3D着せ替えゲーム『シャイニングニキ』4/29（水）より期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」を開催！イベント参加で限定ガチャアイテムを合計80連分獲得可能！

写真拡大 (全8枚)

ニキ株式会社

Papergames（ニキ株式会社）が開発・運営し、全世界で累計1億DLを突破した大人気着せ替えゲーム『シャイニングニキ』において、2026年4月29日（水）メンテナンス後より、期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」を開催いたします。期間中、イベント参加で限定ガチャアイテム「竜晶の証」を合計80連分獲得可能です！






■期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」開催！






■開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～2026年5月12日23:59


イベント期間中、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」を使用してガチャを利用すると、イベント限定のMRセットコーデ「竜と金色の夢」、SSRセットコーデ「塔を導く心」とそのデザイナーシャドウ、記憶の残響などをランダムで獲得できます。


さらに、限定イベント「眠れる竜の黄金郷」の開催を記念して、特別サインアップキャンペーンを開催いたします。


イベント期間中、毎日ログインすると、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」x70、ピンクダイヤx230、衣装パーツを含む豪華報酬を獲得できます。



▼イベント「永昼の啓示録へ」PV


https://www.youtube.com/watch?v=2F03pyErAcM



■限定累計チャージキャンペーン開催


■開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～2026年5月12日23:59


イベント期間中、累計チャージ額が指定値に達すると、SRセットコーデ「キキミラ」、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」や大量の育成素材を獲得できます。





■イベント「購入友ギフト」を開催！


2026年4月29日よりイベント「購入友ギフト」を開催いたします。


購入友を招待またはクエスト達成で宝探しアイテム「竜晶の証」x10を最大50%OFFで購入可能です！





■限定衣装「碧影の新意」が先行予約販売開始！


2026年4月29日より「碧影の新意」を開催いたします。予約販売に参加すると、特別価格で限定衣装を購入可能です。


さらに、注目度に応じて、最大80％offで購入できます。





■「眠れる竜の黄金郷コーデシェアキャンペーン」開催！


■開催期間：2026年4月29日～5月12日23:59


限定イベント「眠れる竜の黄金郷」の開催を記念して、「眠れる竜の黄金郷コーデシェアキャンペーン」を開催いたします。


キャンペーン期間中、「#シャイニングニキ」と「#眠れる竜の黄金郷」をつけて、指定テーマのコーデを投稿すると、特製QUOカード2000円分が当たるチャンスがあります！


さらに、総投稿数30ポスト達成で、ピンクダイヤ×50が受け取れる交換コードを全員にプレゼントいたします！





『シャイニングニキ』とは


大人気着せ替えコーデRPG『ミラクルニキ』の開発会社が制作したハイクオリティ3D着せ替えゲームです。細部までこだわりぬいた美しい衣装やアクセサリーは最先端の3Dモデリング技術によってリアルな質感を再現。誰もが持つ「美しさへの憧れ」を表現できるゲームです。ぜひ次世代の着せ替えゲームをスマートフォンで体験してみてください。



【ゲームダウンロードはコチラ】


App Store　：https://apps.apple.com/jp/app/id1515463572


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.nn4.jp



製品概要


タイトル　　　　：シャイニングニキ


公式サイト　　　：https://shiningnikki.jp


公式X　　 　　　：https://x.com/ShiningNikki_JP


ジャンル　　　　：3D着せ替えコーデRPG


プラットフォーム：App Store／Google Playストア


配信　　　　　　：Papergames（ニキ株式会社）


権利表記　　　　：(C) Papergames