暑い季節の「ねんね」をもっと快適に。2026年Nクールベビー寝具を発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月下旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて発売を開始した「接触冷感」生地を使用した2026年Nクール ベビー寝具をご紹介いたします。

【ベビー特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/)

ニトリでは、体温が高く汗をかきやすい赤ちゃんの睡眠環境を整えたいという声にお応えし、毎年“ひんやり感”と“お手入れのしやすさ”を両立したベビー向け寝具を提案しています。

2026年も、お昼寝・おうち寝・おでかけ先での休憩など、さまざまなシーンで使いやすい寝具をラインアップしました。

今年は、ママたちのアンケートをもとにより暮らしになじみやすいトーンの色柄を採用しました。

肌が触れると“冷たい”と感じる「接触冷感」のＮクール生地を使用しています。 今年は定番の冷たさ「Nクール」スタームーン柄、さらに冷たい「Nクール極冷」シロクマ柄の2つからお選びいただけます。

■おすすめ商品のご紹介

・Nクール極冷 ベビータオルケット(GY SK26)

【価格】1,990円

Nクール極冷生地とパイル生地の両面使えるリバーシブル仕様で、暑い季節のねんね時間を快適にサポートします。コンパクトで持ち運びしやすく、おでかけ時にも活躍します。

・Nクール極冷防水敷パッド(SK26B)

【価格】2,490円

裏生地に防水加工を施し、4ヶ所ゴム付きでずれにくい仕様です。汗やおねしょ、吐き戻し対策にも使いやすいアイテムです。かわいい星柄のキルトがあしらわれています。

・Nクール極冷 授乳・抱き枕(GYSK26)

【価格】3,990円

ママたちの声を元に開発した妊娠期から使える授乳・抱きまくらです。頭を支える抱き枕にも授乳クッションにも活躍します。授乳時には背中で留められるボタンがついており、頭を支える広い面は授乳時に赤ちゃんを広く支えて快適に使えます。

その他、おひるねマットやベビーまくら、スリーパーなどおやすみシーンで便利で快適なアイテムを多数取り揃えております。

【ベビー特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/

ニトリでは今後もさまざまなベビー用品の開発を進め、赤ちゃんとママとパパがより快適に過ごせるような提案を強化してまいります。

■2026年 ベビー寝具ラインアップ ※価格は全て税込み表記

【商品名】Nクール ベビーブランケット(IV ST26)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅70×奥行100×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012893/

【商品名】Nクール くしゅくしゅベビーブランケット(IV KS26)

【価格】1,290円

【サイズ（約）】幅85×奥行115×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012916/

【商品名】Nクール おひるねマット(ST26)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅70×奥行120×高さ3cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012923/

【商品名】Nクール極冷 おひるねマット(SK26)

【価格】3,990円

【サイズ（約）】幅120×奥行70×高さ3cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012930/

【商品名】Nクール極冷 プレイマットレス(GY SK26)

【価格】9,990円

【サイズ（約）】幅140×奥行120×高さ4cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012947/

【商品名】Nクール極冷 ベビーマット(GY SK26)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅110×奥行100×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013111/

【商品名】Nクール だっこ布団(IV ST26)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅40×奥行60×高さ3cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012954/

【商品名】Nクール 丸型スリーパー(ST26)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅51×奥行33×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013074/

【商品名】Nクール極冷 プレオール(SK26)

【価格】2,999円

【サイズ（約）】幅54×奥行51×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100013098s/

【商品名】Nクール 敷パッド(IV ST26 B)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅70×奥行120×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012831/

【商品名】Nクール極冷 敷パット(GY SK26 B)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅120×奥行70×高さ1cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100012848/

※季節品のため、お取り寄せの対応・早期完売となる場合がございます。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。