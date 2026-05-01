＜PASS THE BATON×HOZUBAG＞役目を終えたパラグライダーの生地がベストに！「MARKET VEST」2026 年5 月1 日（金）よりオンラインショップにて発売開始

株式会社スマイルズ

株式会社スマイルズが展開する「PASS THE BATON」は、役目を終えたパラグライダーを使ったアップサイクルブランド「HOZUBAG」とのコラボレーションによるオリジナルアイテム「MARKET VEST」を、2026 年5 月1 日（金）12時よりPASS THE BATON オンラインショップにて発売いたします。

◎PASS THE BATON オンラインショップ：https://online.pass-the-baton.com/

一つ一つ生地を選定し組み合わせているため、すべて一点もののカラーバリエーション。

本アイテムは、PASS THE BATON MARKET（以下PTBM）のスタッフユニフォームとして生まれました。PTBM Vol.20（2025年12月開催）の会場でのスタッフ着用をきっかけにお客様より「どこで買えるの？」というお声を多くいただき、商品化が実現。

PTBM Vol.21（2026年2月）では、数量限定で先行販売を実施、さまざまな方にご購入いただきました。

ユニセックスで着用でき、フェスやキャンプシーンはもちろん、日常のファッションスタイルにも軽やかに取り入れられる一着です。

日常のファッションスタイルにも取り入れやすいデザイン。

■商品概要

商品 ：MARKET VEST（マーケットベスト）

価格 ：\22,000(税込)

サイズ ：フリーサイズ ※肩のベルトは調整可能

販売場所：PASS THE BATONオンラインショップ

https://online.pass-the-baton.com/

※5/22（金）～24（日）に開催される「森、道、市場」に出店される「HOZUBAG」ブーズでも販売予定です。

実用性とファッション性を兼ね備えた「MARKET VEST」

大きめの腰ポケットに加えて、後身頃にも大きなポケットを配置

■「PASS THE BATON MARKET」のスタッフユニフォームとして生まれたベスト

イベント会場内を動き回るスタッフが快適に着用できることを考え、軽量で丈夫なパラグライダーのアップサイクルに取り組む「HOZUBAG」に相談し、「MARKET VEST」が実現しました。

＜HOZUBAGの魅力＞https://www.hozubagmfg.com/

・唯一無二のデザイン：

ユーズドのパラグライダーを解体して作られるため、裁断する場所によって色やロゴの入り方が異なります。すべてが「一点もの」という特別感が魅力の一つ。

・驚くほどの軽さと丈夫さ：

もともと空を飛ぶための機体なので素材は非常に軽量かつ風圧に耐えるほどの強度があります。

・資源循環の拠点：

京都府亀岡市の拠点「HOZUBAG Mfg.（ホズバッグ マニュファクチャリング）」で、パラグライダーの解体から裁断・縫製までを行っています。捨てられるはずだった機体に、地上での新しい役割を与えています。

■バッグをつくるブランドだからこそ生まれた、収納力と実用性。

MARKET VESTは、大きめの腰ポケットに加えて、後身頃にも大きなポケットを配置。あらゆるものを収納でき、必要なものをすぐ取り出せる設計です。

フェスやキャンプでは、スマートホンやタオル、帽子など、あらゆるアイテムを身につけておけるのも魅力。着脱も容易で、コンパクトに折り畳みが可能なため持ち運びにも便利です。

HOZUBAGならではのものづくりにより、ファッションアイテムとしてもデザイン性が高く、さらに機能性も兼ね備えたMARKET VESTができました。

PASS THE BATONのオリジナルアイテムたち

PASS THE BATONでは、さまざまな企業様、ブランド様とともにオリジナルアイテムを制作しています。規格外品や端材、デッドストック品等を活用し、ひと手間加えることで新たな価値を生み出すリライトプロダクトを生み出してきました。

これまでにもドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」と作ったキャップ「Chenille Jet Cap」、シューズブランド「Öffen」と京都の絞りブランド「BUNZABURO」とのコラボレーションによるオリジナルシューズ、陶磁器メーカー「NIKKO」のデッドストックに新たなデザインを施した「stock stock pottery」シリーズの食器など、さまざまなアイテムを作っています。

オリジナルプロダクト開発にご興味のあるブランド様はこちらよりお問い合わせください。

https://online.pass-the-baton.com/pages/contact