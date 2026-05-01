3D着せ替えゲーム『シャイニングニキ』4/29（水）より期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」を開催！イベント参加で限定ガチャアイテムを合計80連分獲得可能！

ニキ株式会社

Papergames（ニキ株式会社）が開発・運営し、全世界で累計1億DLを突破した大人気着せ替えゲーム『シャイニングニキ』において、2026年4月29日（水）メンテナンス後より、期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」を開催いたします。期間中、イベント参加で限定ガチャアイテム「竜晶の証」を合計80連分獲得可能です！

■期間限定イベント「眠れる竜の黄金郷」開催！

■開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～2026年5月12日23:59

イベント期間中、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」を使用してガチャを利用すると、イベント限定のMRセットコーデ「竜と金色の夢」、SSRセットコーデ「塔を導く心」とそのデザイナーシャドウ、記憶の残響などをランダムで獲得できます。

さらに、限定イベント「眠れる竜の黄金郷」の開催を記念して、特別サインアップキャンペーンを開催いたします。

イベント期間中、毎日ログインすると、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」x70、ピンクダイヤx230、衣装パーツを含む豪華報酬を獲得できます。

▼イベント「永昼の啓示録へ」PV

https://www.youtube.com/watch?v=2F03pyErAcM

■限定累計チャージキャンペーン開催

■開催期間：2026年4月29日メンテナンス後～2026年5月12日23:59

イベント期間中、累計チャージ額が指定値に達すると、SRセットコーデ「キキミラ」、イベント限定ガチャアイテム「竜晶の証」や大量の育成素材を獲得できます。

■イベント「購入友ギフト」を開催！

2026年4月29日よりイベント「購入友ギフト」を開催いたします。

購入友を招待またはクエスト達成で宝探しアイテム「竜晶の証」x10を最大50%OFFで購入可能です！

■限定衣装「碧影の新意」が先行予約販売開始！

2026年4月29日より「碧影の新意」を開催いたします。予約販売に参加すると、特別価格で限定衣装を購入可能です。

さらに、注目度に応じて、最大80％offで購入できます。

■「眠れる竜の黄金郷コーデシェアキャンペーン」開催！

■開催期間：2026年4月29日～5月12日23:59

限定イベント「眠れる竜の黄金郷」の開催を記念して、「眠れる竜の黄金郷コーデシェアキャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン期間中、「#シャイニングニキ」と「#眠れる竜の黄金郷」をつけて、指定テーマのコーデを投稿すると、特製QUOカード2000円分が当たるチャンスがあります！

さらに、総投稿数30ポスト達成で、ピンクダイヤ×50が受け取れる交換コードを全員にプレゼントいたします！

『シャイニングニキ』とは

大人気着せ替えコーデRPG『ミラクルニキ』の開発会社が制作したハイクオリティ3D着せ替えゲームです。細部までこだわりぬいた美しい衣装やアクセサリーは最先端の3Dモデリング技術によってリアルな質感を再現。誰もが持つ「美しさへの憧れ」を表現できるゲームです。ぜひ次世代の着せ替えゲームをスマートフォンで体験してみてください。

【ゲームダウンロードはコチラ】

App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id1515463572

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.nn4.jp

製品概要

タイトル ：シャイニングニキ

公式サイト ：https://shiningnikki.jp

公式X ：https://x.com/ShiningNikki_JP

ジャンル ：3D着せ替えコーデRPG

プラットフォーム：App Store／Google Playストア

配信 ：Papergames（ニキ株式会社）

権利表記 ：(C) Papergames