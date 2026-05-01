多田梨音さんが魅せる「dazzlin(ダズリン)」WEBマガジンVol.2「Healthy Mood」を5月1日に公開。

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」をテーマに掲げるレディースブランド「dazzlin(ダズリン)」は、多田梨音さんをモデルに起用したWEBマガジンVol.2「Healthy Mood」を2026年5月1日(金)に公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

dazzlin_多田梨音

WEBページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20260501

自然光が差し込むクリーンな空間で撮影された本企画では、初夏に向けた軽やかなスタイリングを提案。フェミニンさはそのままに、ほどよく抜け感のあるヘルシーな着こなしで、これからの季節にぴったりのムードを表現しています。

5月から6月にかけて発売する新作アイテムを中心に、多田梨音さんが着こなすLOOKをご紹介します。

■LOOK一部dazzlin_多田梨音 tops 9,790円(税込),bottoms 13,200円(税込)dazzlin_多田梨音 one-piece 14,300円(税込)dazzlin_多田梨音 one-piece 12,100円(税込)

■多田梨音さんプロフィール

2008年6月7日生まれ（高校2年生）、大阪府出身。JCミスコン2022ファイナリスト。ABEMA「今日、好きになりました。夏休み編2025」出演で注目を集め、ティーン世代を中心に人気急上昇。ファッションイベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」出演をはじめ、CM・広告などにも多数出演し、モデル・タレントとして活躍の場を広げている。

多田梨音さんInstagram：https://www.instagram.com/nonnon_0607/

dazzlin＿シーズンコンセプト

dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。

■シーズンコンセプト

Newstalgia

夏が訪れるときにしか出会えない 陽光のトクベツなまばゆさ

無垢で柔らかくも力強いパワーに魅せられ 呼び起こす風のようなライムのクリーンカラー

凛とした情熱を帯びるレッドを共に呼び寄せて

思い描く自分に向けて 色で纏う 2026 SUMMER COLLECTION

優しくも凛々しい未来へと今歩き出す

■ブランドコンセプト

「Ripple of Color.」

心弾ませ、日々を描こう

特別な日も、何気ない日も。

いつも心から楽しみたい。

そんな気持ちを、

一瞬で思うままに。

もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。

さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。

■dazzlinオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： http://dazzlin.jp/(http://dazzlin.jp/)

Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/

X： http://www.twitter.com/dazzlin_com

Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official

■取り扱い店舗リスト

https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020