歌ネタ「メンバー」SNS 1億回再生の勢いで地元・島根へ！西日本3都市ツアー『PLAYLIST』開催 5月4日（月・祝）10:00よりチケット発売開始
リズムと笑いを融合させた唯一無二の歌ネタでSNS総再生回数1億回を突破したお笑いコンビ「メンバー」。2024年度になんばグランド花月、ルミネtheよしもとで満員御礼を記録し大きな話題を呼んだベストネタLIVE「『PLAYLIST』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」が、この度、島根・福岡・大阪の3会場で再び開催されます。特に、コンビの生まれ故郷である益田市（島根県芸術文化センター グラントワ）での冠イベント開催は今回が初となり、地元ファン待望の「凱旋公演」となります。
本イベントは、メンバー自らが「今やりたいネタ」を披露するだけでなく、各地の豪華ゲストに「見たいネタ」をリクエストしてもらうという、音楽ライブのようなライブ感が特徴です。
メンバー コメント
山口提樹（左）
あの楽しいライブを今年もやります！豪華ゲストの皆さんとのコンツェルト、音楽とお笑いのアンサンブルをお楽しみ下さい！
潮圭太（右）
芸人だけでなくお客様と一緒になって盛り上がれるライブです！
素敵なゲストと共に色んな会場であの興奮を味わいましょう！
公演概要
島根公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in 益田』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」
日時：2026年5月31日（日）開場14:00｜開演14:30｜終演16:00予定
場所：島根県芸術文化センター「グラントワ」小ホール
出演：メンバー、とにかく明るい安村、ジョイマン、アイロンヘッド、ゴニオメーター
福岡公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in 福岡』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」
日時：2026年6月13日（土）開場19:45｜開演20:00｜終演21:30予定
場所：よしもと福岡 大和証券劇場
出演：メンバー、COWCOW、ジョイマン、囲碁将棋、男性ブランコ
大阪公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in なんばグランド花月』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」
日時：2026年7月20日（月・祝）開場19:00｜
開演19:30｜終演21:00予定 場所：なんばグランド花月
出演：メンバー、佐久間一行、ジョイマン、もりやすバンバンビガロ、ヤンシー＆マリコンヌ、すゑひろがりず
料金：前売 大人3,500円／小学生以下1,500円
当日 大人4,000円／小学生以下2,000円
＜チケット販売スケジュール＞
島根公演：一般発売 5月4日（月・祝）10:00～※先行販売なし
福岡公演・大阪公演：FC先行・FANY先行：5月4日（月・祝）10:00～
一般発売：5月15日（金）10:00～
FANY Ticket：
島根公演販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15864
福岡公演先行受付URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15478
大阪公演先行受付URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15819
FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/