イード、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、Vライバー事務所「OZON学園制服ブロマイドガチャ」を販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、合同会社OZON（本社：東京都中野区、代表：久保よしや・三原麻由、以下 OZON）が展開するVライバープロダクション事務所 StudioOZONの「OZON学園制服ブロマイドガチャ」を販売開始いたしました。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、OZONが展開するVライバープロダクション事務所 StudioOZONの「学園制服ブロマイドガチャ」を販売いたします。事務所イベント上位者は特典描き下ろしの特別デザインになっている点も注目です。

参加ライバー一覧

【シークレット枠】

BB・ヘッドショット/黒蜜アンナ/糸狐めそ/葵巴あわり/夜神ロゼ

【通常枠】

あいすくりむ/シロサキ・ラビアンローズ/稲餅おこげ/火治樹マグロ

黒蜜アンナ/天泣くらり/杜乃むむ/翡翠さね/ドン・ルーセ

川原河童/千咲智星/時雨彩花/ヰウム

■OZON学園制服ブロマイドガチャ■商品情報

OZON学園制服ブロマイドガチャ

販売開始：2026年4月28日（火）12:00

販売終了：2026年5月11日（月）23:59

用紙：ブロマイド（L判）

種類：全18種ランダム

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：RKFLNW7TJY

QRコード

【エンタメプリントサイト商品紹介】はこちら

https://entame-print.jp/products/602

■購入方法

【コンテンツ番号からご購入の場合】

- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【QRコードからご購入の場合】

- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「QRコードを読み取る」を選択します。- QRコードをかざし、遷移ページの内容に問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■StudioOZONについて

StudioOZONは、コミュニケーションゲームを主軸に「楽しい」をクリエイトする会社として2020年8月に発足しました。2022年4月から、人と人との絆の創造を形にするためにライバー事業を開始。

StudioOZONのライバーは、「配信者」として自由に楽しいをクリエイトするだけでなく、影響力を持つインフルエンサー、「発信者」としての側面も持ちます。

また、消費されるコンテンツではなく「一人の発信者」として、どこでもやっていける自立した発信者としてのチカラを育てています。

公式サイト：https://ozon.jp/v/

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル84におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：濱田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/