祝30周年！『ポムポムプリン』の期間限定ショップが5月14日(木)より渋谷サクラステージにオープン

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2026年5月14日(木)から5月25日(月)までShibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）3階エスカレーター横と「キャラコレ」にて、『ポムポムプリン』の期間限定ショップ「ポムポムプリン 30th Anniversary POP-UP STORE ～sweet party～」を開催いたします。

今年で30周年を迎えた『ポムポムプリン』のイベント限定グッズとして、コック帽や王冠をかぶった姿がかわいい、ぬいぐるみやマスコットをはじめとする様々なグッズをご用意しています。また先行販売商品として、クリアマルチケースや巾着、Tシャツやショルダートートバッグなど、幅広いアイテムが登場します。

さらに、税込3,300円以上お買い上げいただいた方に特典として、表と裏で違った柄がたのしめる「A4クリアファイル」をプレゼントいたします。

渋谷駅新南改札口を出て徒歩すぐという好アクセスな立地にて、『ポムポムプリン』の魅力がたっぷり詰まったお買い物体験をぜひお楽しみください。

開催概要

『ポムポムプリン 30th Anniversary POP-UP STORE ～sweet party～』

<会場> Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 3階エスカレーター横＆「キャラコレ」

<開催期間> 2026年5月14日(木)～5月25日(月)

<営業時間> 10:00~21:00

特設サイト▶https://marimocraft.co.jp/event/ppp0514/

★一部エリアでは事前入場予約が必要な時間帯があります。詳しくはリンクをご覧ください。

運営に関する情報は、マリモクラフトイベントX（@marimocraft_eve(https://x.com/marimocraft_eve)）から発信いたします。

商品のご紹介

※商品はなくなり次第終了となります。※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

ノベルティ

※1会計につき、1点のプレゼントとなります。お会計の合算・分割は出来ません。※お買い上げ特典は無くなり次第終了となります。

公式情報

サンリオ公式ポータルサイト https://www.sanrio.co.jp/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665911

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/