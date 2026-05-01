25周年の節目を迎えた『BLACK LAGOON』レヴィ＆バラライカラベルのウイスキーが登場！

株式会社小学館集英社プロダクション(C)広江礼威／小学館

2001年「サンデーGX」4月号にて読み切り掲載、2002年より連載が開始された大ヒット作品『BLACK LAGOON』（広江礼威／著）。ハードでスタイリッシュなガンアクションとして、多くのファンを魅了し続け、今年ついに25周年という節目を迎えました。

犯罪都市ロアナプラを舞台に、運び屋「ラグーン商会」とその周囲に集うアウトローたちの生き様を描く本作。圧倒的な筆致で描かれるキャラクターたちの存在感と、緊張感あふれるストーリーは今なお色褪せることがありません。

WHISKY MEWとのコラボレーションも今回で第五弾。記念すべき25周年にふさわしく、作品を象徴するレヴィとバラライカをラベルにした2本のボトルをリリースいたします。

「レヴィ」ラベルのグレンマレイ2008は、1stフィルバーボン樽由来の魅力がしっかりと表現された1本。やわらかく甘い香りで、心地のよいウッディーさと、ほのかにスパイシーで柑橘系のフルーツを感じることができます。少しの加水でゆっくりと味わっていただきたいウイスキーです。

「バラライカ」ラベルのベン・ネヴィス2012は、こちらも1stフィルバーボン樽由来の魅力をダイレクトに楽しめる1本。ベン・ネヴィスらしいワクシーオイリーな味わいをバニラの甘みがやわらかく包み込み、完熟メロンのような華やかな果実味も感じることができます。じっくりとストレートで味わっていただきたい1本です。

1stフィルバーボン樽由来の豊かな香りに酔いしれながら、『BLACK LAGOON』25周年をお祝いしましょう。

＜商品概要＞

https://whiskymew.jp/media/pr_0515/(https://whiskymew.jp/media/pr_0515/)

『BLACK LAGOON』ラベル・ウイスキー

１.「レヴィ」ラベル／グレンマレイ2008

販売価格：23,100円（税込）

総本数223本。700ml。熟成年数16年。アルコール度数47.7％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

２.「バラライカ」ラベル／ベン・ネヴィス2012

販売価格：20,350円（税込）

総本数233本。700ml。熟成年数13年。アルコール度数52.8％

原材料はモルト。原産地はスコットランド（英国）

＜抽選販売＞

抽選予約受付期間：

2026年5月15日（金）12:00～5月24日（日）23:59

抽選販売数：１.グレンマレイ2008＝178本、２.ベン・ネヴィス2012＝188本

※抽選により当選した方への販売となります。

※お一人様、各1本までのお申し込みとなります。

＜購入方法＞

ウイスキー専門サイト【WHISKY MEW（ウイスキーミュウ）】

https://whiskymew.jp/media/pr_0515/(https://whiskymew.jp/media/pr_0515/)

※抽選により当選した方への販売となります。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※返品不可。

※適正価格でひとりでも多くの方にご購入いただきたいため、転売目的でのご購入はおやめください。オークション等で⼆次購入された商品は、品質・安全性を保証いたしません。

＜ウイスキー評論家・山岡秀雄＞

ウイスキー評論家、ジャーナリスト、翻訳者。

世界的なネットワークを持っており、「Collecting Scotch Whisky」で世界のウイスキーコレクター16人のうちのひとりに選ばれました。また、海外のノージングコンテストで8回の優勝歴があります。ウイスキー専門サイト「WHISKY MEW」のスーパーバイザーを務めます。

著書にDVDBOOK「シングルモルトのある風景」（小学館）などウイスキーに関する著書・翻訳書多数。監修・翻訳をした『モルトウイスキー・コンパニオン改訂第７版』は、モルトウイスキーの真髄を伝える、故マイケル・ジャクソンによる世界的ベストセラーの最新版。

【WHISKY MEW】サイトで発売中です。

https://whiskymew.jp/items/3900009.html

＜WHISKY MEWとは＞

世界的に著名なウイスキーコレクターであり、小学館の漫画編集者であった山岡秀雄の「多くの人にウイスキーの多様性ある魅力を知ってもらいたい」という思いから、漫画×ウイスキーの発想は生まれました。2017年、小学館集英社プロダクション(ShoPro)と山岡秀雄が選んだ最高のウイスキーに合う漫画・アニメ・芸術…etc. みなさんが嬉しくなるラベルを付するというプロジェクトが誕生、いまに至ります。

スコッチやジャパニーズウイスキーの樽を山岡秀雄がテイスティングをして選びます。様々な形でウイスキーの多様性を探っていきます。

【ホームページ・SNS情報】

・WHISKY MEW：https://whiskymew.jp/

・公式Facebookページ：https://www.facebook.com/whiskymew

・公式X(Twitter)：@whiskymew（https://X.com/whiskymew）

・公式Instagram：@whisky_mew（https://www.instagram.com/whisky_mew/）