THE RAMPAGE・RIKU待望のプロデュースブランド「LIVREO（リヴレオ）」誕生｜“あなたらしく”輝ける、春夏シーズンのコーディネートにほんの少し自信を添えてくれるアクセサリーがラインナップ

株式会社エスモードアート

THE RAMPAGEのメンバーとしてはもちろんラジオ番組「RIKUのちょっときいてもイイですか？」のメインパーソナリティーや、主演舞台「前田慶次 かぶき旅 STAGE & LIVE ～肥後の虎・加藤清正 編～」で俳優としても活躍するなど、幅広いフィールドで才能を発揮しているRIKUが初めてプロデュースするブランド「LIVREO（リヴレオ）」が誕生。2026年7月の一般発売に先駆けて、5月1日（金）12時00分より先行販売を開始いたします。

さらに、リリースを記念し5月4日（月）～5月8日（金）までの5日間限定でCHOOSEBASE SHIBUYAにて展示会を開催いたします。

RIKU コメント

皆さんこんにちは。RIKUです。

このたび、僕が初めてプロデュースするブランド「LIVREO」をリリースしました。

僕がやりたかったことを実現できるのも

いつも応援してくれる皆さんのおかげです。

本当にありがとうございます。

ブランド名は「LIVREO（リヴレオ）」です。

フランス語で “自由” を意味する「Libre」と

“自分らしさ” を象徴する「Ego」

この２つを掛け合わせました。

日々の中で揺れ動く感情や選択を

誰に影響されることなく

自分の意志で輝かせてほしい

“あなたらしく”をアクセサリーを通して

表現してほしいという想いから考えています。

今回のコレクションでは

僕が好きなハワイに映えるような

デザインを取り入れていたり

強い輝きを放つストーンを使ったものなど

特に夏のシーズンに楽しんでいただける

アクセサリーが完成しました。

本当に細かいところまで着けてくれる

皆さんを想像しながら作ったので

たくさんの方に手に取ってほしいです。

初めてのアクセサリープロデュース

たくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいです！

【RIKU プロフィール】

RIKU （THE RAMPAGE）

1994年生まれ。埼玉県出身。2014年に開催した「VOCAL BATTLE AUDITON 4」にて候補メンバーとして選出され、同年9月に開催した新木場STUDIO COASTでの武者修行ファイナルで、正式メンバーとなる。2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。2021年9月には舞台『ETERNAL』で初主演を務め、2024年9月27日から東京、大阪で『前田慶次 かぶき旅 STAGE & LIVE～肥後の虎・加藤清正 編～』でも主演を務めた。2025年にはソロ名義によるライブ『RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour』を開催し、追加公演を含む、6公演を成功させた。また、4月より新レギュラーラジオ番組「RIKUのちょっときいてもイイですか？」がスタート。現在は全国11都市23公演を巡るアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”」を開催中。

▼公式オンラインサイト／SNS

公式サイト：https://www.ldh.co.jp/management/riku/

Instagram：https://www.instagram.com/rikur.m.p.g_ldh/(https://www.instagram.com/_riku_r.m.p.g_ldh/)

X ：https://x.com/RIKU1994810

NEW BRAND｜LIVREO

LIVREO は

“自由” を意味する『Libre』

“自分らしさ” を象徴する『Ego』

2つ意味を掛け合わせて生まれたブランド。



揺れ動く日々の中でも、誰に影響されることなく

自分の意志で輝けるように。

そんな想いが込められています。

シンプルで洗練されたデザインに

軽やかさと強さ、静かな気品をひそませ

さまざまな個性やライフスタイルに寄り添う存在に。

身につける人の物語にそっと寄り添い

“あなたらしさ”自由に表現できるような

アクセサリーを届けます。

《公式オンラインストア/公式SNSアカウント》

公式オンラインストア ：https://www.livreo.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/livreo_official/

X ：https://twitter.com/LIVREO_official

TikTok ：https://www.tiktok.com/@livreo_official

LINE ：https://lin.ee/RK7b3Bt

LIVREO 1ST LINE-UP｜ON STAGE COLLECTION

RIKUが長年想い描いてきたブランドプロデュースの夢がついに実現。2026年5月1日（金）「LIVREO」が満を持してブランドリリースいたしました。

初めてとなるアクセサリーコレクションの1ST LINE-UPとして登場するのは、RIKU自身が好きな場所とマッチするようなデザインや、こんなアクセサリーがあったらいいな。ファンの皆さんがつけやすそうだな。というイメージから創造された「ON STAGE COLLECTION（オンステージコレクション）」。

華やかさを添えるようなカラーストーンの彩りある輝きや、肌を明るく魅せる地金の存在感が春夏シーズンのコーディネートに相性のよいデザインです。

▽アクセサリーラインナップ

《NECKLACE》

◆RICH MIXLINE CHAINNECKLACE（リッチ・ミックスライン・チェーンネックレス）

・COLOR：GOLD×SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 27,500円（税込）／CASUAL（真鍮）9,900円（税込）

シルバーとゴールドを組み合わせた

上品なミックスカラーが魅力のロングチェーンネックレス。

全長約75cmのロングタイプで

コーディネートに洗練されたアクセントを添えます。

シルバーチェーン部分は約25cmの調整幅があり

留める位置によってお好みの長さにアレンジ可能。

スタイルに合わせて少し短くしたり、ロングでも楽しめます。

留め具にはブランド名「LIVREO」の刻印が施され

ディテールまでこだわった仕上がりに。

日常使いから特別なシーンまで、幅広く活躍するアイテムです。

◆ETERNA COLORSTONE NECKLACE（エターナ・カラーストーン・ネックレス）

・COLOR：GOLD／SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 27,500円（税込）／CASUAL（真鍮）9,900円（税込）

ゴールドとシルバーの2色展開で楽しめる

繊細な輝きのカラーストーンネックレス。

全長約45cmで、約42cmに短くでき2段階の調整が可能です。

クリアのストーンをセンターに

そのほか4つにはブルー・レッド・グリーン・イエローの

スクエアストーンをセッティングしました。

それぞれのストーンの位置も微調整して楽しむこともできます。

ミリ単位までこだわった配列が

デコルテのラインをより美しく引き立てます。

春夏の肌見せシーズンにぴったりの

肌馴染みの良いカラーが魅力のアイテムです。

《PIERCE ＆ EARCLIP》

◆PURE SQUARESTONE PIERCE／EARCLIP（ピュア・スクエアストーン・ピアス／イヤークリップ）

・COLOR：GOLD／SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 14,300円（税込）／CASUAL（真鍮）6,600円（税込）

ゴールドとシルバーの2色から選べる

上品なスクエアストーンが輝くピアス／イヤークリップ。

ネックレスのカラーストーンと同じ

スクエアカットを起用し

セットで着用するとより統一感のあるスタイリングも楽しめます。

ピアスとイヤークリップの2タイプを展開しているため

ピアスホールがなくても気軽に取り入れられるデザイン。

耳に触れる部分にはSILVER925素材を使用し

肌に優しい仕上がりになっています。

さりげない存在感で

顔まわりに上質なアクセントを添えるアイテムです。

《RING》

◆EDGE SQUARESTONE RING（エッジ・スクエアストーン・リング）

・COLOR：GOLD／SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 19,800円（税込）／CASUAL（真鍮）8,800円（税込）

・SIZE：LIMITEDLINE・XXXS（3号）／XXS（5号）／XS（7号）《※SILVER925 Only》

STANDARDLINE・ S（9号）／M（13号）／L（17号）

ゴールドとシルバーの2色で展開する

ミニマルで洗練されたスクエアストーンリング。

小ぶりながらもシャープな輝きを放つストーンが

指元にさりげない存在感を添えます。

シンプルでありながらモードな印象のデザインは

どの指にも合わせやすく、スタイリングのアクセントに最適。

先行期間限定のサイズもSILVER925素材でご用意しました。

毎日のコーデに自然と溶け込みながら

手元を美しく見せてくれるアイテムです。

◆GLOW BEADLINE RING（グロウ・ビーズライン・リング）

・COLOR：GOLD／SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 17,600円（税込）／CASUAL（真鍮）7,700円（税込）

・SIZE：LIMITEDLINE・XXXS（3号）／XXS（5号）／XS（7号）《※Silver925 Only》

STANDARDLINE・ S（9号）／M（13号）／L（17号）

ゴールドとシルバーの2色で展開する

可憐で繊細なスクエアストーンリング。

トップには小ぶりながらも

強い輝きを放つスクエアストーン枠をセットし

指先にさりげない存在感を添えます。

リング全体はボールチェーン風のデザインで仕上げ

華奢でありながら印象的な表情に。

先行期間限定のサイズもSILVER925素材でご用意しました。

重ね付けにも単体使いにも映える

手元を美しく魅せるアイテムです。

《Bangle》

◆SOLAR CREST BANGLE（ソーラー・クレスト・バングル）

・COLOR：GOLD

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 48,400円（税込）／CASUAL（真鍮）16,500円（税込）

・SIZE：Sサイズ／Mサイズ

ゴールドカラーのみで展開する

太陽モチーフを正面にあしらったデザインのバングル。

光を象徴する太陽を連想するデザインが

手元に力強く温かみのあるアクセントを加えます。

サイズはS・Mの2タイプを展開しており

好みや着け心地に合わせて選べる仕様。

シンプルでありながら存在感のあるデザインは

シーン問わずコーディネートに取り入れやすいアイテムです。

◆TURQUOISE CREST BANGLE（ターコイズ・クレスト・バングル）

・COLOR：SILVER

・TYPE：SILVER925／CASUAL（真鍮）

・PRICE：SILVER925 48,400円（税込）／CASUAL（真鍮）16,500円（税込）

・SIZE：Sサイズ／Mサイズ

シルバーカラーのみで展開する

シックにもクールにも反映する質感が魅力のバングル。

正面には柔らかい色味のターコイズカラーのストーンをセットし

涼しげなシルバーとのコントラストが

手元に爽やかなアクセントを加えます。

S・Mの2サイズ展開で、好みや着け心地に合わせて選べる仕様。

スタイリッシュでありながら温かみのある色味が映える

多様なコーディネートに合わせやすいアイテムです。

商品概要

ご購入 （公式オンラインストア）：https://www.livreo.jp

商品価格：6,600円（税込）～

商品種類：ネックレス2種/リング2種/バングル2種/ピアス1種/イヤークリップ1種

《先行期間限定》豪華特典＆お得な限定セット

先行期間内にご購入いただいた方へ、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、全アイテムをお得にお買い求めいただける先行期間限定のセットもご用意。詳細は公式オンラインストアをご覧ください。

販売スケジュール

先行販売：2026年5月1日(金)12:00～5月8日（金）23:59

一般発売：2026年7月予定

先行期間限定の特典

１.ブランドオリジナル“巾着”プレゼント！

先行期間内に商品をご購入いただいた方全員に、ブランドオリジナル“巾着”をプレゼント。

２.RIKUの直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント！

先行期間内にご購入いただいた方の中から抽選で5名様にRIKU直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント

３.RIKUの直筆プリントサイン入り“コレクションブック”をプレゼント！

15,000円（税込）以上ご購入いただいた方全員に、RIKUの直筆プリントサイン・メッセージ入り“コレクションブック”をプレゼント。

４.ブランドオリジナル“ロゴキーホルダー”をプレゼント！

《LIMITED SET》 ON STAGE COLLECTION COMPLETED SETをご購入いただいた方全員に、ブランドオリジナル“ロゴキーホルダー”をプレゼント。

５.先行期間限定のお得なセット

《LIMITED SET》 ON STAGE COLLECTION COMPLETED SET （全6点）

■内容

RICH MIXLINE CHAINNECKLACE／ETERNA COLORSTONE NECKLACE／PURE SQUARESTONE PIERCE or EARCLIP／EDGE SQUARESTONE RING／GLOW BEADLINE RING／SOLAR CREST BANGLE or TURQUOISE CREST BANGLE

■価格

SILVER925：137,500円（税込）／CASUAL：53,900円（税込）

《LIMITED SET》NECKLACE＆EARITEMS SELECT SET（全2点）

■内容

RICH MIXLINE CHAINNECKLACE or ETERNA COLORSTONE NECKLACE／PURE SQUARESTONE PIERCE or EARCLIP

■価格

SILVER925：38,500円（税込）／CASUAL：15,950円（税込）

《LIMITED SET》BANGLE＆RING SELECT SET（全2点）

■内容

SOLAR CREST BANGLE or TURQUOISE CREST BANGLE／EDGE SQUARESTONE RING or GLOW BEADLINE RING

■価格

SILVER925：60,500円（税込）／CASUAL：23,100円（税込）

※発送は7月頃を予定しています

※ブランドオリジナル巾着は先行期間終了後も提供予定です

先行期間限定開催｜LIVREO 1ST COLLECTION展示会が開催中！

LIVREOのリリースを記念し、2026年5月4日（月）～5月8日（金）の期間限定で東京・CHOOSEBASE SHIBUYAにて展示会を開催いたします。1ST LINE-UP「ON STAGE COLLECTION」 のアクセサリーをご購入前に実際にご覧いただくことができます。是非、この機会にご来場くださいませ。

【開催情報】

開催期間：5月4日(月・祝)～5月8日(金)

開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階

営業時間： 11:00 - 21:00※最終日のみ19:00迄

※会場ではご購入いただけません。あらかじめご了承ください

※商品に関するご不明点はLIVREOオンラインストア内、コンタクトフォームからお問い合わせください

会社概要

会社名 ：株式会社エスモードアート

所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP ：https://smode.co.jp/