ピンポイント就活化：興味のある特定の職種や企業に限定して応募を行う傾向のこと。自己理解や企業研究の深化により、むやみにエントリー数を増やさず、ターゲットを絞って効果的に活動するスタイルです。

■本イベントで得られる情報

・両社の採用責任者が、それぞれの会社や仕事内容を分かりやすく紹介します。

・両社の現役エース級のコンサルタントが登壇。実際の事例をもとに、コンサルの現場を理解し、支援スタイルの違いやコンサルティングの醍醐味をリアルに語ります。

・今夏の「サマーインターンシップ」に関する最新情報もいち早く公開します。

■本イベントのプログラム

13:00～13:10はじめに

13:10～14:20両社採用責任者によるプレゼンおよび対談

14:35～16:15両社現場エース級コンサルタントによるプレゼンおよび対談、質疑応答

16:25～16:45両社サマーインターン情報のご案内

16:45～17:00むすびに

■本イベントの開催概要

名称：山田コンサルティンググループ×船井総研グループ2社合同説明会

日時：2026年5月9日（土）13:00～17:00

会場：船井総研グループ東京本社「サステナグローススクエアTOKYO」

（東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階）

対象：2028年卒業予定で、コンサルティング業界志望の大学生・大学院生

定員：150名（先着順）

お申し込みURL：https://br-campus.jp/events/invitation/0fefd34b-991d-4384-b40b-8edff29f4a28

■船井総研グループについて

船井総研グループは、中堅・中小企業の各種経営課題（売上高拡大、新規事業開発、出店戦略等）の解決を支援するコンサルティング企業グループです。特に中堅・中小企業向けコンサルティング分野においては、業界トップクラスの収益性と高い資本効率を誇るリーディングカンパニーです。

■山田コンサルティンググループについて

総合経営コンサルティングファームとして、持続的成長、事業再生、事業承継、M&A、海外、不動産、DXなど、多様に変化する顧客の課題にシームレスに対応しています。国内13拠点に加え、海外ではインドを含む13拠点に展開しています。本社と各拠点の社員が成長戦略、クロスボーダーM&A、再生・撤退、資産運用などのサービスを通じて顧客を支援しています。M&A業務においては、年間130件超の成約実績があり、M&A実行の前後を通じた幅広い支援が強みです。長年の経験に基づく幅広い知見と、各事業部門・各拠点の連携を強みに、顧客の事業価値向上と社会への貢献に全社を挙げて取り組んでいます。