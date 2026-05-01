【一般発売スタート】神奈川を中心に首都圏の日本酒が横浜赤レンガ倉庫に集結！「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」

株式会社ZIP-FM

FMヨコハマとZIP-FMは、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、横浜赤レンガ倉庫 イベント広場にて開催する日本酒試飲イベント「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」の前売りチケット一般発売を、5月1日（金）正午12:00より開始いたします。

今年は、神奈川を中心に首都圏合計20蔵のおすすめの日本酒（50銘柄以上）を堪能できます。出品銘柄のラインナップは、後日発表いたします。

さらに3日（金）の夜には神奈川のお酒を、コイン消費無しでお楽しみいただけるプレイベントも開催！

是非3日間通してお楽しみください。

■「YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026」とは

「地酒×音楽（DJ PLAY）」を掛け合わせた新しい日本酒イベントです。 丹沢山系から湧き出る清らかな水が育む神奈川の日本酒を中心に、東京、千葉、山梨、埼玉など首都圏近郊から約20蔵・50銘柄以上が、港の象徴である横浜赤レンガ倉庫に集結します。

作り手と飲み手の交差点となるこの場所で、日本酒のこれまでの物語とこれからの航海を感じていただけます。

■ イベントの魅力

多彩な日本酒とフード：神奈川県の10蔵を中心に、厳選された日本酒を有料試飲ブースで堪能できます。また、日本酒に合うおつまみも堪能できるフードブースも登場します。

音楽で空間を演出：角打ちDJと題して、FMヨコハマのDJやアーティストがステージに登場し、会場を音楽で盛り上げます。

お土産販売：試飲してお気に入りになったお酒は、お土産販売ブースで一部銘柄をご購入いただけます。

■ feat. 藤田優一 30th Anniversary(7/3 金曜プレイベント)

FMヨコハマ街角リポーターとして30年、神奈川の街角から「はぁ～いフジタでェ～す!!」でお馴染みの藤田優一さんの30周年を記念した特別企画。神奈川の地酒で乾杯する、一夜限りの特別イベントです。

・神奈川10蔵の地酒を楽しめます(銘柄は当日のお楽しみ)

・数量限定の「【金土日通】枡付スターターセット(3日通し券)」を購入された方のみご参加いただけます

・本編(土日)とは異なる特別なラインナップをご用意予定

■ 参加予定酒蔵

【神奈川県】石井醸造 / 泉橋酒造 / 大矢孝酒造 / 金井酒造店 / 川西屋酒造店 / 吉川醸造 / 久保田酒造 / 熊澤酒造 / 黄金井酒造 / 中沢酒造

【東京都】野口酒造店

【千葉県】東灘醸造 / 飯沼本家 / 木戸泉酒造 / 鍋店

【山梨県】井出醸造店 / 笹一酒造 / 太冠酒造 / 萬屋醸造店

【埼玉県】佐藤酒造店

■ チケット一般発売 概要

発売期間：2026年5月1日（金）12:00 ～ 7月3日（金）23:59

取り扱いプレイガイド：酒フェスガイドアプリ、チケットぴあ、ローチケ、イープラス、楽天トラベル、KKday

【前売券種】

・【土日通】スターターセット \3,300(税込)

（飲食用コイン10枚 ＋ オリジナルお猪口 ＋ リストバンド）

＜アプリ限定＞

・【金土日通】枡付スターターセット \6,000(税込) ※数量限定

・【土日通】枡付スターターセット \4,000(税込)

※升のデザインはイメージです

・ちょこっとスターターセット \1,300(税込)

※オリジナルお猪口 ＋ リストバンドのみで飲食コインは付きません。欲しいだけコインを追加してちょこっとからお楽しみいただけます。

■開催概要

イベント名：YOKOHAMA SAKE SQUARE 2026

開催日時：

2026年7月3日（金）17:30～21:00（20:30 ラストオーダー） ※feat. 藤田優一 30th Anniversary

2026年7月4日（土）11:00～19:30（19:00 ラストオーダー）

2026年7月5日（日）10:00～17:30（17:00 ラストオーダー）

※暑さ対策の一環として、土日のみ14:30～15:00はレストタイム（お酒の提供休止）を設けます。

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

主催：FMヨコハマ / ZIP-FM

後援：神奈川県酒造組合

公式ページ：https://zip-fm.co.jp/yokohama-sakesquare26/

【注意事項】

20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。