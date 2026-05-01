『KING OF PRISM』【チェックセーラー】 オンラインくじ「まるくじ」にて販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2026年4月28日(火) 12:00より『KING OF PRISM』の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ 『KING OF PRISM』【チェックセーラー】 概要

今回のまるくじ『KING OF PRISM』では、「チェックセーラー」をテーマに「一条シン」、「太刀花ユキノジョウ」、「香賀美タイガ」、「十王院カケル」、「鷹梁ミナト」、「西園寺レオ」、「涼野ユウ」、「神浜コウジ」、「速水ヒロ」、「仁科カヅキ」、「如月ルヰ」、「大和アレクサンダー」、「高田馬場ジョージ」の新規描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズをご用意しました！

各賞の商品として、アクリルジオラマ、アクリルキーホルダー、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典として5個購入毎に絵柄ランダムでブロマイドを1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ 『KING OF PRISM』【チェックセーラー】 各賞紹介

期間：2026年4月28日(火) 12:00 ～ 2026年5月17日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/326(https://marukuji.jp/detail/326)

(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project

まるくじ概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。