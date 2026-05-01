『エピックセブン』新規英雄「エステル」実装！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

■新たなストーリーが展開されるEPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」の主要キャラクター

■行方不明の友を探し、旅を続ける怪力の少女

■優れた回復能力と味方の受けるダメージ分担効果で編成保護に特化

スマイルゲート・メガポートは自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているモバイル向けRPG『エピックセブン』の新規英雄「エステル」を実装したと5月1日(金)に発表しました。

エステルは、EPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」に登場する主要キャラクターです。

行方不明となった友人を探して旅を続けており、長身でありながら自身でも気づいていないほどの怪力を持つ、純粋な少女として描かれています。

木属性の★5ナイト英雄であるエステルは、味方のダメージを代わりに受けながら自身の生命力を継続的に回復することで、編成を守る役割に特化しています。

また、敵に継続的に「裂傷」を付与することができるほか、スキル3「眩き一撃」は敵の防御力を50％貫通してダメージを与えます。

▼「エステル」英雄プレビュー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_WlD2yjskiU ]

アプリ『エピックセブン』は、Google PlayストアとApp Storeからダウンロードできます。

また、『エピックセブン』に関する詳しい情報は公式コミュニティや、公式YouTubeチャンネルにて確認が可能です。

▼ダウンロードはこちら

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438

■ゲーム情報

[ タイトル ] エピックセブン

[ ジャンル ] 未来につなげるアニメRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2019年11月7日

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://epic7.onstove.com/ja/brand

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/epicseven/jp

公式X

https://x.com/Epic7_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@EpicSevenJP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/