歌ネタ「メンバー」SNS 1億回再生の勢いで地元・島根へ！西日本3都市ツアー『PLAYLIST』開催　5月4日（月・祝）10:00よりチケット発売開始

吉本興業株式会社

リズムと笑いを融合させた唯一無二の歌ネタでSNS総再生回数1億回を突破したお笑いコンビ「メンバー」。2024年度になんばグランド花月、ルミネtheよしもとで満員御礼を記録し大きな話題を呼んだベストネタLIVE「『PLAYLIST』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」が、この度、島根・福岡・大阪の3会場で再び開催されます。特に、コンビの生まれ故郷である益田市（島根県芸術文化センター グラントワ）での冠イベント開催は今回が初となり、地元ファン待望の「凱旋公演」となります。

本イベントは、メンバー自らが「今やりたいネタ」を披露するだけでなく、各地の豪華ゲストに「見たいネタ」をリクエストしてもらうという、音楽ライブのようなライブ感が特徴です。

メンバー コメント

山口提樹（左）

あの楽しいライブを今年もやります！豪華ゲストの皆さんとのコンツェルト、音楽とお笑いのアンサンブルをお楽しみ下さい！

潮圭太（右）

芸人だけでなくお客様と一緒になって盛り上がれるライブです！

素敵なゲストと共に色んな会場であの興奮を味わいましょう！

公演概要

島根公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in 益田』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」

日時：2026年5月31日（日）開場14:00｜開演14:30｜終演16:00予定

場所：島根県芸術文化センター「グラントワ」小ホール

出演：メンバー、とにかく明るい安村、ジョイマン、アイロンヘッド、ゴニオメーター

福岡公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in 福岡』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」

日時：2026年6月13日（土）開場19:45｜開演20:00｜終演21:30予定

場所：よしもと福岡 大和証券劇場

出演：メンバー、COWCOW、ジョイマン、囲碁将棋、男性ブランコ

大阪公演：「メンバーベストネタLIVE『PLAYLIST in なんばグランド花月』～メンバーがやりたいネタと見たいネタ～」

日時：2026年7月20日（月・祝）開場19:00｜

開演19:30｜終演21:00予定 場所：なんばグランド花月

出演：メンバー、佐久間一行、ジョイマン、もりやすバンバンビガロ、ヤンシー＆マリコンヌ、すゑひろがりず

料金：前売 大人3,500円／小学生以下1,500円

当日 大人4,000円／小学生以下2,000円

＜チケット販売スケジュール＞

島根公演：一般発売 5月4日（月・祝）10:00～※先行販売なし

福岡公演・大阪公演：FC先行・FANY先行：5月4日（月・祝）10:00～

一般発売：5月15日（金）10:00～

FANY Ticket：

島根公演販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15864

福岡公演先行受付URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15478

大阪公演先行受付URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/15819

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/