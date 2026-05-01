超美麗カードバトルRPG「レジェンド オブ モンスターズ」が14周年！皆さまのご愛顧に感謝し「14th Anniversary キャンペーン」を開催

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、スマートフォン向けゲームの運営・開発を行う子会社の株式会社マイネットゲームス（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）が提供する「レジェンド オブ モンスターズ」が2026年5月に14周年を迎えることをお知らせいたします。

14周年を記念して、「14th Anniversary キャンペーン」を開催いたします。

■14th Anniversary キャンペーン

1．14th Anniversary ログインボーナス

開催期間：5月1日（金）12:00 ～ 5月28日（木）12:00

期間中のログイン日数に応じて、最大1,500Gemsがもらえる！

2．14th Anniversary Casino

開催期間：5月1日（金）12:00 ～ 5月17日（日）12:00

14th Anniversaryチケットを使い、強力なスキルを持ったカードをゲットしよう！

3．14th Anniversary ガチャ

開催期間：5月23日（土）12:00 ～ 5月31日（日）12:00

14周年を記念した人気キャラがゲットできる！どんなキャラが引けるかは後日発表するのでお楽しみに！

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

マイネットゲームスおよび「レジェンド オブ モンスターズ」は、ユーザーの皆さまのご愛顧に感謝し、今後も皆さまに長くワクワクをお届けできるようさらなる歩みを続けてまいります。

■レジェンド オブ モンスターズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/81_1_b6d2ece853d18821a564e96af7ac68b0.jpg?v=202605021251 ]

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp