セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ (https://sele-vari.co.jp/)）は『採用の「勘と経験」から脱却する ～スキルベース採用の考え方と実践～』セミナーを2026年6月2日（火）11:00～11:30に開催することをお知らせいたします。

概要



「採用活動に力を入れているのに、なかなか自社にフィットした人材が採れない」「面接官によって評価がバラバラで、採用の一貫性が保てない」といったお声を人事担当者からよくいただきます。

その根本には、採用基準が明確でないことが多く、「なんとなく良さそう」という感覚的な評価から抜け出せていないケースが少なくありません。スキルを採用基準の中核に置くことで、評価の客観性と採用精度を大きく高めることができます。

本セミナーでは、人事・採用担当者の方を対象に、スキルベース採用の考え方と採用基準の設計手法、さらにそれを面接プロセスに落とし込む実践的なアプローチをご紹介します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606021/

プログラム

１．スキルベース採用とは何か ～従来の採用との本質的な違い～

・学歴・資格重視から「発揮スキル」への転換が求められる背景

・スキルベース採用が採用精度と定着率に与える影響



２．採用基準の設計方法 ～スキルマップと評価項目の定義～

・ポジション要件の分解とスキルマップの作り方（ハード・ソフトスキルの整理）

・「必須スキル」と「優先スキル」の優先順位づけと合否ラインの設定



３．スキルを見抜く面接プロセスの設計

・行動面接（BEI）・コンピテンシー面接の実践的な活用法

・評価の標準化と面接官間のばらつきを解消する構造化面接の設計ポイント



４．弊社の採用基準・面接プロセス設計支援の特徴

・採用基準の設計から面接官トレーニング・評価シート整備まで一気通貫でサポート



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月2日（火）11:00～11:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606021/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

岡安 楓

大学卒業後、金融業界でのキャリアを経て人材サービス会社に入社。様々なクライアントの中途採用を支援する中で、従業員が入社後に能力を最大限に発揮できるような制度設計の必要性を痛感し、セレクションアンドバリエーションに参画。現在は企業規模を問わず、幅広い業種の人事制度設計に従事している。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/