【1日10分やるだけ】kintoneユーザーにおすすめ！シャキーン活用のルーティング業務を解説します
株式会社シャノン
- kintoneを導入してxlsや紙から脱却できた！でも、その後の販売促進で何をやったらいいかわからない。
- 他社SFA/CRMからkintoneに乗り換えてコストダウンはできた！でも、売上は変わらない。
- kintoneのプラグインや連携サービスが増え、活用が進んだ！でも、管理が煩雑・トータルコストが気になり始めた。
- 営業支援や販売促進に関心が沸き始めた！でも、マーケティングと言われるとピンとこないので始め方がわからない。
- 一事業部で小さく始められるマーケティングツールが欲しい！でも、全員が使うには外資系ツールは難しいし、高い。
- kintoneと簡単連携
- 名刺デジタル化も、メール配信も、フォーム作成もできます。
- どの企業の誰が見に来てくれているかもわかります。
- 流行りのAIがナビゲート。悩まずサクサクできます。
- 必要な時だけシャキーン、普段はkintoneを操作でOK
詳細・お申し込みはこちら :
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501
- タイトル：【1日10分やるだけ】kintoneユーザーにおすすめ！シャキーン活用のルーティング業務を解説します
- 開催日時：5月15日（金）14:00～15:00
- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。
- 参加費 ：無料
- 対象 ：kintoneユーザーまたはご検討のみなさま※競合他社の参加はご遠慮ください。
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501)
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
詳細・お申込みはこちら
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501)
■ウェビナー内容
このようなお悩みはありませんか？
- kintoneを導入してxlsや紙から脱却できた！でも、その後の販売促進で何をやったらいいかわからない。
- 他社SFA/CRMからkintoneに乗り換えてコストダウンはできた！でも、売上は変わらない。
- kintoneのプラグインや連携サービスが増え、活用が進んだ！でも、管理が煩雑・トータルコストが気になり始めた。
- 営業支援や販売促進に関心が沸き始めた！でも、マーケティングと言われるとピンとこないので始め方がわからない。
- 一事業部で小さく始められるマーケティングツールが欲しい！でも、全員が使うには外資系ツールは難しいし、高い。
月額3万円で解決できる「シャキーン」をご存じでしょうか？
- kintoneと簡単連携
- 名刺デジタル化も、メール配信も、フォーム作成もできます。
- どの企業の誰が見に来てくれているかもわかります。
- 流行りのAIがナビゲート。悩まずサクサクできます。
- 必要な時だけシャキーン、普段はkintoneを操作でOK
忙しい方も、ずぼらな方も、シャキーンを10分使うだけで「休眠顧客が目を覚ます！」話題のシャキーンをシャキーン浅野が解説します。
詳細・お申し込みはこちら :
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501
■開催概要
- タイトル：【1日10分やるだけ】kintoneユーザーにおすすめ！シャキーン活用のルーティング業務を解説します
- 開催日時：5月15日（金）14:00～15:00
- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。
- 参加費 ：無料
- 対象 ：kintoneユーザーまたはご検討のみなさま※競合他社の参加はご遠慮ください。
- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/59483?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260501)
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
- 証券コード ：3976（東証グロース）
- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史
- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート
- URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp