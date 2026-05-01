AI時代こそリアルな移動体験！日常の移動をもっと楽しくする“位置ゲー”の価値とは

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（本社：東京都港区、代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、以下「コロプラ」）は、本日2026年5月1日、創業者・馬場功淳が開発した世界初の位置情報ゲーム（以下「位置ゲー」）の誕生から23周年を迎えました。

位置ゲーとは、スマートフォンの位置情報を活用し、移動距離や歩数、訪れた場所に応じてゲームが進行するなど、現実世界での行動がそのままゲーム体験につながるエンターテインメントです。

コロプラは、AI時代だからこそ「リアルな移動体験」と結びついた位置ゲーの価値が改めて高まると考え、独自地図基盤「COLOPL Gaming Maps）」も活用し、新作2本の開発を進めています。

■AI時代に高まる、位置ゲーの価値

毎日の通勤・通学・散歩といった日常の移動が、そのまま遊びになることは、位置ゲーならではの大きな特徴です。ゲームとしての楽しさにとどまらず、歩くきっかけや外出の動機を生み、健康への意識を高めるとともに、観光をより楽しくし、地域を巡るきっかけを生み出すことで、地域活性化にもつながるなど、社会にも広がりのある価値を持っています。

生成AIの普及により、さまざまなデジタルコンテンツが、これまで以上に短時間で数多く生み出されるようになりました。一方で、位置ゲーの価値は、画面の中だけで完結するものではなく、スマートフォンを通じて現実の移動や行動そのものが体験になる点にあります。コロプラは、AI時代だからこそ、こうしたリアルと連動した体験の価値が、これまで以上に高まると考えています。

■コロプラが培ってきた、位置ゲー開発・運営の知見

コロプラは、「Entertainment in Real Life エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、祖業である『コロニーな生活』の提供以来、20年以上にわたり位置ゲーの開発・運営に取り組んできました。位置ゲーは、位置情報を使うだけで成立するものではなく、日常の移動や行動を遊びに変え、その楽しさを継続的な体験として届けていくことが求められるジャンルです。

コロプラは、『コロニーな生活』に加え、スクウェア・エニックスとの共同開発タイトル『ドラゴンクエストウォーク』などを通じて、位置ゲーならではの知見を積み重ねてきました。位置情報を活用した遊びの設計ノウハウにとどまらず、長期にわたりユーザーに楽しんでいただくための運営知見、ユーザー行動への理解、継続的な改善を支えるデータ活用技術など、位置ゲー開発・運営に関する知見を積み重ねてきました。

※コロプラの位置ゲー：詳細は特設サイトをご参照ください。

https://ichige-22nd.colopl.co.jp/

■新たな位置ゲー体験を支える、独自地図基盤「CGM」

これまでの知見をもとに、位置ゲー開発に最適化した独自のマップサービス「COLOPL Gaming Maps（以下、CGM）」を2026年1月に開発しました。CGMは、位置ゲーならではの体験設計に対応しやすい柔軟性を備えており、これまでにない新たな遊びを実現するための技術基盤です。コロプラは、このCGMを基盤に据えた新作2本の開発を進めています。

※CGM 詳細：コロプラ公式サイト内お知らせをご参照ください。

https://colopl.co.jp/news/info/2026012702.php

■『コロニーな生活』21周年記念施策

位置ゲーの原点であり、コロプラの祖業でもある『コロニーな生活』は、本日21周年を迎えました。これまで長く支えてくださったユーザーの皆さまへの感謝を込めて、21周年記念施策を実施いたします。

＜10年ぶりの新称号追加＞

ユーザーの皆様からのご要望にお応えし、10年ぶりに累計移動距離に応じた称号を2種類追加いたしました。新称号の獲得を目指して、今後も『コロニーな生活』をお楽しみいただけますと幸いです。

・「月往復トラベラー」：累計移動距離 770,000km以上（月面往復に相当）

・「太陽直径トラベラー」：累計移動距離 1,390,000km以上（太陽直径に相当）

※『コロニーな生活』公式サイト

https://pc.colopl.jp/pages/wl/welcome.html

コロプラは今後も、「Entertainment in Real Life エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」というミッションのもと、日常の中に新たな遊びや価値を生み出すエンターテインメントの創出に取り組んでまいります。

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。