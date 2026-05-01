Wリーグオールスターに「Wコレ」ブース出展！

株式会社VOLZ

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードやチケットリセールサービスを開発・運営する株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ（以下、Wリーグ）の公式デジタルトレーディングカードサービス「W LEAGUE CARD COLLECTION（以下、Wコレ）」において、Wリーグオールスター開催を記念した様々な特別企画を実施することをお知らせいたします。

（URL：https://wcolle-basketball.pluspo.net/）

春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木にWコレ特設ブース出展

■ Wコレ特設ブースで無料ルーレット抽選会に参加しよう！

2026年5月3日（日・祝）に国立代々木競技場 第二体育館にて開催される「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」。選手の普段とは違う様々な一面が見られる年に一度の祭典に、Wコレが特設ブースを出展します。出展内容は「無料ルーレット抽選会」。当日、会場のWコレ特設ブースにて、Wコレの利用画面を提示していただくことで、どなたでも無料でご参加いただけます。

【景品内容】

A賞：町田瑠唯選手または宮崎早織選手の直筆サイン入りタオル 当選者2名

B賞：町田瑠唯選手ステッカー ＆ ★5確定スカウトチケット 当選者制限なし

C賞：宮崎早織選手ステッカー ＆ ★4確定スカウトチケット 当選者制限なし

D賞：知名祐里選手ステッカー ＆ コイン×200個 当選者制限なし

※★5確定スカウトチケット、★4確定スカウトチケット：

Wコレでスカウトを1回引くことができ、高レアリティのカードが必ず1枚登場します。

※コイン×200個：Wコレで10連スカウトを1回引くことができ、

選手のカードが10枚手に入ります。

選手の直筆サイン入りグッズのほか、記載のシリアルコードを入力することでWコレ内で使用できる特典を獲得できる限定ステッカーなど、豪華景品をご用意しております。ぜひオールスター会場のWコレブースへお立ち寄りください。

「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」特設ブースでは「無料ルーレット抽選会」開催中！

■「Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木 オンラインくじ」開催！

Wコレでは、Wリーグオールスターの開催を記念して、オンラインくじプラットフォーム「くじプラ」にて豪華景品が当たるオンラインくじを開催いたします。

Teamシリウス・Teamアンタレスそれぞれの選手の直筆サイン入りユニフォームや直筆サイン入りTシャツなど、この機会にしか手に入らない貴重なアイテムが満載です。当日会場にお越しいただけない方も、オンラインでご参加いただけます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【景品内容】

A賞：直筆サイン入りオールスターユニフォーム（Teamシリウス）

B賞：直筆サイン入りオールスターユニフォーム（Teamアンタレス）

C賞：直筆サイン入りオールスターTシャツ（Teamシリウス）

D賞：直筆サイン入りオールスターTシャツ（Teamアンタレス）

E賞：Wコレカード型「アクリルもりもりシール」

F賞：「Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」生写真2枚セット

G賞：くじ限定！デジタルWコレカード（オールスターver.）

【実施期間】

2026年4月30日（木）～ 2026年5月14日（木）

【価格】

1回550円（税込）

詳細はWコレをご確認ください。

■「W LEAGUE CARD COLLECTION」について

「W LEAGUE CARD COLLECTION（Wコレ）」は、選手の白熱したプレーシーンを豪華なデジタルカードとして楽しめる、基本無料のWEBサービスです。スマートフォンのホーム画面に追加することで、アプリ感覚で手軽にご利用いただけます。毎日のログインボーナスやミッションクリアでコインやダイヤを獲得し、「スカウト」でお気に入りの選手カードをコレクション。集めたカードはユーザー同士でトレードすることも可能です。コレクションする楽しさと、ファン同士の交流を通じて、Wリーグ観戦をより一層楽しむことができます。

名称 ： Wリーグ公式カードコレクション W LEAGUE CARD COLLECTION（Wコレ）

対応端末 ： スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

推奨ブラウザ ： Google Chrome（Android/iOS）最新版、iOS Safari最新版

情報料 ： 無料（アイテム課金）

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： W LEAGUE (C)VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

URL ： https://wcolle-basketball.pluspo.net/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ(旧:株式会社Tixplus)は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名：株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者：代表取締役 池田 宗多朗

設 立：2018年12月18日

事業概要：スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや

関連する 各種サービスの提供ならびに運営

URL： https://volz.co.jp/

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。