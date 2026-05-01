フードロス削減を楽しく体験！「おやつ救出隊キャンペーン」を公式Instagramで開催

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）は、フードロス削減の取り組みの一環として「おやつ救出隊キャンペーン」を公式Instagramにて開催いたします。本キャンペーンは、まだ美味しく食べられるペットフードを無駄なく届けたいという想いから企画されたものです。

◼️おやつ救出隊キャンペーンとは？

キャンペーン画像1

本キャンペーンは、Instagram上で実施するフォロー＆いいねで参加できるプレゼント企画です。フードロス問題をより多くの方に知っていただきながら、楽しく参加いただける内容となっております。

実は、年間で多くのペットフードがまだ食べられる状態のまま廃棄されています。その量は「焼きチーズたら（1袋18g）」に換算すると、約3億3,333万袋（※推定）にも上ります。

Pets Tokyoでは、こうした課題に対し、賞味期限が近い商品の割引販売やトレーニング用おやつとしての活用などを行い、これまで廃棄ゼロを実現してきました。

「まだ美味しく食べられるものを、ちゃんと届けたい」

そんな想いから、本キャンペーンでは“おやつ救出隊”として一緒にフードロス削減に取り組んでいただける方を募集します。

◼️おやつ救出隊キャンペーン 詳細

キャンペーンURL：https://www.instagram.com/p/DXgjO2FE5P3/?img_index=1

キャンペーン期間：2026年4月24日（金）～2026年5月6日（水・祝）23:59

応募方法：

・Pets Tokyo公式Instagramアカウント（@petstokyo_official）をフォロー

・対象投稿に「いいね」

当選者数：4名様

当選者には2026年5月6日以降、Instagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※キャンペーン注意事項はInstagramをご覧ください。

◼️当選商品

焼きチーズたら（犬用おやつ）

焼きチーズたら紹介画像

【国産・無添加】

素材の旨味そのまま、愛犬の健康を考えたプレミアムおやつ「焼きチーズたら」

タラなどの魚肉すり身にナチュラルチーズを加え、カリカリとした食感と、チーズの香りが楽しい♪

安心・安全な厳選素材を使用し、丁寧な製法で仕上げました。小型犬から大型犬まで幅広く対応し、おやつとしてはもちろん、フードや手作り食へのトッピングにもおすすめです。

【実店舗でも人気！信頼されるおやつ】

本商品は、Pets Tokyoが運営するペット保育園、トリミングサロン、ペットホテル、動物病院などの各実店舗でも販売されています。

実際の店舗で多くの飼い主様とわんちゃんにご愛用いただいており、品質と安心感を実感していただいています。

【成分（100gあたり）】

粗蛋白質25.0％以上、粗脂肪25.0％以上、粗繊維質0.1％以下、粗灰分3.0％以下、水分20.0％以下

カロリー：302kcal

【原材料】

乳等を主要原料とする食品（ナチュラルチーズ、植物油脂、食塩）、魚肉すり身加工品（タラ等魚肉すり身、植物タンパク（小麦・大豆を含む）、その他）、ソルビトール、カゼインNa、安定剤（加工でん粉、増粘多糖類）、加工でん粉、酸味料、乳化剤、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、香料、着色料（クチナシ黄色素）

【原産国】

日本

Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

URL ：https://petstokyo.com/

お問い合わせ

■メール

marketing@petstokyo.com

■SNS

Pets Tokyo公式Instagram

https://www.instagram.com/petstokyo_official/

Pets Tokyo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@petstokyo