「Bitfan」にて柴田聡子のオフィシャルサイトおよび会員制テキストサイトをリニューアルオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年5月1日（金）に柴田聡子のオフィシャルサイト兼会員制テキストサイト（URL：https://shibatasatoko.bitfan.id/）をオープンしました。
柴田聡子（しばた さとこ）は、北海道札幌市出身のシンガーソングライター／詩人です。2012年にアルバム『しばたさとこ島』でデビューし、これまでに7枚のオリジナル・アルバムを発表。2024年にリリースした『Your Favorite Things』は第17回CDショップ大賞2025〈赤〉大賞を受賞しました。また詩人としても第一詩集『さばーく』で第5回エルスール財団新人賞〈現代詩部門〉を受賞するなど、高い評価を獲得しています。2026年には全国10公演のツアー「柴田聡子TOUR “夏’26”」の開催や、FUJI ROCK FESTIVAL ’26への出演も決定しています。
今回リニューアルオープンしたのは、柴田聡子のオフィシャルサイトおよび会員制テキストサイトです。当サイトでは柴田聡子に関する最新情報はもちろん、ここでしか見られない会員限定のコンテンツを配信予定です。
サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。
【サイト詳細】
■サイト名
SATOKO SHIBATA OFFICIAL SITE
■URL
https://shibatasatoko.bitfan.id/
■会費
月額550円（税込）
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■サイトコンテンツ
NEWS／GIGS／DISCOGRAPHY／VIDEOS／STORE
■有料コンテンツ
MEMBERS
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
Bitfan：https://bitfan.id/
ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub
ストア機能：https://bitfan.id/service/store
チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket
ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live
スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch
ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk