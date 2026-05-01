「ITreview Grid Award 2026 Spring」で2部門同時に最高位「Leader」を受賞

株式会社ailead

対話データAIプラットフォーム「ailead（エーアイリード）」を開発・提供する株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹、以下「当社」）は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「セールスイネーブルメントツール部門」で15期連続、「SFAツール（営業支援システム）部門」でも13期連続で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

さらに本アワードでは、SFAツール（営業支援システム）部門において顧客満足度No.1（※1）を獲得しており、長期にわたる継続評価に加え、ユーザー満足度の高さもあわせて評価されました。

（※1）ITreviewカテゴリーレポート 「SFAツール（営業支援システム）」（2026 Spring）

◼「ITreview Grid Award」について

https://www.ailead.app/

「ITreview Grid Award」とは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Winterとして発表します。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

◼「ITreview Grid Award 2026 Spring」の受賞について

本受賞では、コミュニケーションデータをAIが自動で解析し、成果に直結する要素を「可視化」するとともに、具体的な改善ポイントを提示することで、営業活動や人材育成を継続的に「最適化」できる点が高く評価されました。属人化しがちな営業活動や採用面接、社内の面談や1on1をデータドリブンに標準化・高度化し、現場の実践力向上とマネジメントによる育成の質を同時に高められる点が、多くの導入企業から支持を集めています。

2026年3月には、ソフトバンクグループのSB C&S株式会社との資本業務提携を締結し、全国約1万5,000社の販売ネットワークを通じた提供体制の強化を実現しました。さらに、株式会社エスユーエスとの資本業務提携を通じて、AIエンジニアリング人材と連携した開発体制を構築し、対話データを起点とした業務自動化・意思決定高度化の実装を加速しています。これにより、対話データの収集・構造化から、AIによる分析・業務実行までを一体化したプラットフォームとして、営業・採用領域におけるデータドリブンな組織運営の実現を支援しています。

aileadは、こうした AIによる実務的価値の提供とプロダクト改善姿勢 を通じて、導入企業の成長を支援し続けるツールとして評価され、セールスイネーブルメントツール部門・SFAツール（営業支援システム）の両部門で連続して「Leader」を受賞するに至りました。

aileadは、今後もユーザーの声を起点にプロダクトの進化を続けながら、営業・人事の現場における人材育成と生産性向上の両立を支援するツールとして、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

aileadの受賞カテゴリ-

セールスイネーブルメントツール：https://www.itreview.jp/categories/sales-enablement

SFAツール(営業支援システム)：https://www.itreview.jp/categories/sfa

<導入企業様からの口コミ>

※その他、ailead （エーアイリード） のレビューページはこちら(https://www.itreview.jp/products/ailead/reviews)からご覧いただけます‍

ITreviewに集まる、実際のユーザーによるB2Bツールやソフトウェアへの「5点満点」の評価スコアは、機能、使いやすさ、導入・管理のしやすさ、サポート、価格の6項目で評価され、高評価の製品は「ITreview Grid Award」として表彰されます。

aileadは、本アワードで、「SFAツール（営業支援システム）部門」No.1を獲得しました。

ITreviewでは「満足度」を縦軸、「認知度」を横軸にとった四象限のマップ「ITreview Grid」を提供しています。このマップにより、製品が市場でどのような立ち位置にあるかを可視化します。

■対話データAIプラットフォーム ailead（エーアイリード）について

セールスイネーブルメント部門SFAツール（営業支援システム）部門

「ailead」は、対話データを安全に統合・構造化し、AIエージェントが業務を自動で動かすエンタープライズ基盤です。商談・会議・面接のすべての対話を自動で録画・分析し、Salesforce・各種ATSとシームレスに連携。AIが対話から重要情報を自動抽出・構造化し、CRM/ATSへの自動反映、フィードバック生成、ネクストアクション提案までをワンストップで実現します。また、ISO/IEC 27001:2022認証を取得しており、エンタープライズ企業でも安心して利用できるセキュリティ体制を備えています。

サービスサイト: https://www.ailead.app/

■企業概要

aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

会社名：株式会社ailead

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5階

代表取締役社長：杉山大幹

企業情報：https://www.ailead.app/company