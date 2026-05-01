『エピックセブン』新規英雄「エステル」実装！
■新たなストーリーが展開されるEPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」の主要キャラクター
■行方不明の友を探し、旅を続ける怪力の少女
■優れた回復能力と味方の受けるダメージ分担効果で編成保護に特化
スマイルゲート・メガポートは自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているモバイル向けRPG『エピックセブン』の新規英雄「エステル」を実装したと5月1日(金)に発表しました。
エステルは、EPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」に登場する主要キャラクターです。
行方不明となった友人を探して旅を続けており、長身でありながら自身でも気づいていないほどの怪力を持つ、純粋な少女として描かれています。
木属性の★5ナイト英雄であるエステルは、味方のダメージを代わりに受けながら自身の生命力を継続的に回復することで、編成を守る役割に特化しています。
また、敵に継続的に「裂傷」を付与することができるほか、スキル3「眩き一撃」は敵の防御力を50％貫通してダメージを与えます。
▼「エステル」英雄プレビュー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_WlD2yjskiU ]
アプリ『エピックセブン』は、Google PlayストアとApp Storeからダウンロードできます。
また、『エピックセブン』に関する詳しい情報は公式コミュニティや、公式YouTubeチャンネルにて確認が可能です。
▼ダウンロードはこちら
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438
■ゲーム情報
[ タイトル ] エピックセブン
[ ジャンル ] 未来につなげるアニメRPG
[ 対応OS ] iOS / Android / PC
[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）
[ サービス開始日 ] 2019年11月7日
■ウェブサイト情報
公式サイト
https://epic7.onstove.com/ja/brand
公式コミュニティ
https://page.onstove.com/epicseven/jp
公式X
https://x.com/Epic7_jp
公式YouTube
https://www.youtube.com/@EpicSevenJP
スマイルゲート公式サイト
https://smilegate.com/jp/