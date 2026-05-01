【5/8受注開始】『鉄コン筋クリート』リバイバル上映記念・限定アイテム第2弾販売決定！

株式会社つみき(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX

※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、5月8日（金）よりリバイバル上映が開始される劇場アニメーション『鉄コン筋クリート』。これを記念したFilmarks Culture Wearとのコラボレーションによる限定グッズ第2弾の受注販売が決定！

ECサイト「Filmarks Store」のみの限定販売で、5月8日（金）正午 ～ 5月28日（木）23:59までの受注期間となります。

【商品詳細】

1. 『鉄コン筋クリート』× FCW BLACK - KURO T

(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

義理と人情とヤクザの“地獄”の街＜宝町＞を自由に飛び回る少年・クロ。クロが劇中で着用しているTシャツを、そのまま再現したTシャツ！フロントに「BLACK」、バックに「KURO」を縦書きで大きくシルクスクリーンでプリント。クロのワイルドな存在感を体現したデザインで、本デザインはキッズサイズでも展開。ファンなら見逃せない至高の一枚が完成しました。

■価格：\8,800（税込）

■サイズ：S / M / L / XL / XXL

＜キッズサイズ＞

■価格：\3,520（税込）

■サイズ：100 / 120

■購入方法：

ECサイト「Filmarks STORE」にて受注販売

5月8日（金）正午 ～ 5月28日（木）23:59まで

https://store.filmarks.com/

2. 『鉄コン筋クリート』× FCW クロ＆シロ T

(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

不穏な空気がただよう宝町を上から眺めるクロと今にも泣き出しそうなシロ。本作の中でも印象的なふたり揃ったシーンをフロントプリントに落とし込んだデザイン。英字ロゴをタイポグラフィで表現。劇中の色味を忠実に再現するためにインクジェットプリントを起用しました。ボディカラーはベーシックなホワイトと空を思い起こすライトブルーの2色で、キッズサイズも展開。作品の世界観を身に纏うことができる一枚です。

■価格：\7,700（税込）

■サイズ：S / M / L / XL / XXL

＜キッズ＞

■価格：\3,520（税込）

■サイズ：100 / 120

■購入方法：

ECサイト「Filmarks STORE」にて受注販売

5月8日（金）正午 ～ 5月28日（木）23:59まで

https://store.filmarks.com/

3. 『鉄コン筋クリート』トートバッグ

(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

クロとシロがダイナミックに描かれたイラストを、白い線画でプリントしたトートバッグ。コーラルとブルーの2色展開で、コーディネートの差し色にも使いやすいアイテム。ピスネームには英字ロゴをプリント。

■価格：\2,970（税込）

■カラー：コーラル / ブルー

■サイズ：高さ 42.0cm、幅 38.0cm、持ち手 67.0cm

■購入方法：

ECサイト「Filmarks STORE」にて受注販売

5月8日（金）正午 ～ 5月28日（木）23:59まで

https://store.filmarks.com/

4. 『鉄コン筋クリート』ブランケット

(C)2006 松本大洋／小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C、電通、TOKYO MX※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

クロとシロが宝町にそびえる電柱に立つ、作品を象徴するポスタービジュアルを採用したジャガード織ブランケット。プリント製品では出せない重厚感と、ジャガード織りならではの立体的な質感が、作品の深みをより一層引き立てます。インテリアとして飾れば、お部屋が瞬く間に作品の世界へと変貌します。ファンなら絶対に手元に置いておきたい、妥協のない最高の一枚です。

■価格：\19,800（税込）

■サイズ：約 縦 123cm 横 81.5cm（フリンジ除く）

■購入方法：

ECサイト「Filmarks STORE」にて受注販売

5月8日（金）正午 ～ 5月28日（木）23:59まで

https://store.filmarks.com/

【『鉄コン筋クリート』予告編】

https://youtu.be/icLfIqNe4GU(https://youtu.be/icLfIqNe4GU)

【『鉄コン筋クリート』公開情報】

『鉄コン筋クリート』

公開日：2026年5月8日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国97館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：アスミック・エース、Filmarks

【『鉄コン筋クリート』公開劇場】

・全上映劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ小樽

［青森］イオンシネマ弘前

［岩手］イオンシネマ江釣子

［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（～5/14）

［山形］ソラリス、鶴岡まちなかキネマ（日程調整中）

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ大井、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、OttO（5/29～6/3日 ※木休館）

［千葉］京成ローザ10、USシネマ千葉ニュータウン、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（5/9～5/22）

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川（～5/14）、109シネマズ木場、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ日の出、109シネマズプレミアム新宿（フィルム上映）、新文芸坐（フィルム上映：5/29～6/04）、シアターギルド代官山（5/22～6/4）

［神奈川］ムービル、イオンシネマみなとみらい、109シネマズ港北、109シネマズ川崎、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ茅ヶ崎、シネプレックス平塚、MOVIX橋本、シネコヤ（5/9～5/17 ※月火水休館）

［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（日程調整中）

［富山］ほとり座（5/9～未定）

［石川］イオンシネマ金沢

［長野］イオンシネマ松本、長野相生座・ロキシー

［岐阜］イオンシネマ土岐

［静岡］静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、ヱビスシネマ。（～5/24）

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［鳥取］MOVIX日吉津（～5/14）

［広島］サロンシネマ、イオンシネマ広島、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（5/9～5/15）

［香川］イオンシネマ宇多津

［愛媛］シネマサンシャイン重信、イオンシネマ今治新都市

［福岡］KBCシネマ、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城

［佐賀］109シネマズ佐賀（～5/14）、シアター・シエマ（6/5～6/11）

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（5/9～5/15）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ（～5/14）

［沖縄］シネマパレット

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。

【『鉄コン筋クリート』作品情報】

(C)2006松本大洋/小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C.、電通、TOKYO MX

2006年製作／日本／111分

https://filmarks.com/movies/671

原作：松本大洋（小学館刊）

監督：マイケル・アリアス

脚本：アンソニー・ワイントラーブ

音楽：Ｐｌａｉｄ

演出：安藤裕章

キャラクターデザイン・総作画監督：西見祥示郎

美術監督：木村真二

作画監督：久保まさひこ、浦谷千恵

CGI監督：坂本拓馬

主題歌：ASIAN KUNG-FU GENERATION「或る街の群青」

声の出演：

クロ：二宮和也

シロ：蒼井優

木村：伊勢谷友介

沢田：宮藤官九郎

チョコラ：大森南朋

バニラ：岡田義徳

小僧：森三中

ネズミ（鈴木）：田中泯

蛇：本木雅弘

＜あらすじ＞

義理と人情とヤクザの“地獄”の街＜宝町＞を根城に自由に飛び回る「ネコ」＝２人の少年「クロ」と「シロ」。二人は支えあいながら生きていくが、「ネズミ」と呼ばれるヤクザ達の介入により、＜再開発＞という名目の暴力と退廃が押し寄せる。3人組の殺し屋の存在、光り輝く“子供の城”建設計画…。宝町の運命とともに、二人の運命も大きく動かされることになる。彼らは変わりゆく宝町で、生き抜くことができるのか！？

【Filmarks Culture Wearとは】

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

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【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

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