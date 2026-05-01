SNEAKER LAB（スニカーラボ）アウトドア型ライフスタイルイベント「サンロクマーケット vol.3」に出展　“外遊びフリークのための2日間” で体験型コンテンツを展開

株式会社ビーズインターナショナル

環境に配慮したバイオテクノロジーシューケアブランド「SNEAKER LAB（スニーカーラボ）」は、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、山梨県南アルプス市の体験型複合施設「fumotto（フモット）」にて開催されるライフスタイルイベント「サンロクマーケット vol.3」に出展いたします。

今回のサンロクマーケット vol.3テーマは「外遊びフリークのための2日間。」

音楽、釣り、キャンプ、アクティビティ、カルチャー、ローカルフードなど、“好き”を持ち寄る人々が集い、自然の中で自由に遊び、語り、繋がる週末を創出します。

本イベントはアウトドア愛好者のみならず、家族連れや地域住民など幅広い層に向けた「体験型ローカルフェス」として開催され、山梨・南アルプスエリアの魅力と、自然とともに生きるライフスタイルを発信します。

SNEAKER LABブースでは、ブランドの特長である環境に優しいバイオテクノロジーを体感いただける体験型コンテンツを展開いたします。

■SNEAKER LAB 体験コンテンツ

・無料スニーカークレンジング体験

その場でスニーカーの汚れをケアできる体験型サービス。

お持ち込みのシューズ、または着用中のスニーカーどちらでも対応可能です（お一人様一足まで）。

・フォロー特典ガチャ企画

SNEAKER LAB公式Instagram（@sneakerlab_jp）をフォローいただいた方は、製品が当たるガチャに1回無料でチャレンジいただけます。

※お子様も楽しめるコンテンツとなっております。ぜひご家族でご来場ください。

■クレンジング体験 参加方法・注意事項

・参加無料／当日ブースにてスタッフへお声がけください

・混雑時はお待ちいただく場合がございます

・素材や状態により汚れが落ちにくい場合がございます

・使用により風合いや見え方が変化する可能性がございます

・イベントの様子は後日SNS等で使用させていただく場合がございます

■イベント概要

イベント名：サンロクマーケット vol.3

日時：2026年5月9日（土）・10日（日） 9:00～17:00

会場：体験型複合施設 fumotto（フモット）南アルプス 芝生広場周辺＆展望テラス

住所：山梨県南アルプス市十日市場1571-1

■サンロクマーケットについて

南アルプスの美しい自然を舞台に、アウトドアを愛するすべての人々が集うライフスタイルフェスです。今回で3回目となるサンロクマーケット vol.3のテーマは、「外遊びフリークのための2日間。」

音楽、釣り、キャンプ、アクティビティ、カルチャー、そしてローカルフード。

“好き”を持ち寄る人々が、ふもとの芝生に集まり、自由に遊び、語り、繋がる週末をつくります。

本イベントは、アウトドア愛好者はもちろん、初めて自然に触れる家族連れや地域住民にも開かれた「体験型ローカルフェス」です。

地元の特産品紹介や地域プロジェクトとのコラボを通じて、山梨・南アルプスエリアの魅力を広く発信し、“自然とともに生きるライフスタイル”を次の世代に提案します。

Instagram：https://www.instagram.com/sanroku_market/

【SNEAKER LAB】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

Instagram：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業