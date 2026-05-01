アニメ「ハイキュー!!」よりジャージをイメージしたデザインの「ストロー付タンブラー2種」が8月より全国のアミューズメント施設に登場！

株式会社エス・トラスト

株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、アニメ「ハイキュー!!」のアミューズメント専用景品(プライズ)で、『ハイキュー!! ストロー付タンブラー2種』を2026年8月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。

ハイキュー!! ストロー付タンブラー2種

「烏野」「音駒」それぞれのジャージをイメージした2種デザインのストロー付タンブラー。

たっぷり楽しめる1200mlの大容量で、日常使いからレジャーシーンまで幅広く活躍します。ストロー付で飲みやすく、移動時にも便利な持ち手も付いた仕様。常温・冷たい飲み物専用の設計で、気軽にドリンクを楽しめるのも魅力です。

烏野高校のジャージをイメージしたデザイン音駒高校のジャージをイメージしたデザイン

商品概要

●発売日：2026年8月4週より順次投入

●2種

●サイズ：＜パッケージ＞14.2×27×11.2cm／＜本体＞約14×26.4×10cm

●材質：本体：PS／フタ：PS＋PP、シリコーンゴム／ストロー：PP

導入店舗はこちら :https://s-trust.jp/item/20766※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。※商品はなくなり次第終了となります。

販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）



発売元：株式会社エス・トラスト

エス・トラスト公式HP：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X(s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info



※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。

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(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

- 作品情報

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

アニメ「ハイキュー!!」公式サイト :https://haikyu.jp/