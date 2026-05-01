ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667のランチとアートアクアリム美術館の金魚アート鑑賞で銀座の初夏を満喫♪

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、ハイアット セントリック 銀座 東京

ホテル内3階のレストラン「NAMIKI667」で楽しむ贅沢ランチと、アートアクアリウム美術館入場券がセットになった初夏の特別コラボプランチケットを5月2日（土）～6月21日（日）の期間限定で販売いたします。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分

大好評のコラボプランが初夏も登場！初夏をイメージした乾杯ドリンク付きプランをご用意しました。お好きなメニューを選べる初夏のランチコースです。旬の食材をふんだんに使用した贅沢ランチコースを堪能したあとは、アートアクアリウム美術館で藤と紫陽花に包まれる、この季節ならではの特別な空間をお楽しみください。

■NAMIKI667の初夏のランチコース

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階のレストラン「NAMIKI667」でお楽しみいただける贅沢なランチコース。

旬の食材をふんだんに使用し、前菜・メイン・デザートをお楽しみいただけるシェフこだわりのプランです。開放感あふれる空間でお気軽に銀座でのランチをお楽しみくださいませ。

内容：プリフィックスランチコース

〈乾杯ドリンク付〉

・アミューズ

・冷前菜※

・スープ

・メインディッシュ※

・デザート※

・コーヒー または 紅茶

※メニューよりお好きなアイテムをお選びいただけます。

ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667×アートアクアリウム美術館 ランチセットプラン 概要

料金：9,458円/1名（税込）※料金には、NAMIKI667のランチ と、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料が含まれています。（コースセット以外でお客様がご注文された場合は、当日お支払いください）

【期間】2026年5月2日（土）～6月21日（日）※一部除外日がございます。チケットサイトをご確認ください。

【予約時間】11時30分～14時 ※チケットサイトでご希望のお時間を選択ください

（選択チケットの時間は、ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667にご来店いただくお時間となります）

※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。

〈ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667 TEL 03-6837-1300〉

※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。

※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分です。

【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「NAMIKI667のランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/

※ご利用日の前日18時までの販売となります。

※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。

●ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667

“自宅のようにくつろげる街のレストラン”をコンセプトに、誰もが気軽に立ち寄れる温かな空間を提供しています。ライブ感あふれるショーキッチンやオーブンから立ちのぼる香り、そして素材の持ち味をいかした料理が、五感で愉しむ食体験へと誘います。並木通りに面したテラスからは、季節ごとに表情を変える銀座の景色を望むことができます。吹き抜けの開放的な空間には、活版文字をモチーフにしたアートワークや、人々が行き交う銀座のように多様な素材を織り込んだインテリアが施され、この場所ならではの心地よい雰囲気を生み出しています。個室や多目的スペースも備えており、日常のひとときから特別なシーンまで、幅広い用途でご利用いただけます。

東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

https://maps.app.goo.gl/wgnLyqALnC2XKM5E9

■初夏の企画展「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026」開催中

GWは“五感ほどける銀座のひととき”をアートアクアリウムでぜひお楽しみください

初夏到来？！5月のアートアクアリウムは、藤と紫陽花カラーに館内が染まる、季節の特別企画を開催中です。

GWのおでかけに、アートアクアリウムで幻想体験を。

日本の初夏を象徴する“藤と紫陽花”をテーマに、金魚泳ぐ水槽作品が並ぶ空間を青と紫で染める、“初夏のアートアクアリウム体験”をお届けします。

雨が多くなるこの季節、天気を気にすることなく、季節の風物詩と金魚アートをともに堪能できる本企画。アートアクアリウムならではの、金魚の癒しと融合する優雅な世界観をお楽しみください。

■アートアクアリウム美術館 GINZAは5月3日で開館４周年

5月3日の開館記念日にご来館いただいた先着1,000名のお客様に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。GWのおでかけにご来館をお待ちしております。

●アートアクアリウムとは

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート。

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ約70種、3000匹の金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館です。

2022年5月に銀座三越に誕生した「アートアクアリウム美術館 GINZA」は、年間を通して四季の移ろいをお楽しみいただける常設施設です。開業時以来、毎年水槽作品の入替などを行っており、アートアクアリウムを代表する作品や、銀座開催にて初披露となる新作の展示など、様々なアートアクアリウム作品をご覧いただけます。

世界的建築家、隈研吾氏とのコラボレーション作品「金魚の石庭」、華道家、假屋崎省吾氏プロデュースの「花舞」、千本鳥居モチーフの「金魚の参道」作品も同時に鑑賞いただけます。

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

学割チケット2,200円（公式WEB限定）※要学生証ご提示

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合がございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越