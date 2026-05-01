【5月13日～15日】特別講演「この求人、どうしたら採用できる？市場データ×自社データから打つべき一手を導き出す方法」 フロッグ×ミライルが人材不足・人手不足対策EXPOに出展

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、株式会社ミライル（所在地：東京都台東区、代表取締役社長：三並 史典、以下「ミライル」）と合同で、2026年5月13日(水)～15日(金)に開催される「人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］」に出展いたします。

また最終日の15日には、株式会社フロッグ 取締役の水野と株式会社ミライル 採用コンサルティング事業部 事業部長の山下氏が特別講演を実施いたします。ぜひご来場ください。

▼EXPOの詳細はこちらから

https://perex.jp/

特別講演

採用が難しい実感はあるけれど、上手くいかない具体的な理由は分からない……。そんなお悩みをお持ちの採用担当者様は多いのではないでしょうか？

今や闇雲に求人を出しているだけでは応募は集まりません。まずは市場状況を把握し、その中で自社の求人はどんなポジションにあるのか、他社と比べて弱い部分はどこなのかを知ることが重要です。

本講演では求人ビッグデータのプロであるフロッグと、歩留まりの見える化・改善に強みを持つミライルが、データから採用の最善手を導き出す方法をお伝えします。

タイトル

「この求人、どうしたら採用できる？市場データ×自社データから打つべき一手を導き出す方法」

日時

2026年5月15日(金) 12:10～12:40

場所

東京ビッグサイト 西3-4ホール

人材不足・人手不足 対策EXPO内 講演会場10

登壇者

株式会社ミライル

採用コンサルティング事業部 事業部長

山下 有人 氏

CRGホールディングス株式会社のグループ会社へ入社後、中核事業である人材派遣・人材紹介事業において、集客を担う広告戦略責任者に着任。年額数億円の広告戦略で培った知見をもとに、2020年10月より企業の採用担当者を支援する採用支援事業を立ち上げる。現在は、採用担当者と同じ運用現場の視点から、採用課題に対する戦略立案や実行支援を行っている。

株式会社フロッグ

取締役

水野 純

2015年大学卒業後、WEB制作、求人広告、CRM/SFAなどの領域で営業やマネジメントを経験し、2022年4月にフロッグへジョイン。営業責任者として社内のチームを横断した新規営業、カスタマーサクセス、営業企画領域を歴任。2025年4月より執行役員を務め、2026年1月より現職。

こんな方におすすめ- 年々難しくなっている採用に困っているが、原因が分からない- 自社の求人が他社に見劣りしている気がする- 給与や待遇の設定にいつも迷っている、正解が分からない- 自社の採用戦略に客観的で根拠のある意見がほしいお申込み

本講演のお申込みはこちら(https://innovent-expo.jp/mypage/perex/seminar/?day=3)から

ブース出展

会期の3日間、フロッグ・ミライル合同でブース出展を行います。

ブース内では各社サービスのデモをご体験いただけるほか、採用の市場データ・社内データの分析に関して横断的にご相談できるスペースを設置いたします。特別なノベルティもご用意しておりますので、皆さまお誘いあわせの上、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

ブース名

(株)フロッグ／(株)ミライル

出展期間

2026年5月13日(水)～15日(金)の3日間

場所

東京ビッグサイト 西3-4ホール

人材不足・人手不足 対策EXPO内 小間番号：W10-78

詳細

本ブースの詳細についてはこちら(https://innovent-expo.jp/perex/exhibitors/detail/?cid=466)から

当日は、採用市場の最新動向やデータ活用に関するお悩みなど、ざっくばらんにお話しできればと考えております。ブース（小間番号：W10-78）にて、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

株式会社フロッグについて

【会社概要】

商号： 株式会社フロッグ

事業内容： 求人ビッグデータ事業

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-18 アーバンスクエア神田ビル

設立： 2021年1月5日（株式会社ゴーリストより分社化）

資本金： 1,000万円

URL： https://hrog.co.jp

代表者： 代表取締役 阪野 香子

【求人ビッグデータについて】

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

ご提供サービス（一部）

官公庁・研究・報道機関向け求人オルタナティブデータ提供サービス「HRogリスト for アカデミア(https://academia.hrog.net/)」

人材業界のための"求人"企業リスト「HRogリスト(https://list.hrog.net/)」

人材業界・採用担当者向け求人データ分析ツール「HRogチャート(https://chart.hrog.net/)」

人材業界の一歩先を照らすメディア「HRog(https://hrog.net/)」

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名： 舟橋

TEL： 03-5296-9595

Email： media@hrog.co.jp