『エピックセブン』新規英雄「エステル」実装！

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Smilegate, Inc., Megaport Branch

■新たなストーリーが展開されるEPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」の主要キャラクター


■行方不明の友を探し、旅を続ける怪力の少女


■優れた回復能力と味方の受けるダメージ分担効果で編成保護に特化



スマイルゲート・メガポートは自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているモバイル向けRPG『エピックセブン』の新規英雄「エステル」を実装したと5月1日(金)に発表しました。




エステルは、EPISODE 6 Part1「終焉の挽歌」に登場する主要キャラクターです。


行方不明となった友人を探して旅を続けており、長身でありながら自身でも気づいていないほどの怪力を持つ、純粋な少女として描かれています。




木属性の★5ナイト英雄であるエステルは、味方のダメージを代わりに受けながら自身の生命力を継続的に回復することで、編成を守る役割に特化しています。


また、敵に継続的に「裂傷」を付与することができるほか、スキル3「眩き一撃」は敵の防御力を50％貫通してダメージを与えます。




▼「エステル」英雄プレビュー


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_WlD2yjskiU ]


アプリ『エピックセブン』は、Google PlayストアとApp Storeからダウンロードできます。


また、『エピックセブン』に関する詳しい情報は公式コミュニティや、公式YouTubeチャンネルにて確認が可能です。




▼ダウンロードはこちら


・Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google


・App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438



■ゲーム情報


[ タイトル ] エピックセブン


[ ジャンル ] 未来につなげるアニメRPG


[ 対応OS ] iOS / Android / PC


[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）


[ サービス開始日 ]　2019年11月7日




■ウェブサイト情報


公式サイト


https://epic7.onstove.com/ja/brand


公式コミュニティ


https://page.onstove.com/epicseven/jp


公式X


https://x.com/Epic7_jp


公式YouTube


https://www.youtube.com/@EpicSevenJP


スマイルゲート公式サイト


https://smilegate.com/jp/