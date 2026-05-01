[LANEIGE] テカリOFF、うるおいON。“ちょうどいい”肌バランスを目指す、新スキンケアライン「バランスモードシリーズ」誕生

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ）」は、“ちょうどいい”肌バランスを目指す、新スキンケアライン「バランスモードシリーズ」を、2026年6月1日（月）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）にて発売いたします。

テカリも乾燥も、もうどちらも妥協しない。

ラネージュの新スキンケアライン「Balance Mode」デビュー

テカリを抑えたいけど、乾燥はしたくない。そんな悩みに寄り添い、ラネージュから新スキンケアライン「Balance Mode（バランスモード）」が誕生します。皮膚科学に基づく独自のバリア研究を強みに、肌のバリアとうるおいを守りながらバランスよく整える設計を追求。シリーズ共通成分として、4つの米由来成分とナイアシンアミドを組み合わせた「ライスナイアシンアミド*」を配合。軽やかで心地よい使用感とともに、テカリも乾燥も感じさせない“ちょうどいい”肌コンディションに整え、毎日のスキンケアをより快適で前向きな時間へと導きます。

テカテカになる毎日。正直、それだけで気分まで揺さぶられる。

朝きれいに仕上げたメイクも、時間が経つと崩れてしまう。かといって、皮脂を抑えるタイプは刺激や乾燥が気になる。

そんな“テカリ迷子”の毎日に、ラネージュが提案するのは、ただテカリを抑えるだけじゃなく、

“肌本来のうるおいリズム”を取り戻すという発想。

表面の皮脂だけをごっそり落とすのではなく、“油分とうるおいのバランス”そのものを整えていく、肌バランス理論に基づいたサイエンスケアです。

肌が本来もつバランスを味方につけ、快適さが続く。毎日を自分らしく楽しみたい世代の肌にこそ、悩みに振り回されず、心地よさを選べるという自由を。

* コメヌカ水（保湿成分）、ベニコウジ菌／コメ発酵液（整肌成分）、加水分解エクステンシン（整肌成分）、イノシトール（整肌成分）、ナイアシンアミド（保湿成分）

▼商品特徴 「バランスモード フォームディープクレンザー」

ー毛穴すっきり、うるおいキープ。洗うたび、透明*¹美肌を引き出す米泡クレンジングー

１．米由来のマイクロビーズ*²で毛穴汚れ99.9％*³を除去

米由来のマイクロビーズ*²入りのジェルで、水を加えると泡立ち、毛穴に詰まった汚れや余分な皮脂をすっきりオフします。バブルバリアテクノロジーにより、きめ細やかな泡が肌への摩擦や負担をかけず、テカリ・メイク崩れの原因となる余分な皮脂に吸着。洗い流した後は、うるおいを守りながら、つっぱりにくくさっぱりとした洗い上がりです。

２．メイクをオフしながら、肌コンディションを整える角質ケア

洗顔だけではなく、メイクオフから古い角質ケアまでをひとつで叶える多機能フォーミュラ。軽いメイクや日やけ止めは、これ1本で手早くオフ。

AHA*⁴と植物由来成分*⁵が肌に負担をかけず不要な角質をオフし、ライスナイアシンアミド*⁶が、うるおいバリアを守りながら、なめらかで整った肌へ導きます。

3．肌本来のバランスに着目した、低刺激洗顔

肌へのやさしさに配慮した洗顔料。肌本来の健やかな状態に着目し、pH6.6～6.7の弱酸性処方。

洗顔後もうるおいバランスを保ちやすく、肌のコンディションを守りながら毎日使える設計です。

４．毎日続けやすい使いやすさへのこだわり

眼刺激性テスト済、皮膚科テスト済、敏感肌テスト済、ノンコメドジェニックテスト済

*すべての方に、皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

*すべての方に、ニキビのもとができないということではありません。

＜9FREE＞

動物由来成分、ミネラルオイル、シリコンオイル、タール色素、

イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、香料、トリクロサン、石けん成分を不使用

*¹ 洗浄による *² 結晶セルロース、コメ粉（角質ケア成分） *³ 当社調べ（効果には個人差があります） *⁴ グリコール酸（角質ケア成分） *⁵ プロテアーゼ（角質ケア成分） *⁶ コメヌカ水（保湿成分）、ベニコウジ菌／コメ発酵液（整肌成分）、加水分解エクステンシン（整肌成分）、イノシトール（整肌成分）、ナイアシンアミド（保湿成分）

HOW TO USE

■洗顔として使用する場合

あらかじめ肌をぬらし、適量（1～2プッシュ）を手に取ります。

肌にやさしく円を描くようになじませ、テカリや皮脂が気になる部分はより念入りに洗います。

その後、十分に洗い流してください。

■メイク落としとして使用する場合

適量（2～3プッシュ）を手に取り、顔全体になじませます。その後、水またはぬるま湯を少量加えながら泡立て、やさしく洗顔し、十分に洗い流してください。

※落ちにくいポイントメイク（アイメイク・リップ等）は、あらかじめ専用のポイントメイクアップリムーバーをご使用ください。

▼商品特徴 「バランスモード ポアピールオフマスク」

ーはがすたび幸せ、毛穴つるん革命。10分待ってはがすだけのスペシャルケアマスクー

１．「＃10分オーロラマスク」毛穴を整え、なめらかな肌へ

オーロラのような輝きを放つオーラスポンジパウダー*¹が、過剰な皮脂や毛穴汚れ、古い角質をやさしくオフ。テカリの原因となる余分な皮脂をオフ。フレッシュでなめらかな肌印象へ導くピールオフマスクです。肌にぴたっと密着してなめらかに広がり、乾いた後は、するんときれいにはがれます。はがした後は、肌表面がつるんと整い、毛穴の目立ちにくい印象に。

２．肌への負担を最小限にした「ソフトピールオフテクノロジー」

整肌うるおい成分のキサンタンガム・セルロースガム・ヒアルロン酸Naで構成された3Dポリマーネットワークにより、うるおい膜が肌を包み込み、使用中も乾きによるつっぱり感が出にくく、快適。剥がすときの肌への刺激を抑えながらも、やさしく不要な汚れをしっかりオフできる設計。快適な使い心地で、使用後はすっきりとした肌印象へ導きます。取り除くだけではなく、使うたびにキメをなめらかに整え、清潔感あふれるクリアな肌印象へ導きます。

3．テカリもキメも同時にケアし、ファンデノリもアップ

整肌成分イノシトールが肌の油水分バランスを整え、さらすべ肌へ

さらに、植物由来成分*²とドクダミエキス*³が肌表面にたまった古い角質をやさしく取り除き、なめらかで整った肌へ導きます。メイク前のひと手間で、ファンデーションのノリを高め、テカリレスなマット肌メイクをサポートします。

４．毎日続けやすい使いやすさへのこだわり

皮膚科テスト済、敏感肌テスト済、ノンコメドジェニックテスト済

*すべての方に、皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

*すべての方に、ニキビのもとができないということではありません。

＜12FREE＞

動物由来成分、ミネラルオイル、シリコンオイル、タール色素、ポリアクリルアミド、

イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、香料、PEG、タルク、グルテン、PTFEを不使用

*¹ マイカ（吸着成分） *² プロテアーゼ（角質ケア成分） *³ 整肌成分

HOW TO USE

肌状態やお悩みに合わせて、部分使いは1日1回、顔全体には週に2～3回の使用がおすすめです。

■部分使い

Tゾーンなどの皮脂や毛穴が気になる部分に均一にのばし、肌表面を覆うように広げます。

約10分間しっかり乾かした後、端からやさしくはがしてください。

■顔全体

目や唇を避けて顔全体に均一にのばします。

15～20分ほど置いた後、端からやさしくはがしてください。

＜TIP＞薄く塗りすぎるとはがしにくい場合があります。その際は、化粧水やモイスチャライザーを含ませたコットンでやさしく拭き取ってください。または、マスクが乾いた状態で端を少し丸めてからはがすと、きれいにオフできます。

▼商品特徴 「バランスモード シャインコントロールモイスチャライザー」

ーさらっ、しっとり、バランス続く、モイスチャライザーー

１．テカリを抑えて、うるおい続く保湿ミルク

余分な皮脂を抑え、さらっと快適な肌状態をキープするテカリケア発想の保湿ミルク。

整肌成分のイノシトールとグルコン酸亜鉛が油水分バランスを整え、テカリやベタつきを防ぎながら、清潔感のある肌印象へ導きます。

さらに、スクワラン*¹とアミノ酸由来の保湿成分*²を配合。軽やかなテクスチャーで肌になじみ、うるおいをしっかり与えながらも重さを感じさせず、長時間しっとり感をキープします。テカリが気になるオイリー肌や混合肌にも使いやすく、朝のスキンケアやメイク前にも心地よく使える、さらさら×高保湿を両立したミルクローションです。

２．ふっくらハリ感で、なめらかな肌印象に

ローズペプチド*³とテトラペプチド*⁴を配合し、うるおいを与えて肌にハリ感をプラス。

肌をふっくらと整え、毛穴の目立ちにくいなめらかな印象へ導きます。

3．69％ライスウォーターベース処方

69％配合したライスウォーター*⁵をベースに、油分と水分のバランスを整え、肌を心地よくコンディションケア。軽やかに肌になじみながら、さらりとしたうるおいを長時間キープします。

４．毎日続けやすい使いやすさへのこだわり

皮膚科テスト済、敏感肌テスト済、ノンコメドジェニックテスト済

*すべての方に、皮膚刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

*すべての方に、ニキビのもとができないということではありません。

＜9FREE＞

動物由来成分、ミネラルオイル、合成着色料、ポリアクリルアミド、

イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、香料、PEG、グルテンを不使用

*¹ 整肌うるおい成分 *² ベタイン（整肌うるおい成分） *³ 加水分解野菜タンパク（保湿成分） *⁴ アセチルテトラペプチド‑11（保湿成分） *⁵ コメヌカ水（保湿成分）

HOW TO USE

1～2プッシュとり、顔全体に均一になじませます。

やさしくパッティングして肌になじませてください。朝晩のスキンケアにお使いください。

▼シリーズ販売概要

◎こんな方におすすめ

・メイク崩れ、メイクのりに悩む方

・メイク前の仕込みとして、肌コンディションを整えたい方

・時間が経つとファンデの毛穴落ちが気になる

・気づいた時に、テカリやベタつきが気になる方

・うるおいは欲しいけれど、重いテクスチャーは避けたい方

・部分的な乾燥と皮脂の両方に悩む混合肌の方

・毛穴目立ちや肌のざらつきが気になる方

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。