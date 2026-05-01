所属アーティスト・村方乃々佳がNHKみんなのうた6月・7月の新曲に抜擢！

株式会社サムライパートナーズ

株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO 入江巨之）は、弊社所属アーティストの村方乃々佳が、NHK「みんなのうた」の2026年6月・7月の新曲を担当することをお知らせいたします。

■ NHK「みんなのうた」について

1961年の放送開始から65年を迎えた「みんなのうた」は、これまでに約1600曲の楽曲を世に送り出してきた国民的番組です。時代とともに多様なジャンルの楽曲と映像を届け、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

■ 楽曲「愛されてパヤパヤ」について

今回、村方乃々佳が歌唱する「愛されてパヤパヤ」は、本番組のために新たに書き下ろされた「委嘱楽曲（オリジナル楽曲）」です 。作詞・作曲には、数々のこどもの歌を手掛けてきた新沢としひこ氏を迎え、ののちゃんの明るく元気な歌声が全国の茶の間に笑顔を届けます。

出演者情報

村方乃々佳（むらかた ののか） ※株式会社サムライパートナーズ所属

2歳5か月で出場した「第35回童謡こどもの歌コンクール こども部門」にて、史上最年少で銀賞を受賞。2021年5月、史上最年少童謡歌手として初のソロ・アルバムをリリースし、「アルバムをリリースした史上最年少ソロアーティスト」としてギネス世界記録(TM)に認定された。2025年、ミュージカル『SPY×FAMILY』でアーニャ役を務めたほか、テレビやラジオ番組・雑誌へ多数出演し、世界中に元気と笑顔を届ける“ちいさな令和の歌姫”として注目を集めている。

● 村方乃々佳 コメント

「愛されてパヤパヤ」パヤパヤって面白い言葉でどういう意味かな？って思うけど、家族のことを歌っているかわいらしい曲です！みんなもぜひ聞いて一緒に歌ってね！

新沢としひこ（作詞・作曲）

シンガーソングライター。保育士として勤務した後、数多くのこどもの歌の作詞・作曲を手掛ける。代表曲「さよならぼくたちのようちえん」「にじ」などは、全国の幼稚園・保育園、小学校などで歌い継がれている。

【放送概要】

株式会社サムライパートナーズについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/43_1_aa3a3bcaa67ceda5a14de2cee1da54c9.jpg?v=202605021251 ]

サムライパートナーズは、YouTube起点のコンテンツプロデュースを中核に、D2Cブランド事業、リアルイベントIP事業を展開する「マーケティング×エンターテインメント」カンパニーです。「世界基準の“仕掛け”で日本を前進させる」をビジョンに掲げ、すべての事業に「ストーリー」を付加し、機能や価格だけでは動かない消費者の共感と熱狂を生み出すことを基本方針としています。トップインフルエンサーの影響力と企画力を掛け合わせ、再生数1億回超の番組『Nontitle』や大型音楽フェスティバルなど、デジタルとリアルを横断して日本経済を動かすビッグコンテンツを多数創出しています。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/