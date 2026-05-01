足元から“美と健康”を支えるフットケアサロン「リゼラアンドコー 名古屋栄店」がNEW OPEN

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社ディビュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役COO：河口記久）は、フットケア事業として全国にフランチャイズ事業を展開する「リゼラアンドコー」の新店舗「リゼラアンドコー 名古屋栄店」を、2026年4月25日（土）にオープンいたしました。

本サロンは、足と爪のトラブルに専門的に向き合い、“足元からの美と健康”を支えるフットケア専門サロンです。

■リゼラアンドコーとは

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケアブランドです。

タコ・魚の目・巻き爪・角質などの足トラブルに対し、単なる一時的なケアではなく、原因にアプローチする“フットキュア”という考え方を軸に、根本改善を目指しています。

また、足元だけでなく、姿勢や歩き方といった身体全体のバランスにも着目し、日常生活の質の向上をサポートします。

■リゼラアンドコー 名古屋栄店について

近年、健康意識の高まりとともに、「足元から身体を整える重要性」が注目されています。

足は身体の土台であり、その状態が全身のバランスや日常の快適さに大きく影響します。

こうした背景を受け、Dstyle group.はフットケア事業を強化し、より多くの方に専門的なケアを提供する拠点として「リゼラアンドコー 名古屋栄店」をオープンいたします。

■店舗概要

店舗名：リゼラアンドコー 名古屋栄店

オープン日：2026年4月25日（土）

所在地：愛知県名古屋市中区錦3-24-24 錦324ビル 8階

電話番号：052-212-6757

定休日：不定休

営業時間：10:00-19:00

■株式会社ディビュースについて

「足と爪のかかりつけサロン」として、足に関するあらゆる悩みに寄り添い、健やかで美しい状態へ導くフットケア事業を全国に展開しています。

・会社名：株式会社ディビュース

・代表取締役COO：河口記久

・本社：東京都渋谷区神宮前4-7-1

・TEL:03-4361-8782

公式HP：https://www.lizera.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

・株式会社D-LOGI LINKS