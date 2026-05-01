畑のめぐみを、未来に、ともに。「めぐみめぐるAction！」　季節限定「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動しました。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。今回は、沖縄県にゆかりのあるインフルエンサーが沖縄県のめぐみの魅力を発信・お届けするとともに、沖縄県のシークヮーサー農家を応援するSNSキャンペーン※2を実施します。

※2 【基本のキャンペーン応募条件】カゴメ公式アカウントをフォロー＆キャンペーンポストをリポスト、

【W チャンス応募条件】キャンペーンポストを引用リポストする形で、「沖縄シークヮーサー応援隊」をつけて沖縄のシークヮーサー農家への“応援メッセージ”をポストすると当選確率が2倍。キャンペーン期間：2026年6月2日(火)～6月16日(火)

また、『野菜生活100』季節限定シリーズから「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」を2026年6月2日（火）から2026年8月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

『野菜生活100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の皆さまにお届けしてまいりました。

このたび発売する本商品は、さわやかな酸味と渋みのアクセントが特徴の沖縄県産シークヮーサーの味わいに仕上げた野菜＆果実100％ミックスジュース※1です。砂糖不使用で、1日分※3のビタミンＣを摂ることができます。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめです。

本品のパッケージには、沖縄の海や首里城、シーサー、ノグチゲラ（県鳥）などをデザイン※4し、沖縄ならではの魅力を表現しています。

加えて、「野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/3cJLT16R3dI

地域の美味しさを全国の皆さまにお届けするこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいをお楽しみください。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

※3 栄養素等表示基準値（２０２５）に基づく。

※4 イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/401_1_e5e2cb6449756af82c2cb644877a93b4.jpg?v=202605021251 ]

- 商品特徴

◇ さわやかな酸味と渋みのアクセントが特徴の沖縄県産シークヮーサーの味わいの

野菜＆果実100％ミックスジュース※1

◇ １日分のビタミンＣ※3

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年6月2日（火） ※2026年8月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）

- 「めぐみめぐるAction！」について

当社は、生産者と生活者がともに支え合う循環を生み出すことを目的に、「めぐみめぐるAction！」を2026年1月から始動しました。生産者の声に

寄り添い、生活者とともに産地を応援する取り組みを広げることで、地域の農業を未来につなげることを目指しています。キーワードは「畑のめぐみを、未来に、ともに。」。生活者がめぐみを楽しむことが、生産者や産地の支援につながる仕組みを「めぐみめぐる Action！」として展開し、地域の魅力を発信しながら、次の季節のめぐみをともに育む循環を広げていきます。

めぐみめぐるAction！特設サイト

URL：https://www.kagome.co.jp/megumimeguru/