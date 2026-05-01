～季節限定のおいしさを家族みんなでお楽しみいただけます～　季節限定「野菜生活100 完熟ゴールデンパインミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、季節限定の「野菜生活100 完熟ゴールデンパインミックス」を2026年6月2日（火）から2026年9月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

「野菜生活100 完熟ゴールデンパインミックス」は、南国の陽射しをたっぷり浴びた、芳醇な甘みのゴールデンパインの味わいに仕上げた野菜・果実100％ミックスジュース※1です。砂糖不使用で、1日分のビタミンＣ※2（コップ１杯200mlあたり）、クエン酸を摂ることができ、季節限定のおいしさを家族みんなでお楽しみいただけます。

本品を使った簡単アレンジとして、野菜生活100とサイダーを混ぜるだけでできる「カラフルソーダ」をおすすめしています。

※2 栄養素等表示基準値（２０２５）に基づく。

カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/402_1_2cd507627097ea8f4bd86d07c62ce170.jpg?v=202605021251 ]- 商品特徴

◇ 南国の陽射しをたっぷり浴びた、芳醇な甘みのゴールデンパインの味わい

◇ 野菜・果実100％ミックスジュース※1

◇ 1日分のビタミンＣ※2（コップ１杯200mlあたり）

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年6月2日（火） ※2026年9月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）