「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ結果について

一般社団法人Mリーグ機構

日頃よりMリーグへの応援、お力添えを頂き、ありがとうございます。

2026年4月30日（木）の試合をもって、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズが終了いたしました。

2026年5月4日（月）より開始する「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ（以下、「ファイナルシリーズ」）には、以下4チームが出場いたします。

■「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ 出場チーム

EX風林火山

BEAST X

KONAMI麻雀格闘倶楽部

TEAM RAIDEN / 雷電

「ファイナルシリーズ」にもどうぞご期待いただき、応援のほどよろしくお願いいたします。

また、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズを戦いぬいた、セガサミーフェニックス・赤坂ドリブンズの監督によるコメントを発表いたします。

セガサミーフェニックス 茅森早香選手兼監督

昨シーズン初優勝し、「連覇への挑戦」として戦った今シーズンはセミファイナルで敗退し、非常に悔しい結果となりました。

シーズン序盤の成績からしてみると、ファイナル争い出来た事は良い経験になったと思います。

昨シーズンの優勝と今シーズンの経験を活かし、来シーズンもチームで高め合っていきたいと思います。

Mリーグ2025-26、セガサミーフェニックスを応援していただいた皆様、ありがとうございました！

赤坂ドリブンズ 越山剛監督

麻雀という運不運の絡む競技であっても、セミファイナルでの敗退は、私たちの選択の甘さが招いた結果だと、真摯に受け止めています。

この悔しさを糧に、後に「もっと良い選択があった」と悔やむ場面を一つでも減らすべく、さらに研鑽を積みます。来シーズン、必ずこの4人で頂点を獲りに行きます。

最後まで共に戦い続けてくださったドリブラーの皆さま。本当にありがとうございました。

【ZOZOTOWN Mリーグ2025-26セミファイナルシリーズ最終結果】

1位 EX風林火山 +446.6pt

2位 BEAST X +376.7pt

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 +240.7pt

4位 TEAM RAIDEN / 雷電 +152.4pt

5位 セガサミーフェニックス +21.3pt

6位 赤坂ドリブンズ ▲119.8pt

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

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