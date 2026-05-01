【大反響で発売即重版】早くも大きな反響！　北村一真・著『教養と英語力が身につく英文読解STANDARD』が「令和の英文読解バイブル」と話題に

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月6日に『教養と英語力が身につく英文読解STANDARD 大学入試英文で鍛える大人のための英語精読』（2026年3月27日発売）の重版を決定いたしました。

■予約段階からの話題を呼んだ「英文精読本」、発売後の確かな評価へ

発売前からSNS等を通じて「北村一真先生の最新刊」として高い関心が寄せられていた本書は、発売と同時にネット書店や全国の主要書店の語学書ランキングで上位にランクイン。その内容の濃密さが、本質を求める学習者の間で高く評価され、発売からわずか1週間で増刷の運びとなりました。

本書は、J.S.ミルやマイケル・サンデルといった書き手による読み応えのある英文を題材に、英文の構造と論理を深く読み解く「精読」の醍醐味が味わえる1冊です。受験生から大人の英語学び直し層まで、「本物の英語力」と「一生モノの教養」を求める層から厚い支持を集めています。

今回の即重版の背景には、SNSなどでの学習者による具体的な満足度の高さと、既刊ファン層を中心とした着実な反響があります。

■「骨太な英文」を味わい尽くす快感

早稲田大学の入試に出題された当時、大きな話題を呼んだJ.S.ミルの『自由論』など、思想的深みのある15篇の入試英文を厳選。その珠玉の英文に「読み応えのある良文ばかり」との好感や、「単なる訳ではなく、読み解く思考プロセスが可視化されている」と、その解説の秀逸さが高く評価されています。

■世代を超えて支持される、一生モノの英語力を養う極上の教材

大学入試に出題される英文は、学問の最前線にある思想や論理が凝縮された、いわば「知の結晶」です。本書では、2020年以降の最新入試から、現代社会を読み解く鍵となる15篇を厳選。入試という枠を超え、大人が今こそ読むべき「学問の世界への入門書」として再構築しました。

この真摯なアプローチが、難関大入試に向けて本質的な読解力を高めたい受験生から、英語を通じて知見を広げたい社会人まで、幅広い層に支持されています。英文法の正確な運用と、文脈を深く読み解く思考プロセスを両立させたバランスの良さが、基礎を終えた後の「次の一冊」として、世代を超えたヒットにつながっています。

■新しい「知」の体験を本書で！

「英語を勉強しても、どこか表面的な理解で止まってしまう」「実用英語のその先にある、知的な刺激に触れたい」――そんな思いを抱えるすべての学習者に捧げる一冊です。

本書が提供するのは、単なる試験対策としての英語ではありません。世界的な思想家たちの論理に真っ向から向き合い、文法の細部から筆者の真意を鮮やかに浮かび上がらせるプロセスは、まさに「大人の知的な冒険」そのものです。

入試英文を味わい尽くすというコンセプトの北村先生の新機軸となる本書を、ぜひ体感してください。本書を読み終えたとき、あなたの目の前の英文は、以前とは全く異なる深みを持って立ち現れてくるはずです。

【著者紹介】

北村一真（きたむら・かずま）

杏林大学外国語学部准教授。1982年生まれ。2010年、慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。著書に『英文解体新書』『英文解体新書2』『英文解体新書3』（すべて研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』『英文読解の思考法』（NHK出版新書）、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）、『名文で学ぶ英語の読み方』（SB新書）、共著に『上級英単語LOGOPHILIA』（アスク）など。また、2026年4月号より、雑誌『英語教育』（大修館書店）の「英文解釈演習室」の出題者を隔回で担当中。

［商品概要］

■『教養と英語力が身につく英文読解STANDARD 大学入試英文で鍛える大人のための英語精読』

著者：北村一真

定価：2,530円（税込）

発売日：2026年3月27日

判型：A5判・304ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306382-3

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130638200(https://hon.gakken.jp/book/1130638200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053063825(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063825)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494848/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494848/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306382-3(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306382-3)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開