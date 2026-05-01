渡邉美穂のオリジナルブランド『No.25（ナンバーニジュウゴ）』第三弾「No.25 SAUNA」の発売が決定！

株式会社アイ・エヌ・ジー

俳優の渡邉美穂がプロデュースするオリジナルブランド『No.25』（読み：ナンバーニジュウゴ）は、第三弾商品「サウナへGOセット」の特典付き予約販売を本日5月1日（金)12:00よりHMV&BOOKS online（https://www.hmv.co.jp/news/article/260430126/ (https://www.hmv.co.jp/news/article/260430126/)）にて開始します。

また、第三弾発売を記念し、5月26日（火）～6月7日（日）HMV栄、7月15日（水）～7月26日（日）HMV＆BOOKS SHIBUYAにてポップアップストア&記念パネル展の開催が決定しました。今回のパネル展は、カメラが趣味でもある本人自身が撮影した写真をパネルにして展示します。ここでしか見られない渡邉美穂の記念パネル展に是非足をお運びください。

●予約限定商品

「No.25 SAUNA サウナへGOセット」

※画像はイメージです。

商品概要

商品名：No.25 SAUNA サウナへGOセット（全2種類）

ホワイトティー調の香り/ムスク調の香り

内容：サウナハット、フェイスタオル、マイボトル、バスソルト、バッグ

価格：8,000円（税込）

予約開始日：2026年5月1日（金）12:00～ 2026年5月10日（日）23:59

お渡し日/お届け日：2026年7月22日（水）より順次お渡し予定

HMV＆BOOKS online 限定予約発売

（https://www.hmv.co.jp/news/article/260430126/）

※「サウナへGOセット」をご購入いただいた方には、バスソルトの香りごとに異なるタイプの“メッセージ入りポストカード”をプレゼントいたします。

※特典お渡し会で配布する「ポストカード」とは絵柄が異なります。

コンセプト

“心をととのえる”ことにこだわったサウナグッズ”

熱に身をゆだね、深く息を吸い込む。

髪を包む安心感や、肌に残る心地よさが、心の奥を静かにほぐしてととのえる。

心に静かな余白が生まれ、漂う香りが、今日をやさしく締めくくる。

湯に身を沈めたとき、この穏やかな時間を分かち合えば、

言葉にしなくても伝わるつながりが生まれる。

バスソルトの香り

これまでの No.25シリーズが大切にしてきた、 “静けさの中にそっと寄り添う香り” をセルフオマージュし、 今回のバスソルトにもその余韻を受け継ぎました。

（栄イベント特典セットに付属）

・上品で落ち着きのあるホワイトティー調の香り。

（渋谷イベント特典セットに付属）

・リラックスを誘う、やわらかなムスク調の香り。

●渡邉美穂メッセージ

No.25の商品も第三弾となりました。

今回はサウナグッズを出させていただきます。

私自身がサウナや銭湯が好きということもあり、より一層楽しむためのアイテムを作りたいと思いました。

サウナやお風呂で使えるアイテムはもちろん、キーホルダーやステッカーも遊び心のあるデザインになっているので、是非ゲットしていただけたら嬉しいです！

●渡邉美穂プロフィール

2000年2月24日生まれ。埼玉県出身。

埼玉応援団、埼玉バスケットボールアンバサダーを務める。

2017年～2022年まで日向坂46で活動。主な出演作に映画『あたしの！』(W主演)、『青春ゲシュタルト崩壊』(W主演)、連続テレビ小説『虎に翼』(NHK)、ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』(TOKYO MX・W主演)、ミュージカル『SUNNY』など。レギュラーでは『シネマアディクト』、『シネマクラッシュ』(BSテレ東)、『渡邉美穂の私、、、好き～～！』(文化放送)に出演中。

出演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が2026年6月12日公開。

オフィシャルサイト：https://mihowatanabe.jp

Instagram：https://www.instagram.com/mihowatanabe_/

X：https://x.com/mihostaff

●『No.25』第三弾記念ポップアップストア&パネル展

ポップアップグッズ詳細

第三弾グッズは、サウナへGOセットと共にお楽しみいただけるTシャツ、メッセージにこだわったランダムキーホルダー（全5種）、ランダムステッカー（全7種）、など全て渡邉美穂本人が細部までこだわったグッズ展開となっています。

商品概要

※画像はイメージです。

▲No.25 SAUNA Tシャツ

販売価格：4,500円（税込）

※画像はイメージです。

▲No.25 SAUNA ランダムサウナキーホルダー（全5種）

販売価格：1,000円（税込）

※画像はイメージです。

▲No.25 SAUNA ランダムワタナベ語録ステッカー（全7種）

販売価格：350円（税込）

『No.25 SAUNA』第三弾記念ポップアップストア&パネル展詳細

カメラが趣味でもある本人自身がサウナをテーマに撮影したここでしか見られない写真パネルの展示を行います。

《名古屋会場》

開催日 ：2026年5月26日（火）～6月7日（日）

開催時間：10：00～21：00

開催場所：HMV栄

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F

電話番号： 052-243-6366

※都合により営業時間等変更となる場合もございます。

《東京会場》

開催日 ：2026年7月15日（水）～7月26日（日）

開催時間：10：00～21：00

開催場所：HMV&BOOKS SHIBUYA

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 5F

電話番号：03-5784-3270

※都合により営業時間等変更となる場合もございます。

●『No.25 SAUNA』第三弾発売記念イベント開催決定！

先着でスペシャルトークショーorお渡し会の特典付き「No.25 SAUNA サウナへGOセット」の予約販売を行います。

イベント概要

１.スペシャルトークショー1部：2026年5月30日（土）13：00～ ＠HMV栄

２.お渡し会1部：2026年5月30日（土）13：30～ ＠HMV栄

３.スペシャルトークショー2部：2026年5月30日（土）16：00～ ＠HMV栄

４.お渡し会2部：2026年5月30日（土）16：30～ ＠HMV栄

５.スペシャルトークショー1部：2026年7月18日（土）12：30～ ＠HMV&BOOKS SHIBUYA

６.お渡し会1部：2026年7月18日（土）13：00～ ＠HMV&BOOKS SHIBUYA

７.スペシャルトークショー2部：2026年7月18日（土）15：30～ ＠HMV&BOOKS SHIBUYA

８.お渡し会2部：2026年7月18日（土）16：00～ ＠HMV&BOOKS SHIBUYA

会場：１.～４.HMV栄 イベントスペース

５.～８.HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

出演：渡邉美穂

内容：スペシャルトークショー・お渡し会

★スペシャルトークショーでは、各部抽選で2名様に“お名前入り直筆サイン入りカード”をプレゼント！

＜予約方法＞

対象商品：【特典付き】「No.25 SAUNA サウナへGOセット」

価格：8,000円（税込）

HMV＆BOOKS online 限定予約発売

予約開始日：2026年5月1日（金）12:00～～2026年5月10日（日）23:59まで

※上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

お渡し日：2026年7月22日（水）より順次お渡し予定

予約販売ページ：HMV＆BOOKS online特設ページ（https://www.hmv.co.jp/news/article/260430126/）

※2026年5月1日(金)12:00に予約ページリンクが表示されます。

※予約開始時間になってもページが更新されない場合は、再読み込み、キャッシュクリアをお試しください。詳細については、予約開始以降にHMV＆BOOKS online予約ページよりご確認ください。

※本イベントにつきまして、内容が変更・延期・中止等になる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※ご予約に関してはHMV＆BOOKS onlineへお問い合わせください。

【No.25 事務局】

株式会社アイ・エヌ・ジー 担当 ：久我・ミンジ

東京都渋谷区宇田川町33-7 アイ・アンド・イー渋谷ビル7F

お問い合わせ：03-5459-0290