2026年 将棋日本シリーズ JTプロ公式戦／テーブルマークこども大会開催概要決定！

公益社団法人日本将棋連盟

本年度の「将棋日本シリーズ」の開催概要が決定いたしました。本大会は、今年で47回目を迎える「ＪＴプロ公式戦」と25回目となる「テーブルマークこども大会」を同日に開催いたします。6月27日（土）東北大会から、11月29日（日）の関東大会まで、約６か月間にわたり全国11地区で行われます。「JTプロ公式戦」ではトップ棋士による公開対局のトーナメント戦が、「テーブルマークこども大会」では小学生以下のこどもたちによる熱戦が繰り広げられます。大人からこどもまで、すべての将棋ファンの皆様に、「好きな将棋を、好きなように、好きなだけ」楽しんでいただける大会を目指し、今年も様々な趣向を凝らしたコンテンツをご用意しております。昨年登場した大会公式キャラクター“あなぐまーと＆あなぐまーふ”も、会場でみなさんと一緒に将棋日本シリーズを盛り上げます。

■見逃せない情報が満載！将棋日本シリーズ大会公式HP

「将棋日本シリーズ」の公式HPでは、観戦・参加のお申込や棋戦情報のほかに、出場棋士のプロフィールやインタビュー動画、「JTプロ公式戦」対局動画など、ここでしか見ることができない貴重な情報が満載です。大会公式HP https://www.jti.co.jp/culture/shogi/index.html

■公開対局でトップ棋士12名の緊張感と熱気を体感！「JTプロ公式戦」（以下「JT杯」）

出場棋士は、前年優勝の藤井聡太JT杯覇者や伊藤匠叡王・王座のタイトルホルダーをはじめ、初出場となる、近藤誠也八段、増田康宏八段、石田直裕六段、八代弥八段、服部慎一郎七段の5名を含む202５年賞金ランキング上位者計12名からなる豪華な顔ぶれです。静寂の中で感じる緊張感や、棋士・観客双方の熱気を間近で感じることができる公開対局を是非ご体感ください。さらに、本棋戦は持ち時間１０分という超早指し対局であることも特徴であり、他棋戦とは一線を画すスリリングな展開が楽しめます。また、対局終了後には勝利棋士がお客様をお見送りするなど、棋士との交流機会があるのも本棋戦の特長です。対局の模様は新しい未来のテレビ「ABEMA」で生中継されますので、会場にお越しになれない方は「ABEMA」の生中継でお楽しみください。

■「JT杯」出場棋士とトーナメント表

前年優勝者の藤井聡太JT杯覇者、伊藤匠叡王・王座、永瀬拓矢九段、佐々木勇気八段が一回戦シード。初出場棋士5名が早指しの公開対局にどう挑むのか。トップ棋士による熱い戦いが、今年も幕を開けます。

※タイトル・段位は2026年5月１日現在のものです。

■舞台裏の様子なども発信します！「JT杯」公式X

「JT杯」公式Xでは、出場棋士をはじめ、解説者、読み上げ、聞き手の皆様の様子を発信していきます。棋士の揮毫シーン動画や封じ手休憩中の棋士の様子など、舞台裏情報も満載です。ぜひご覧ください。 「JT杯」公式X https://x.com/jt_shogi

■棋力に応じて参加コースを選べる「テーブルマークこども大会」（以下「こども大会」）

棋力や経験にあわせて、2つのコースをご用意しております。日頃の練習の成果を発揮し、3勝するとトーナメントに進める「うでだめしコース」と、棋力に自信のない子や初めて参加する子も楽しめる「エンジョイコース」です。「うでだめし対局」で負けてしまっても、「エンジョイ対局」に移行して、たくさんのお友だちと将棋を指すことができます。対局数や勝敗に応じて、人気の「将棋駒型消しゴム」をプレゼントいたします。対局以外では、指導対局や詰め将棋クイズコーナーといった本大会定番のコンテンツに加え、新しく「あなぐまおみくじ」が登場します。大会当日の運勢がわかるかも？こどもから大人まで、家族で一日中楽しめるイベントです。

■「こども大会」LINE公式アカウント 友だち募集中！

気になる大会情報や申込案内を手軽にチェックできます！

会場には「LINEタッチ」を設置。スマホをかざすだけで簡単に友だち登録が可能です。

アカウント名：将棋日本シリーズテーブルマークこども大会

ID:@shoginihonseries_t

■本日（5月1日）より「JT杯」東北大会「こども大会」参加申込を開始

「JT杯」東北大会の観戦申込にあわせ、「こども大会」東北大会（６月27日開催）、四国大会（7月11日開催）、静岡大会（7月25日開催）の参加申込を本日より開始いたします。「JT杯」は事前申込抽選制、「こども大会」は事前申込先着制となります。他会場の申込日程やその他詳細については大会公式ホームページをご覧ください。

■大会開催日程・「ABEMA」放送予定

※タイトル・段位は2026年5月１日現在のものです。

■日本将棋連盟会長 清水市代からのご挨拶

今年も「将棋日本シリーズ」がいよいよ開幕いたします。

「JTプロ公式戦」は今年で４７回目を、「テーブルマークこども大会」は２５回目を迎えます。本大会を通じて、毎年多くのファンの皆様に「好きな将棋を、好きなように、好きなだけ」楽しんでいただいていることを、大変嬉しく思っております。「プロ公式戦」は、トップ棋士の白熱した対局をライブ観戦できるだけにとどまらず、封じ手や勝利者を予想するクイズや、勝利棋士によるお見送りと、本大会ならではの特別な企画が今年も皆様をお待ちしております。さらに今回は、初出場となる棋士が５名もおります。フレッシュな対戦にもぜひご期待ください。そして「こども大会」は、将棋を始めたばかりのお子さまから、本格的に将棋を学んでいるお子さままで、棋力に応じて将棋を楽しむことができます。他にも、将棋に関連した様々なコンテンツもあり、ご家族皆さんで楽しく将棋に触れていただける機会が満載です。「将棋日本シリーズ」最大の魅力は、ファンの皆様おひとりおひとりが、ご自分の好みに応じた将棋の楽しみ方を選べることではないでしょうか。私自身も一ファンとして、本大会をとても楽しみにしております。ライブならではの緊張感と、スピード感あふれる真剣勝負を存分にお楽しみいただけましたら幸いです。最後になりましたが、本大会の開催にあたり、多大なご協力を賜りました各開催地区の主催新聞社様およびご協賛のJT様、テーブルマーク様、そして関係各位に厚く御礼申し上げます。

■大会協賛趣旨（JTグループ）

こどもから大人まで誰もが、将棋を自分らしく自由にとことん楽しめる。

みる・指す・ふれあう将棋日本シリーズだから体験できる、

特別な「とき」がここにはあります。

将棋日本シリーズが始まって約半世紀。

将棋を愛するすべての人へ、「好き」を楽しむすべての人へ。

JTグループは、心の豊かさへつながる「とき」をこれからも。

■大会名義

主催／ 公益社団法人 日本将棋連盟、各地区新聞社（関東・大阪は日本将棋連盟のみ）

後援／ 文部科学省、開催地区地方自治体及び同教育委員会、開催地区青年会議所等

協賛／ JT、テーブルマーク

■お問合せ

将棋日本シリーズ」総合事務局 TEL/03-5166-0290 E-mail/info@jt-shogi.jp

〒104-6039 東京都中央区晴海1-8-10晴海トリトンスクエアX棟 (株)I&S BBDO内

※「棋士の写真」や「各種調査データ」の提供等もいたします。