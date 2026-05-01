ジャーナリストの「村山祐介」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、ジャーナリストの村山祐介氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

村山祐介氏のコメント

移民・難民や紛争、政情不安、貧困、資源といった課題の最前線に立ち、現場で見聞きした事実をルポを軸に、取材の思いや舞台裏とともにお届けします。記事に加え、動画やライブ配信も通じて、現場の温度も伝えていけたらと考えています。遠い出来事で終わらせないために、ぜひ読者として関わっていただけると嬉しいです。

村山祐介のクロスボーダーリポート：https://yusukemurayama.theletter.jp/(https://yusukemurayama.theletter.jp/)

国境を越えるヒト・モノ・カネ・情報の動き＝「クロスボーダー」をテーマに、現場ルポを中心に移民・難民や紛争、資源問題を多角的に捉え、現地取材と考察を交えて発信するニュースレター

＜村山祐介氏プロフィール ＞

ジャーナリスト。三菱商事、朝日新聞社を経て、2020年に独立。2021年からオランダ・ハーグを拠点に、移民・難民や戦争など「クロスボーダー」をテーマに取材し、2024年からはアラブ首長国連邦・ドバイに拠点を移す。著書『エクソダス アメリカ国境の狂気と祈り』で講談社本田靖春ノンフィクション賞、『移民・難民たちの新世界地図―ウクライナ発「地殻変動」一〇〇〇日の記録―』にて山本美香記念国際ジャーナリスト賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞公共奉仕部門大賞など受賞。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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