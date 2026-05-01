【イープラス】上野耕平らトップ奏者が直接指導！スタクラ2026マスタークラス開講

株式会社イープラススタクラpresentsマスタークラス

株式会社イープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：倉見尚也、代表取締役社長：渋谷学）は、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間、プロの演奏家を目指す若手を対象とした「スタクラpresentsマスタークラス」を開講いたします。

本プロジェクトの講師を務めるのは、子供から大人まで多世代が楽しめるクラシック音楽祭「スタクラ 2026 in 横浜 -STAND UP! CLASSIC-」のステージで観客を魅了するトップアーティストたち。サクソフォン奏者の上野耕平氏、ピアニストのニュウニュウ氏をはじめ、第一線で活躍する名手から直接指導を受けられる、極めて貴重な学習機会を提供します。

■本マスタークラスの注目ポイント

「スタクラ」出演のトップアーティストが直接指導

世界を舞台に活躍する現役奏者が、受講生一人ひとりの個性に合わせた緻密なレッスンを行います。

「生きた技術」の継承

単なる楽譜の解釈にとどまらず、プロのステージで求められるパフォーマンス力や、聴衆を惹きつける表現力を直接吸収できます。

■プロジェクトの背景：音楽界の未来を育む社会的意義

イープラスでは、チケット販売やコンサート主催を通じ、長年にわたりクラシック音楽の普及に努めてまいりました。現在、アーティストのマネジメント事業にも注力する中で、私たちが強く感じているのは「次世代の才能を育成し、持続可能な音楽文化のサイクルを創る」ことの重要性です。



今回のマスタークラスは、そのビジョンを具現化する取り組みです。第一線の知見を若手に継承することは、単なる教育活動を超え、日本の音楽界全体の底上げに繋がると期待しています。

■「スタクラpresentsマスタークラス」開催概要



【日程・講師】

2026年8月1日（土）

(1) 10:30～13:30 上野耕平（サクソフォン）

(2) 14:00～17:00 辻本玲（チェロ）

2026年8月2日（日）

(1) 10:30～13:30 高木竜馬（ピアノ）

(2) 14:00～17:00 ニュウニュウ（ピアノ）

【受講対象・課題曲】

上野耕平：中学生以上のプロを目指している方。出版されている作品（サクソフォンソロ、またはピアノ伴奏有り）。

辻本玲：中学生以上の方。出版されている作品（チェロソロ、またはピアノ伴奏有り）。

高木竜馬：中学生以上で音楽大学進学やプロを目指している方。出版されているピアノ独奏作品（古典、ロマン派、近現代までの作品が望ましい）。

ニュウニュウ：ピアノが大好きな方（年齢不問、アマチュア～プロ志望まで可）。出版されているピアノ独奏作品。

【料金（税込）】

受講料：16,500円

聴講券：2,000円（各講師のレッスンで入れ替え制：2026年5月15日(金)12時より受付開始）

【会場】

横浜みなとみらいホール・レセプションルーム（神奈川県）

■募集要項・選考スケジュール

厳正な映像審査を経て受講者を決定いたします。

応募期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

応募方法：応募者がご自身または保護者の方のYouTubeアカウントに「限定公開」で投稿し、共有URLを取得の上、専用応募フォームよりお申し込みください。

選考方法：2026年6月中に講師陣による映像審査を実施します。

結果発表：2026年7月上旬を予定。

※募集の詳細、聴講券の申込みについては、公式サイト（https://standupclassicfes.jp/）をご覧ください。

お問い合わせ：スタクラ事務局（stacla-info@eplus.co.jp）

■講師プロフィール

上野耕平 (c)Yuji Ueno上野耕平

東京藝術大学器楽科卒業。第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門第１位・特別大賞（史上最年少）。第6回アドルフ・サックス国際コンクール第2位。常に新たなプログラムに挑戦し、サクソフォンの可能性を最大限に伝えている。NHK-FM「×（かける）クラシック」の司会などメディアへの出演も多い。鉄道と車を愛し、深く追求し続けている。

公式サイト：https://uenokohei.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@koheiueno6125

辻本玲 (c)KING RECORDS辻本玲

第72回日本音楽コンクール第2位（「聴衆賞」受賞）。2013年齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。2019年ＣＤ『オブリヴィオン』（「レコード芸術」誌特選盤）、2025年に2ndアルバムをリリース。使用楽器は宗次コレクションより1730年製作のアントニオ・ストラディヴァリウスを、弓は住野泰士コレクションよりTourteを特別に貸与されている。現在、ＮＨＫ交響楽団首席チェロ奏者。

公式サイト：https://rei-tsujimoto.com/

※辻本玲の「辻」は一点しんにょうが正式表記です。

高木竜馬 (c)Yuji Ueno高木竜馬

第16回エドヴァルド・グリーグ国際ピアノコンクールにて優勝及び聴衆賞を受賞した他７つの国際コンクールで優勝。国内外において広範な演奏活動を続けている。NHK総合『ピアノの森』では雨宮修平メインピアニスト役で出演した他、映画『アナログ』やNHK Eテレ『青のオーケストラ』などメディアや音楽祭への出演多数。京都市立芸術大学専任講師に就任し後進の指導にも当たっている。

公式サイト：https://ryomatakagi.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ryomatakagi

ニュウニュウ (c)Yuji Uenoニュウニュウ

1997年生まれ、ジュリアード音楽院卒。ワルシャワ国立フィルやチェコ・フィル、読響等国内外の主要オーケストラと共演多数。現在もNetflix等で配信中のTVアニメ『ピアノの森』では、天才中国人ピアニスト＝パン・ウェイの演奏を担当した。大阪・関西万博オープニングプログラム「Physical Twin Symphony」に参加。

公式サイト：https://niuniu-jp.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@niuniumusic

イープラス presents スタクラ 2026 in 横浜 -STAND UP！ CLASSIC-

presented by SAISON 開催概要



【開催期間】

2026年8月1日（土）～ 8月2日（日）

【会場】

横浜みなとみらいホール（横浜市西区みなとみらい2-3-6）

【チケット取扱い】

イープラス https://standupclassicfes.jp/

横浜みなとみらいホールチケットセンター 045-682-2000（10:00～17:00 ※休館日・保守点検日を除く）

※好評発売中

主催・企画制作：イープラス

協力：横浜みなとみらいホール（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

協賛：クレディセゾン

お問い合わせ：スタクラ事務局（イープラス） stacla-info@eplus.co.jp

公式サイト：https://standupclassicfes.jp/

公式Instagram：@stacla_fes(https://www.instagram.com/stacla_fes/)

公式X：@STANDUP_CLASSIC(https://x.com/STANDUP_CLASSIC)