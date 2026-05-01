GEAR MISSIONシリーズより、拡張型ギアステーション「GEAR BASE」を発売

株式会社トヨトミ

石油暖房機器メーカーの株式会社トヨトミ（本社：愛知県名古屋市）は、無骨なアウトドアライフを提案する「GEAR MISSION（ギアミッション）」シリーズから、Aフレームを基軸に多彩なオプションパーツを組み合わせて使える拡張型ギアステーション「GEAR BASE（ギアベース）」を、2026年5月9日（土）12時よりトヨトミ公式オンラインストア限定で販売開始いたします。

また、2026年5月9日（土）・10日（日）に開催される「FIELDSTYLE TOKYO」にて、本製品の展示・販売を実施いたします。

「GEAR BASE」は、板金加工技術を活かしたAフレームを中心に、テーブル、ラック、ボード、フックなどのオプションパーツを組み合わせることで、キャンプサイトでも自宅でも活躍する多機能ギアステーションです。

コンセプトは、“好きが集まる、自分だけの基地”。キャンプギアに限らず、暮らしを彩る道具やコレクションを自由に集め、自分らしい空間を創り出せる新しい製品です。

■キャンプのときだけでなく、日常でも使える“基地”を目指して

キャンプギアは使う機会が限られており、オフシーズンは収納されたままになりがちです。トヨトミは、そうしたギアの“もったいなさ”に着目し、アウトドアとインドアの両方で活躍できる製品として「GEAR BASE」を企画しました。

キャンプサイトでは焚火まわりのサイドステーションや調理スペースとして、自宅ではギアのディスプレイラックや収納ラック、インテリアとしての飾り棚や趣味の収納としても活用可能。お気に入りの道具を“見せる収納”として楽しみながら、1年を通して使える製品です。

■Aフレームを中心に広がる、拡張型ギアステーション

「GEAR BASE」は、Aフレーム本体にオプションパーツを取り付けることで、用途に応じた使い方ができる拡張型のギアステーションです。

Aフレームには専用箇所・専用穴・正面穴を備えており、アンダーラック、アジャスターテーブル、パネルテーブル、マルチボード、ロッドスタンド、各種フックなどを自由に組み合わせることができます。収納、調理、ディスプレイ、ハンギングなど、使用シーンに合わせて多彩な機能を持たせられるのが特長です。

■FUNCTION.01 「シーンに応じてレイアウト変更が可能」

Aフレームのレッグの専用穴や正面穴を活用することで、取り付けるパーツの位置や高さを調整でき、使用シーンに応じたレイアウト変更が可能です。GB-OP8（ロッドスタンド）で釣り竿などの長尺物を立てかけ、GB-OP3（パネルテーブル）やGB-OP2（アジャスターテーブル）にはリールやルアーケース、ツール類などを置いて整理できます。さらに、GB-OP1（アンダーラック）を下段収納として組み合わせることで、釣り道具を整理しやすい構成にできます。

収納とディスプレイを両立できるレイアウトで、道具を使いやすく整理しながら、魅せる空間も楽しめます。GB-OP5（マルチボード）は工具や小物を掛けて見やすく整理でき、ディスプレイ性も高められます。GB-OP4（サイドパネルテーブル）やGB-OP2（アジャスターテーブル）にはパーツやツール類を置くことができ、GB-OP1（アンダーラック）を収納スペースとして使うことで、作業まわりをすっきりとまとめられます。

■FUNCTION.02 「板金加工技術を活かした無骨なデザイン」

金属フレームのみで構成されたシャープな造形と、黒を基調としたシックなカラーリングにより、キャンプサイトにも室内空間にも自然に馴染みます。板金加工ならではの存在感が、GEAR MISSIONらしい世界観を演出します。

■FUNCTION.03 「コンパクトに収納できる携帯性」

付属の収納バッグに入れて、コンパクトに持ち運べます。車に乗せやすく、使わないときの保管にも便利です。バッグには収納ポケット付きで、フックなどのパーツもすっきり収められます。

また、Aフレームは折りたたみ可能で、GB-OP2（アジャスターテーブル）やGB-OP8（ロッドスタンド）などの一部オプションパーツは、Aフレーム内側に収めて収納できます。省スペースでまとめやすく、持ち運びや収納時にも扱いやすい設計です。

本体となるAフレームは、使用時サイズが高さ635mm × 幅420mm × 奥行464mm、収納時は高さ53mm × 幅420mm × 奥行407mmです。

■FUNCTION.04 「フックやボードを活用した高いディスプレイ性」

〇GB-OP2（アジャスターテーブル）、GB-OP8（ロッドスタンド）をA フレームの内側に収める場合フレームにGB-OP8(ロッドスタンド)を収める。AフレームにGB-OP2(アジャスターテーブル)を収める。そのままレッグをたたみ収納バッグに入れる。〇GB-OP1（アンダーラック）、GB-OP3（パネルテーブル）をA フレームの内側に収める場合GB-OP1( アンダーラック) をレッグの上に置く。GB-OP3( パネルテーブル) をGB-OP1( アンダーラック) の反対側のレッグの内側にはさむ。そのままレッグをたたみ収納バッグに入れる。

複数のフックやボードを組み合わせることで、工具や小物、趣味のアイテムなどを整理しながらディスプレイとしても活用できます。必要なものを手に取りやすく配置できるだけでなく、“見せる収納”として空間づくりも楽しめます。

■FUNCTION.05 「使用シーンに応じてマルチに活躍」

アウトドアでは焚き火まわりや調理スペースの整理・収納に、室内ではお気に入りのギアや日用品を見せながら収納するラックとして活躍します。シーンに合わせてパーツを組み替えることで、使い方の幅が広がります。

パーソナル調理ステーション

テーブル類を活用し、省スペースでも快適な調理環境をつくることができます。

フィッシングステーション

ロッドスタンドやテーブル類を活用し、釣り道具を整理しながら快適に準備できる環境をつくることができます。

ギアディスプレイステーション

ボードやフックを活用して、お気に入りのギアを見せる収納として楽しめます。

ベッドサイドステーション

テーブルやフックを活用し、ランタンやカップ、小物類を手に取りやすく配置できる快適な空間をつくることができます。

■FUNCTION.06 「複数連結で拡張できるベース構造」

フレームジョイントを活用することで、複数のAフレームを連結し、より大きな収納・展示システムへ拡張できます。使用するギアの量や設置スペースに応じてアレンジでき、ベースキャンプやガレージ収納などにも対応可能です。

■SPEC（Aフレーム）

【型式】GB-GM1(ブラック)

【寸法】

ー使用時：高さ635mm ×幅420mm ×奥行464mm

ー収納時：高さ 53mm ×幅420mm ×奥行407mm

【質量】約1.9kg

【材質】鉄

【表面処理】塗装

【耐荷重】ブリッジ片側約10kg

【販売価格】12,980円（税込）収納バッグ付き

■OPTION PARTS

■販売情報

【商品名】：GEAR BASE（ギアベース）

【発売日】：2026年5月9日（土）12時より

【販売場所】：トヨトミ公式オンラインストア限定販売

■展示情報

【イベント名】FIELDSTYLE TOKYO 2026

【開催日】2026年5月9日（土）、10日（日）

【会場】東京ビッグサイト（東京国際展示場）西4ホール ブースNo.434

【内容】「GEAR BASE」展示・販売

【会社名】株式会社トヨトミ

【本社所在地】愛知県名古屋市

【事業内容】石油暖房機器等の製造・販売

■関連URL

■トヨトミ公式サイト

https://www.toyotomi.jp/

■GEAR MISSION 公式サイト

https://www.toyotomi.jp/gear-mission

■トヨトミ公式オンラインストア(2026年5月9日（土）12時より発売開始)

https://store.toyotomi.jp/

■トヨトミ公式 Instagram

https://www.instagram.com/toyotomi_japan/

■トヨトミ公式X

https://x.com/toyotomi_japan

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